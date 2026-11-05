Bảo đảm an ninh năng lượng, cung ứng đủ điện phục vụ tăng trưởng hai con số

Thanh Hóa đang đặt ra mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số, chính vì vậy nhu cầu điện phục vụ sản xuất, kinh doanh và đời sống Nhân dân sẽ tăng cao. Xác định điện phải đi trước một bước, Công ty Điện lực Thanh Hóa đã và đang tập trung nguồn lực đầu tư, nâng cấp hạ tầng lưới điện, đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm, nâng cao năng lực cung cấp điện và độ tin cậy vận hành hệ thống. Đây là điều kiện quan trọng để tháo gỡ điểm nghẽn về năng lượng, tạo động lực thu hút đầu tư và thúc đẩy kinh tế tỉnh phát triển.

Tại cuộc họp về bảo đảm cung ứng điện và định hướng điều chỉnh Quy hoạch điện VIII ngày 12/10/2026, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhấn mạnh, bảo đảm cung ứng điện là vấn đề cấp bách, điều kiện tiên quyết để thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, tạo nền tảng cho năm 2027 tăng tốc, bứt phá.

Tinh thần chỉ đạo này càng có ý nghĩa đối với Thanh Hóa khi tỉnh đang quyết tâm thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số. Tại phiên họp thường kỳ tháng 10/2026 của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng khẳng định không có lý do để lùi mục tiêu tăng trưởng, các cấp, ngành phải quyết tâm, nỗ lực thực hiện bằng được mục tiêu đã đề ra. Trong đó, bảo đảm nguồn điện ổn định, liên tục là một trong những điều kiện thiết yếu để duy trì sản xuất, mở rộng quy mô doanh nghiệp và phát huy hiệu quả các dự án đầu tư.

Lãnh đạo Công ty Điện lực Thanh Hóa trực tiếp xuống hiện trường kiểm tra, đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án.

Thực tiễn cho thấy, nhu cầu điện tại Thanh Hóa tăng nhanh cùng với quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa. Năm 2020, Công ty Điện lực Thanh Hóa quản lý 731.580 khách hàng, trong đó có 29.578 khách hàng thuộc lĩnh vực công nghiệp, xây dựng. Đến cuối năm 2026, số khách hàng ước đạt 887.025, trong đó khoảng 34.450 khách hàng công nghiệp, xây dựng. Sản lượng điện thương phẩm từ hơn 5,75 tỷ kWh năm 2020 dự kiến tăng lên trên 9,6 tỷ kWh vào cuối năm 2026.

Trước áp lực phụ tải ngày càng lớn, nhất là tại các khu, cụm công nghiệp và Khu kinh tế Nghi Sơn, Công ty Điện lực Thanh Hóa chủ động xây dựng kế hoạch đầu tư, từng bước hoàn thiện hệ thống lưới điện. Tính đến ngày 30/10/2026, Công ty đã và đang triển khai các danh mục với 227 dự án, gồm 73 dự án chuyển tiếp từ năm 2025, 28 dự án được giao trong năm 2026, 44 dự án bổ sung năm 2026, 17 dự án thuộc kế hoạch năm 2027 và 65 dự án bổ sung năm 2027.

Trên địa bàn tỉnh ở thời điểm hiện tại, hàng loạt các công trình, dự án điện đang được đẩy nhanh tiến độ nhằm góp phần bảo đảm nguồn điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và nhu cầu sinh hoạt của Nhân dân.

Riêng 10 tháng đầu năm, đơn vị đã thực hiện chuẩn bị đầu tư 140 dự án; trong đó, 71 dự án hoàn thành thẩm định, phê duyệt thiết kế - dự toán và chuyển sang bước thực hiện đầu tư. Các dự án tập trung nâng cao năng lực lưới điện 22 kV, 35 kV theo phương án đa chia - đa nối (MDMC), cải tạo lưới điện trung, hạ áp, giảm tổn thất điện năng; đồng thời ưu tiên nâng cấp lưới điện 110 kV, lắp đặt máy biến áp T2 tại các trạm biến áp Khu công nghiệp Hoàng Long, Hậu Lộc 2, Như Thanh, Thạch Thành và triển khai các dự án đường dây, trạm biến áp 110 kV Tĩnh Gia 3, Quan Hóa, Triệu Sơn 2.

Việc đầu tư đồng bộ các cấp điện áp không chỉ giải quyết nguy cơ quá tải cục bộ mà còn nâng cao khả năng điều chuyển phụ tải, tăng tính linh hoạt và độ tin cậy của hệ thống điện, tạo dư địa đáp ứng nhu cầu phát triển trong những năm tiếp theo.

Đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm

Cùng với việc chuẩn bị đầu tư, Công ty Điện lực Thanh Hóa tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc nhà thầu, kịp thời tháo gỡ khó khăn phát sinh trong quá trình thi công. Lãnh đạo Công ty trực tiếp kiểm tra hiện trường, nắm bắt tiến độ, chỉ đạo xử lý những vướng mắc có nguy cơ ảnh hưởng đến kế hoạch hoàn thành dự án.

Ông Hoàng Hải, Giám đốc Công ty Điện lực Thanh Hóa, cho biết, đơn vị xác định rõ từng khó khăn, vướng mắc để tập trung xử lý kịp thời, dứt điểm, hiệu quả; phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch, sớm đưa các công trình vào vận hành, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Ông Hoàng Đức Hậu, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Thanh Hóa kiểm tra tiến độ triển khai lắp đặt Pin lưu trữ Bess tại trạm 110 kV Hoằng Long.

Tại Trạm biến áp 110 kV Khu công nghiệp Hoàng Long, các nhà thầu đang tập trung nhân lực, thiết bị thi công lắp đặt máy biến áp T2 công suất 63 MVA và hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) công suất 10 MW. Khi đưa vào vận hành, các hạng mục này sẽ nâng cao khả năng tiếp nhận, biến đổi, phân phối công suất, hỗ trợ điều hòa phụ tải và tăng tính linh hoạt của hệ thống điện.

Công trình có ý nghĩa quan trọng trong bảo đảm cấp điện cho khu vực Hoằng Hóa, Hậu Lộc, Hà Trung (cũ) và các khu công nghiệp trọng điểm như WHA Smart Technology 1 - Thanh Hóa, Hoàng Long. Đây là những địa bàn có nhu cầu điện ngày càng lớn, gắn với quá trình thu hút đầu tư và mở rộng sản xuất công nghiệp.

Đơn vị thi công lắp đặt cáp điện ngầm dự án đường dây 22 kV cấp điện cho Cảng Long Sơn.

Tại Khu kinh tế Nghi Sơn, nơi tập trung nhiều dự án công nghiệp, năng lượng, lọc hóa dầu, cảng biển và logistics, Công ty Điện lực Thanh Hóa và các Ban QLDA đã triển khai 11 dự án đầu tư xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo hệ thống điện từ đầu năm 2026 đến nay. Tiêu biểu là dự án bổ sung các xuất tuyến 110 sau TBA 220 Khu kinh tế Nghi Sơn, đường dây 110 Nông Cống đi Nghi Sơn, đường dây 22 kV cấp điện cho Cảng Long Sơn; các dự án cải tạo, nâng cao năng lực vận hành lưới điện khu vực phía Nam và phía Bắc thị xã Nghi Sơn; nâng cao năng lực lưới điện trung, hạ áp tại xã Trường Lâm. Ngoài ra Tổng Công ty Điện lực miền Bắc đã phê duyệt giao danh mục các trạm 110 Tĩnh Gia 3, KCN số 16, 20, Lốp Cofo 2, Nâng công suất trạm 110 Triệu Sơn.

Ông Nguyễn Quang Hùng, Trưởng Điện lực Nghi Sơn.

Ông Nguyễn Quang Hùng, Trưởng Điện lực Nghi Sơn cho biết, đơn vị tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương, các cơ quan chức năng tuyên truyền, đối thoại, vận động người dân đồng thuận trong giải phóng mặt bằng, tháo gỡ vướng mắc về vị trí xây dựng công trình điện. Qua đó, tạo điều kiện để các dự án triển khai đúng tiến độ, sớm đưa vào khai thác.

Phát triển đồng bộ nguồn và lưới điện

Ông Hoàng Đức Hậu, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Thanh Hóa.

Theo ông Hoàng Đức Hậu, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Thanh Hóa, công suất sử dụng điện lớn nhất toàn tỉnh năm 2026 đã đạt 1.885 MW tăng so với năm 2025 trên 2 con số, trước yêu cầu phát triển của tỉnh, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc đặc biệt quan tâm, ưu tiên nguồn lực đầu tư cho Thanh Hóa. Trong tháng 10/2026, lãnh đạo Tổng Công ty đã trực tiếp làm việc với tỉnh, rà soát nhu cầu và định hướng tập trung nguồn lực cho các dự án điện trên địa bàn.

Nhiều giải pháp kỹ thuật được triển khai để bảo đảm các dự án được triển khai theo đúng tiến độ đề ra.

