Sức bật của bất động sản gần kề cao tốc

Theo các chuyên gia và giới đầu tư sành sỏi nhận định, giá trị gia tăng của bất động sản gần cao tốc thường được ví như “diều gặp gió”. Thực tế đã chứng minh các khu vực có cao tốc đi qua đều tăng từ 3- 4 lần, thậm chí có nơi tăng đến 10 lần .

Nút giao cao tốc TP.Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây (năm 2015).

Giá bất động sản tăng trưởng mạnh nhờ cao tốc

Những dự án đón đầu phát triển hạ tầng, liền kề đường cao tốc đem về lợi nhuận tiền tỉ cho giới đầu tư đã từng diễn ra ở nhiều địa phương, điển hình như tuyến Vành Đai 3, Vành Đai 4, cao tốc TP.Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây, cao tốc Hà Nội – Quảng Ninh...

Thực tế ghi nhận giá bất động sản dọc cao tốc TP. Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây từ năm 2015 – 2016 có giá 40 – 50 triệu đồng/m2. Năm 2019 tăng lên 60 – 80 triệu đồng/m2 khi cao tốc thông. Các căn biệt thự mở bán xung quanh khu vực năm 2018 giá thấp nhất 11,9 tỷ đồng/căn, sau đó tăng lên 15 tỷ/căn.

Nút giao cao tốc TP.Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây (năm 2020).

Đối với tuyến cao tốc Hà Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh trong 5 năm gần đây , tổng mức đầu tư của các dự án bất động sản trên địa bàn tăng trên 10 lần so với 2015, riêng thành phố Hải Phòng đất nền Quận Hải An, Lê Chân tăng từ 20-30% so với năm 2019,quanh các khu vực triển khai các dự án lớn có nơi đất nền tăng gấp đôi so với năm 2017.

Tại phía Tây tỉnh Thanh Hóa tính từ thời điểm triển khai tuyến cao tốc Bắc - Nam những dự án quanh khu vực cao tốc luôn được các nhà đầu tư săn đón. Đặc biệt quanh khu vực nút ra vào cao tốc, đây được xem là cửa ngõ giao thương chiến lược trong khu vực. Là lợi thế phát triển thương mại dịch vụ và là động lực để giá trị bất động sản gia tăng nhanh chóng.

Tiềm năng dự án Khu đô thị 3164 Đông Khê

Dự án Khu đô thị 3164 Đông Khê nằm trong vùng quy hoạch vàng về phát triển đô thị - thương mại dịch vụ - công nghiệp - logistic trọng điểm phía Tây của TP Thanh Hóa.

Tiềm năng Khu đô thị 3164 Đông Khê.

Khu đô thị 3164 Đông Khê nằm ngay nút giao cao tốc Bắc – Nam và quốc lộ 47, tạo thành cửa ngõ giao thương kinh tế liên vùng quan trọng, kết nối nhanh chóng Thanh Hóa với các vùng trọng điểm kinh tế khác, là động lực thúc đẩy Thanh Hóa trở thành cực tăng trưởng mới trong tứ giác kinh tế Hà Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh – Thanh Hóa. Nơi đây hứa hẹn sẽ là tâm điểm giao thương nhộn nhịp của khu vực miền bắc.

Một lợi thế không thể bỏ qua khi Khu đô thị 3164 Đông Khê nằm gần kề tổ hợp thương mại dịch vụ - công nghiệp – logistic rộng 100ha, hưởng lợi từ xây dựng hạ tầng, trở thành hạt nhân kinh tế quan trọng của Thanh Hóa. Cửa ngõ giao thương công nghiệp – logistic sầm uất, mang đến tiềm năng tăng giá và tính thanh khoản cực cao cho dự án.

Nhờ lợi thế vàng về vị trí độc tôn cùng cơ sở pháp lý minh bạch, hạ tầng quy hoạch đồng bộ và hoàn thiện. Dự án đã thu hút được đông đảo nhà đầu tư trong và ngoài tỉnh khi bảng hàng giai đoạn 1 đã giao dịch thành công gần 200 lô đất. Với giá giao dịch bình quân chỉ từ 6 – 7 triệu đồng/m2 thấp hơn 40 – 50% so với giá giao dịch các mặt bằng ngay liền kề đô thị 3164 của thời kỳ sốt đất. Tiền năng trong 2 – 5 năm tới giá có thể x2 – x4 lần giá hiện tại là hoàn toàn có cơ sở.

Trong tương lai không xa, khi Đông Sơn sáp nhập vào Thành Phố Thanh Hóa, cao tốc Bắc Nam hoàn toàn thông tuyến sẽ là đòn bẩy cực mạnh để hàng loạt chính sách thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực Đông Sơn. Đây sẽ là tâm điểm kinh tế sôi động, trở thành bộ mặt kinh tế giao thương công nghiệp – logistic của khu vực phía Bắc.

NL