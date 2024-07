Báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024

Tại Kỳ họp thứ 20, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026, đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã trình bày báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024. Báo Thanh Hóa trân trọng giới thiệu báo cáo tóm tắt.

Đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trình bày báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024.

Phần thứ nhất

TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG - AN NINH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2024

I. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

Sáu tháng đầu năm 2024, trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức, được sự quan tâm giúp đỡ của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ; Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và các cấp, các ngành của tỉnh Thanh Hóa đã bám sát thực tiễn, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, bài bản các nhiệm vụ, giải pháp phát triển các ngành, lĩnh vực ngay từ đầu năm, với tinh thần “Kỷ cương - Trách nhiệm - Hành động - Sáng tạo - Phát triển”; cùng với sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, sự nỗ lực, cố gắng của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân, tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2024 của tỉnh tiếp tục ổn định và phát triển, với 8 nhóm kết quả nổi bật như sau:

Một là: Kinh tế tiếp tục phát triển, nhiều chỉ tiêu tăng cao so với cùng kỳ. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 6 tháng đầu năm 2024 ước đạt 11,5%, đứng thứ 3 cả nước; trong đó: nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 3,4%; công nghiệp - xây dựng tăng 17,9% (công nghiệp 21,1%; xây dựng 8,6%); dịch vụ tăng 7,2%; thuế sản phẩm tăng 3,6%.

Sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản đạt kết quả tích cực; tổng sản lượng lương thực ước đạt 893 nghìn tấn, tăng 0,4% so với cùng kỳ; năng suất lúa đạt cao nhất từ trước đến nay. Chăn nuôi tiếp tục phát triển; sản lượng các sản phẩm chăn nuôi chính đều tăng so với cùng kỳ; không để xảy ra dịch bệnh nguy hiểm trên địa bàn. Toàn tỉnh trồng được 6.100 ha rừng tập trung, bằng 61% kế hoạch, tăng 4,8% so với cùng kỳ. Tổng sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản bằng 50,2% kế hoạch, tăng 2,4%. Trong 6 tháng đầu năm, có thêm 4 xã nông thôn mới, 13 xã nông thôn mới nâng cao và 9 xã nông thôn mới kiểu mẫu; 34 sản phẩm OCOP.

Sản xuất công nghiệp mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhưng vẫn phát triển mạnh; tốc độ tăng trưởng 6 tháng đầu năm ước đạt 21,1%; chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 15,8%; có 17/18 sản phẩm công nghiệp chủ yếu tăng, trong đó có một số sản phẩm tăng mạnh, như: sắt thép các loại tăng 12,2%; dầu nhiên liệu tăng 33,9%; điện sản xuất tăng 43,9%. Đã hoàn thành bồi thường giải phóng mặt bằng dự án đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch (Quảng Bình) đến Phố Nối (Hưng Yên), sớm hơn thời hạn cam kết với Thủ tướng Chính phủ. Công tác quản lý nhà nước về quy hoạch, đầu tư, xây dựng được tăng cường; đã tập trung đẩy nhanh tiến độ lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết xây dựng trên địa bàn; trong 6 tháng đầu năm, đã phê duyệt 39 hồ sơ nhiệm vụ, đồ án quy hoạch xây dựng.

Các ngành dịch vụ tiếp tục phát triển. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 94.392 tỷ đồng, bằng 50,2% kế hoạch, tăng 12,9%. Giá trị xuất khẩu ước đạt 2.881,6 triệu USD, bằng 48% kế hoạch, tăng 21,9%; giá trị nhập khẩu ước đạt 5.612,7 triệu USD, tăng 30,8%.

Tổng lượng khách du lịch 6 tháng ước đạt 9,78 triệu lượt, bằng 70,9% kế hoạch, tăng 16,1% (trong đó khách quốc tế 261 nghìn lượt, tăng 21,3%); tổng thu du lịch bằng 61,3% kế hoạch, tăng 30,2%. Doanh thu vận tải bằng 48,5% kế hoạch, tăng 13,8%. Doanh thu dịch vụ bưu chính, viễn thông bằng 50,6% kế hoạch, tăng 16,7%.

Các đại biểu dự kỳ họp.

Thu ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm (tính đến hết ngày 30/6/2024) đạt 29.670 tỷ đồng, bằng 83,4% dự toán, tăng 40,6% so với cùng kỳ; trong đó, thu nội địa đạt 18.404 tỷ đồng, bằng 83,6% dự toán, tăng 51,1%; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 11.267 tỷ đồng, bằng 83,1% dự toán, tăng 26,3%.