Trên cơ sở đó, Công ty Điện lực Thanh Hóa xác định tập trung thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ đầu tư xây dựng, ưu tiên những khu vực có tốc độ phát triển phụ tải cao như Nghi Sơn, Hạc Thành, Bỉm Sơn, Triệu Sơn, Hậu Lộc, Sầm Sơn, Quảng Xương, Yên Định và Hoằng Hóa. Đồng thời, đơn vị theo dõi sát tiến độ các dự án đầu tư mới, chủ động về phương án cấp điện, bảo đảm hạ tầng điện được chuẩn bị đồng bộ với nhu cầu phát triển sản xuất, kinh doanh.

Cùng với nâng cấp lưới điện, ngành điện cũng chú trọng về phát triển nguồn điện, đã triển khai Pin lưu trữ Bess tại 05 trạm 110 kV Hoằng Long, Núi 1, Thọ Xuân, Sầm Sơn 2, Bá Thước, lắp 3 hệ thống tụ bù 110kV Thiệu Yên, Bá Thước, Thọ Xuân và tụ bù trung hạ thế trên toàn tỉnh. Theo dự báo tăng trưởng năm 2027 toàn tỉnh thêm trên 350MW so với năm 2026, vì vậy nguồn điện cũng phải tăng tương ứng, Công ty cũng giao cho các đơn vị Điện lực thúc đẩy nguồn mặt trời mái nhà tại các địa phương để bù đắp. Đồng thời đề nghị Sở Công Thương tham mưu UBND Tỉnh giao phát triển điện mặt trời mái nhà đến các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, các đơn vị sử dụng vốn ngân sách và các địa phương thúc đẩy điện mặt trời mái nhà, khai thác hiệu quả nguồn năng lượng tại chỗ, phù hợp với định hướng quy hoạch điện và yêu cầu phát triển của từng khu vực. Tích cực kêu gọi các nhà đầu tư dự án nguồn điện như nhà máy khí LNG Nghi Sơn, nhà máy điện rác, điện mặt trời, thủy điện nhỏ...

Một nhiệm vụ quan trọng khác là nâng cao năng lực hệ thống lưới truyền tải. Theo ông Hoàng Đức Hậu, Công ty mong muốn đơn vị truyền tải tiếp tục đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm như Trạm biến áp 220 kV Sầm Sơn, lắp đặt máy biến áp T3 tại Trạm biến áp 220 kV Nghi Sơn, Trạm biến áp 220 kV Hậu Lộc và các công trình theo quy hoạch. Việc đồng bộ giữa lưới điện phân phối và truyền tải sẽ góp phần nâng cao khả năng tiếp nhận, phân phối nguồn điện, đáp ứng nhu cầu phụ tải ngày càng tăng.

Ngay trong ngày 31/10/2026, Xí nghiệp Lưới điện Cao thế Thanh Hóa phối hợp với Ban Quản lý dự án BA3, các phòng chuyên môn Công ty Điện lực Thanh Hóa và các đơn vị liên quan tổ chức đóng điện thành công hệ thống pin lưu trữ năng lượng BESS (Battery Energy Storage System) tại Trạm biến áp 110 kV Hoằng Long.

Bên cạnh trách nhiệm của ngành điện, việc bảo đảm an ninh năng lượng cần sự chung tay của chính quyền địa phương, doanh nghiệp và người dân. Công ty Điện lực Thanh Hóa khuyến nghị khách hàng sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả, chủ động điều chỉnh kế hoạch sản xuất, bố trí thời gian sử dụng điện hợp lý, hạn chế tập trung phụ tải vào giờ cao điểm. Đây không chỉ là giải pháp giảm áp lực cho hệ thống điện mà còn góp phần tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh.

Từ thực tiễn triển khai, có thể thấy, bảo đảm an ninh năng lượng tại Thanh Hóa không đơn thuần là đáp ứng nhu cầu điện trước mắt mà còn là nhiệm vụ chuẩn bị hạ tầng cho một giai đoạn phát triển mới. Đầu tư lưới điện, phát triển nguồn điện, nâng cao năng lực truyền tải, ứng dụng công nghệ lưu trữ và sử dụng điện tiết kiệm cần được thực hiện đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm.

Với sự quan tâm đầu tư của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, sự chỉ đạo của tỉnh và nỗ lực của Công ty Điện lực Thanh Hóa, năng lực cung ứng điện từng bước được củng cố, tạo điều kiện để các khu, cụm công nghiệp, dự án sản xuất, kinh doanh yên tâm mở rộng hoạt động. Điện đi trước một bước, hạ tầng được đầu tư đồng bộ và vận hành an toàn, linh hoạt sẽ góp phần tháo gỡ điểm nghẽn về năng lượng, tạo nền tảng quan trọng để Thanh Hóa thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số, phát triển nhanh và bền vững.

Nguyễn Lương