TNR Holdings Vietnam - Nhà phát triển bất động sản phức hợp tốt nhất Việt Nam 2021

Vượt qua hàng ngàn chủ đầu tư trên thị trường, TNR Holdings Vietnam đã vinh dự đón nhận danh hiệu “Nhà phát triển bất động sản phức hợp tốt nhất Việt Nam” năm 2021 với dấu ấn về tiến độ, chất lượng tại hàng loạt dự án đã và đang triển khai như TNR Stars Bỉm Sơn, TNR Stars Diễn Châu, TNR Stars Lam Sơn, TNR Grand Palace Sơn La.

Ảnh TNR nhận giải tại Lễ công bố và trao giải diễn ra ngày 5/11/2021 tại Hà Nội.

Vượt qua hàng trăm chủ đầu tư, doanh nghiệp phát triển bất động sản lớn trên thị trường, TNR Holdings Vietnam đã vinh dự đón nhận danh hiệu Nhà phát triển bất động sản phức hợp tốt nhất Việt Nam (Best Mix-use Developer) năm 2021 tại Lễ trao giải DOT Property Vietnam Award - giải thưởng uy tín hàng đầu trong lĩnh vực bất động sản.

DOT Property Vietnam Awards là giải thưởng nhằm tôn vinh những nhà phát triển dự án bất động sản uy tín, những dự án hàng đầu đã có nhiều đóng góp ấn tượng, tích cực cho sự phát triển của ngành bất động sản Việt Nam. Đây là lần thứ ba TNR Holdings Vietnam tham gia và nhận giải thưởng do DOT Property trao tặng (2017, 2020, 2021). Năm nay, TNR Stars Bỉm Sơn - một trong số những dự án do TNR Holdings Vietnam quản lý và phát triển cũng xuất sắc góp mặt trong danh sách các khu đô thị được yêu thích nhất Việt Nam.

Đại diện TNR Holdings Vietnam phát biểu tại buổi lễ.

TNR Stars Bỉm Sơn - điểm nhấn bên dòng sông Tam Điệp.

TNR Stars Lam Sơn dự án nằm bên bờ sông nhà Lê tại Thọ Xuân – Thanh Hóa.

TNR Holdings Vietnam (thành viên Tập đoàn TNG Holdings Vietnam với 25 năm xây dựng và phát triển) được biết đến là đơn vị quản lý và phát triển nhiều dự án bất động sản nhà ở cao cấp tại các thành phố lớn với thương hiệu TNR Gold như TNR Goldmark City, TNR GoldSeason, TNR GoldSilk Complex (Hà Nội) hay TNR The GoldView (TPHCM). Bên cạnh đó, TNR Holdings Vietnam còn gặt hái nhiều thành công với chuỗi dự án khu đô thị TNR Stars tại các đô thị vệ tinh Yên Bái, Cao Bằng, Bắc Giang, Nghệ An, Trà Vinh, An Giang… Các sản phẩm do TNR Holdings Vietnam cung cấp ra thị trường đều được đánh giá cao về thiết kế, chất lượng, phù hợp với nhu cầu, năng lực tài chính của nhiều phân khúc khách hàng, đồng thời mang đến khả năng sinh lời hiệu quả cho các nhà đầu tư. Khắc phục mọi khó khăn do đại dịch COVID-19 mang lại, các dự án do TNR Holdings Vietnam quản lý luôn đảm bảo tiến độ, giãn cách an toàn trong thi công cũng như hoàn tất thủ tục pháp lý.

Trong năm 2021, TNR Holdings Vietnam đã phối hợp cùng chính quyền địa phương và chủ đầu tư tiến hành trao chứng nhận quyền sử dụng đất cho hàng loạt dự án: TNR Stars City Lục Yên (Yên Bái), TNR Stars Diễn Châu (Nghệ An), TNR Stars Tân Trường (Hải Dương), TNR Stars Center (Cao Bằng)… Hàng loạt dự án về đích là minh chứng rõ nét khẳng định dấu ấn của TNR Holdings Vietnam trên thị trường bất động sản.

Hình ảnh loạt dự án do TNR Holdings Vietnam quản lý trao sổ đỏ cho khách hàng trong Quý III/2021:

Lễ bàn giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất dự án TNR Stars City Lục Yên diễn ra ngày 10-9-2021

Bàn giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho khách hàng tại dự án TNR Stars Tân Trường ngày 15-9-2021

Trao chứng nhận quyền sử dụng đất cho chủ nhân sở hữu dự án TNR Stars Diễn Châu ngày 25, 26 và 27-9-2021.

TD