Hai là: Hoạt động đối ngoại gắn với xúc tiến đầu tư và hỗ trợ phát triển doanh nghiệp được chú trọng. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã làm việc với nhiều tập đoàn, doanh nghiệp, tổ chức trong và ngoài nước để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, kêu gọi đầu tư vào tỉnh.

Huy động vốn đầu tư toàn xã hội 6 tháng đầu năm bằng 48,8% kế hoạch, tăng 3,2% so với cùng kỳ; thu hút được 71 dự án đầu tư trực tiếp (trong đó có 15 dự án FDI), tăng 91,9% về số dự án và 22,3% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ.

Giá trị giải ngân vốn đầu tư công do tỉnh quản lý đến ngày 30/6/2024 đạt 49,8% kế hoạch vốn đã giao chi tiết, cao hơn 20,7% so với cùng kỳ (đứng thứ 2 cả nước).

Thành lập mới 1.634 doanh nghiệp, bằng 54,4% kế hoạch, tăng 14,7%, đứng thứ 8 cả nước và đứng đầu các tỉnh Bắc Trung Bộ.

Ba là: Các lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục chuyển biến tiến bộ, an sinh xã hội được đảm bảo. Đã thực hiện quản lý 171 nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia và cấp tỉnh; tổ chức đánh giá, nghiệm thu 9 nhiệm vụ.

Hoạt động văn hóa thông tin tập trung tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, sự kiện quan trọng của đất nước và của tỉnh. Có thêm 2 di sản văn hóa phi vật thể được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Thể thao thành tích cao đạt 76 huy chương vàng, 97 huy chương bạc và 157 huy chương đồng; đặc biệt, có 1 vận động viên đã xuất sắc giành suất chính thức dự Olympic Paris 2024.

Tại kỳ thi học sinh giỏi quốc gia trung học phổ thông năm học 2023 - 2024, Thanh Hóa dẫn đầu cả nước về tỷ lệ thí sinh dự thi đoạt giải và xếp thứ 4 về số lượng thí sinh đoạt giải nhất; có 4 học sinh đoạt giải tại các kỳ thi Olympic, trong đó có 1 học sinh tiếp tục được chọn vào đội tuyển dự thi Olympic quốc tế môn Vật lý. Tỷ lệ trường học đạt chuẩn quốc gia đạt 85,3% (mục tiêu cả năm đạt 86,67% trở lên).

Công tác phòng, chống dịch bệnh và chăm sóc sức khỏe Nhân dân được tăng cường; việc ứng dụng kỹ thuật mới để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh được quan tâm.

Đã tạo việc làm cho 30.600 lao động (trong đó, có 5.976 lao động đi làm việc ở nước ngoài), bằng 52,8% kế hoạch, tăng 0,2%. Các chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng và thân nhân, chính sách an sinh xã hội, chính sách dân tộc, tôn giáo được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Sau 2 tháng phát động Cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ khó khăn về nhà ở đã đạt được những kết quả bước đầu rất quan trọng.

Bốn là: Công tác quản lý, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường được quan tâm thực hiện. Đã thực hiện việc đánh giá khả năng đáp ứng nhu cầu vật liệu thông thường, phục vụ san lấp các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh. Đến ngày 15/6/2024, đã thực hiện chi trả bồi thường giải phóng mặt bằng được 1.582,7 ha, bằng 73% kế hoạch, cao hơn 1,53 lần so với cùng kỳ. Công tác kiểm tra, giám sát lĩnh vực tài nguyên, môi trường được tăng cường.

Năm là: Công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính, cải cách hành chính được triển khai thực hiện tích cực. Đã tập trung rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính tại các cơ quan, đơn vị; hoàn thành việc phê duyệt vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính trên địa bàn tỉnh; tiếp tục hoàn chỉnh các đề án sáp nhập đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã.

Các đại biểu dự kỳ họp.

Đã tổ chức các đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra công tác cải cách hành chính tại các địa phương, đơn vị; tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính được giải quyết đúng và trước hạn đạt trên 99,99%. Tinh thần trách nhiệm và sự nỗ lực, cố gắng của các cấp, các ngành, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người đứng đầu các cơ quan quản lý nhà nước có sự chuyển biến rõ nét. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2023 tăng 17 bậc so với năm 2022.

Sáu là: Công tác thẩm định văn bản, phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý được nâng lên; thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng được tăng cường.

Đã tập trung rà soát, hoàn thiện thể chế, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho người dân, doanh nghiệp và việc thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, tạo điều kiện thuận lợi để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; đã ban hành quyết định ủy quyền phê duyệt vị trí việc làm cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Các đơn vị đã tổ chức 348 cuộc thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được thực hiện theo quy định, tình hình khiếu nại, tố cáo có chiều hướng giảm; các cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh đã giải quyết 413 vụ khiếu nại và 27 vụ tố cáo. Công tác phòng chống tham nhũng được chú trọng.

Các đại biểu dự kỳ họp.

Bảy là: Quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Các lực lượng vũ trang đã tăng cường tuần tra trên các tuyến; thường xuyên nắm chắc tình hình, không để bị động, bất ngờ xảy ra. Đã hoàn thành chỉ tiêu giao quân năm 2024, với 4.096 công dân nhập ngũ; tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện đảm bảo kế hoạch đề ra. Lực lượng Công an đã mở các đợt cao điểm về trấn áp tội phạm; tăng cường lực lượng xuống cơ sở, nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện và đấu tranh mạnh với các loại tội phạm.

Tám là: Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp tục có nhiều đổi mới theo hướng vừa quyết liệt, cụ thể, sâu sát, có trọng tâm, trọng điểm, vừa bao quát, toàn diện, có tính chiến lược lâu dài. Đặc biệt, đã tập trung cao cho việc chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, giải ngân vốn đầu tư công; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho đầu tư trực tiếp và sản xuất, kinh doanh của các thành phần kinh tế; đẩy nhanh tiến độ lập, thẩm định các quy hoạch; đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền, tập trung rà soát, hoàn thiện thể chế, tháo gỡ các khó khăn, điểm nghẽn, tạo thuận lợi cho thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị,... góp phần quan trọng trong việc phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của tỉnh trong 6 tháng đầu năm.

II. KHÓ KHĂN, HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN

1. Khó khăn, hạn chế

- Giá thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y, vắc xin phục vụ chăn nuôi vẫn còn ở mức cao. Chưa có sản phẩm công nghiệp mới, các sản phẩm có hàm lượng khoa học công nghệ và giá trị gia tăng cao. Phát triển nhà ở xã hội cho công nhân chưa đáp ứng được yêu cầu.

- Tốc độ tăng trưởng tín dụng còn chậm. Hoạt động của một bộ phận doanh nghiệp còn gặp khó khăn, số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động giảm 12,3%, số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động tăng 18,9%, số doanh nghiệp giải thể tăng 34,5%.

- Chưa thu hút được nhiều dự án tại khu vực miền núi. Tiến độ thực hiện các dự án đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp và các dự án xử lý chất thải rắn chậm triển khai...

- Công tác chuẩn bị hồ sơ, thủ tục đầu tư của một số dự án còn chậm. Tiến độ triển khai một số dự án lớn, trọng điểm về giao thông, đô thị, văn hóa chưa đảm bảo theo yêu cầu.

- Số lượng giáo viên còn thiếu nhiều so với chỉ tiêu Trung ương giao. Tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế còn xảy ra. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm xã hội có xu hướng tăng chậm; nợ đóng, chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trong các doanh nghiệp chưa có dấu hiệu giảm.

- Còn để xảy ra một số điểm gây ô nhiễm môi trường. Thời gian cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại một số địa phương còn kéo dài.

- Chất lượng tham mưu, giải quyết một số công việc có lúc còn chậm, chất lượng chưa đảm bảo, thiếu quyết liệt trong theo bám công việc; một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức (trong đó có cả lãnh đạo quản lý và người đứng đầu) ở một số địa phương, đơn vị có lúc, có việc do chưa nghiên cứu kỹ các quy định của pháp luật để tham mưu, triển khai thực hiện, dẫn đến vẫn còn tâm lý sợ sai, sợ trách nhiệm.

- Hoạt động tội phạm ma túy trên tuyến biên giới diễn biến phức tạp; tình hình tôn giáo, an ninh xã hội tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, nhất là liên quan đến việc giải phóng mặt bằng, thu hồi đất các dự án đầu tư khu vực ven biển. Tai nạn giao thông tăng về số người bị thương.

2. Nguyên nhân khó khăn, hạn chế

- Nguyên nhân khách quan: Tình hình thế giới tiếp tục bất ổn. Một số quy định pháp luật chưa thống nhất, chưa phù hợp nhưng chậm được sửa đổi. Nhu cầu vốn để giải phóng mặt bằng, đầu tư các dự án hạ tầng khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp lớn, trong khi nguồn vốn ngân sách nhà nước còn hạn hẹp.

- Nguyên nhân chủ quan: Công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ giữa một số đơn vị, địa phương chưa chặt chẽ; năng lực, trách nhiệm và thái độ phục vụ của một số cán bộ, công chức (trong đó có cả cán bộ quản lý) chưa cao. Một số chủ đầu tư chưa nêu cao tinh thần trách nhiệm; năng lực của một số Ban Quản lý dự án còn chưa đảm bảo yêu cầu; một số nhà đầu tư, nhà thầu thi công và đơn vị tư vấn năng lực còn hạn chế, chưa thực hiện theo cam kết trong hồ sơ dự thầu, chủ trương đầu tư. Việc bảo đảm an toàn lao động tại một số doanh nghiệp, cơ sở sử dụng lao động có lúc, có nơi chưa được quan tâm đúng mức.

Phần thứ hai

NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM 2024

I. NHIỆM VỤ CÒN LẠI 6 THÁNG CUỐI NĂM 2024

Trên cơ sở kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm, để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2024, nhiệm vụ còn lại của một số chỉ tiêu chủ yếu trong 6 tháng cuối năm 2024 như sau:

1. Với mục tiêu tăng trưởng GRDP cả năm là 11% trở lên, thì tốc độ tăng trưởng GRDP 6 tháng cuối năm 2024 phải đạt 10,6% trở lên, trong đó: nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 2,6% trở lên; công nghiệp - xây dựng tăng 10,7% trở lên; dịch vụ tăng 10,9% trở lên; thuế sản phẩm tăng 22,6% trở lên.

2. Sản lượng lương thực đạt 646,971 nghìn tấn trở lên (để cả năm đạt 1,54 triệu tấn).

3. Kim ngạch xuất khẩu đạt 3.118,4 triệu USD trở lên (để cả năm đạt 6.000 triệu USD.

4. Huy động vốn đầu tư toàn xã hội đạt 69.115 tỷ đồng trở lên (để cả năm đạt 135.000 tỷ đồng).

5. Thu NSNN phấn đấu đạt 20.275 tỷ đồng trở lên.

6. Tích tụ, tập trung đất đai để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao tăng thêm 2.108,2 ha trở lên (để cả năm đạt 6.200 ha).

7. Thêm 1 huyện, 13 xã nông thôn mới; 2 huyện, 6 xã nông thôn mới nâng cao; 1 xã nông thôn mới kiểu mẫu trở lên (để đạt kế hoạch cả năm là có thêm 1 huyện, 17 xã NTM; 2 huyện, 19 xã NTM nâng cao; 10 xã NTM kiểu mẫu).

8. Số doanh nghiệp thành lập mới 1.366 doanh nghiệp trở lên (để cả năm đạt 3.000 doanh nghiệp).

9. Đối với các chỉ tiêu chủ yếu không có số liệu thống kê 6 tháng đầu năm, phấn đấu hoàn thành và vượt mức kế hoạch.

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM

Để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch của cả năm 2024, trong bối cảnh được dự báo là khó khăn, thách thức sẽ nhiều hơn ở 6 tháng cuối năm; các ngành, địa phương, đơn vị phải tập trung thực hiện hiệu quả 11 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau:

1. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả quy hoạch tỉnh và quy hoạch chung đô thị Thanh Hóa; các chương trình, đề án, cơ chế, chính sách; kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh. Đẩy mạnh tiến độ lập, hoàn thiện, trình phê duyệt các quy hoạch phân khu chức năng, quy hoạch chi tiết xây dựng.

2. Tập trung rà soát, đánh giá các nhiệm vụ còn lại của 6 tháng cuối năm 2024, đối với các mục tiêu, chỉ tiêu đạt kết quả tích cực, cần tiếp tục phấn đấu đạt mức cao nhất, tạo tiền đề cho kế hoạch năm 2025, đối với các mục tiêu, chỉ tiêu đạt thấp so với kế hoạch, dự báo có nhiều khó khăn, thách thức cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và thực hiện có hiệu quả các giải pháp khả thi, có tính đột phá trong 6 tháng cuối năm, phấn đấu thực hiện hoàn thành tất cả các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2024. Tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 37 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thanh Hóa.

Toàn cảnh phiên họp.

3. Tập trung triển khai sản xuất vụ Mùa năm 2024 đảm bảo trong khung thời vụ thích hợp; thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển chăn nuôi, phòng, chống dịch bệnh; tăng cường công tác quản lý khai thác thủy sản, đảm bảo an toàn cho người, tàu cá hoạt động trên biển. Thực hiện tốt công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, giảm thiểu thấp nhất thiệt hại do thiên tai, tai nạn, sự cố gây ra, giữ vững thành quả phát triển kinh tế - xã hội đã đạt được.

4. Chủ động kiểm tra, nắm chắc tình hình biến động về giá nguyên, nhiên vật liệu, vật tư đầu vào, tình hình tiêu thụ điện và hoạt động của doanh nghiệp công nghiệp để tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, không để gián đoạn sản xuất; khuyến khích, hỗ trợ các doanh nghiệp phát huy tối đa công suất, gia tăng sản lượng để bù đắp thiếu hụt cho các sản phẩm công nghiệp có sản lượng giảm. Xây dựng và thực hiện phương án đảm bảo cung ứng đủ điện trong thời gian cao điểm năm 2024 và các năm tiếp theo theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

5. Đẩy mạnh các hoạt động thương mại, dịch vụ gắn với phát triển thị trường trong nước; thúc đẩy phân phối hàng hóa qua nền tảng số, thương mại điện tử; củng cố và mở rộng thị phần hàng hóa tại các thị trường truyền thống, mở rộng các thị trường xuất khẩu mới có tiềm năng. Tăng cường các hoạt động liên kết phát triển du lịch Thanh Hóa với các tỉnh, thành phố trọng điểm về du lịch để thu hút du khách về với Thanh Hóa. Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra thị trường, phòng, chống buôn lậu và gian lận thương mại.

6. Tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, triển khai hiệu quả Đề án 06 và các dự án thực hiện chuyển đổi số. Đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, hấp dẫn; thực hiện đồng bộ các biện pháp nâng cao các chỉ số thành phần có thứ hạng thấp của các chỉ số PCI, PAR INDEX, PAPI, SIPAS. Nâng cao hoạt động công tác xúc tiến đầu tư; thường xuyên theo dõi, đôn đốc, hỗ trợ giải quyết các “điểm nghẽn”, nhất là công tác giải phóng mặt bằng để bàn giao cho nhà đầu tư triển khai xây dựng và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư trực tiếp, dự án đầu tư hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp.

7. Thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp thu ngân sách nhà nước, phấn đấu vượt dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2024. Thực hiện tốt công tác quản lý, điều hành ngân sách nhà nước, bảo đảm hiệu quả, linh hoạt, cân đối nguồn lực để hoàn thành nhiệm vụ chi năm 2024; sử dụng ngân sách tiết kiệm, hiệu quả để tập trung nguồn lực phục vụ cho đầu tư phát triển và các nhiệm vụ cấp bách.

8. Tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các giải pháp đẩy mạnh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024; tăng cường đôn đốc nhà thầu thi công tập trung nhân lực, nguyên vật liệu, thiết bị, bổ sung các mũi thi công đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án; kiên quyết xử lý nghiêm nhà thầu xây lắp, đơn vị tư vấn không thực hiện theo đúng cam kết trong hồ sơ dự thầu. Tập trung giải quyết các “nút thắt” để triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch GPMB trên địa bàn tỉnh năm 2024.

9. Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động, sự kiện, văn hóa, thể thao và du lịch năm 2024; tăng cường công tác bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch; thực hiện đồng bộ các biện pháp nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh; triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các chương trình, chính sách giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội; theo dõi chặt chẽ diễn biến thị trường lao động, việc làm để có phương án hỗ trợ kịp thời, khắc phục tình trạng thiếu lao động phục vụ sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Củng cố quốc phòng, an ninh, tạo môi trường an toàn, ổn định cho phát triển kinh tế - xã hội; thực hiện đồng bộ các biện pháp kiềm chế tai nạn giao thông, phòng cháy, chữa cháy và phòng chống đuối nước cho trẻ em.

10. Tập trung chuẩn bị các nội dung dự kiến trình HĐND tỉnh tại các kỳ họp trong 6 tháng cuối năm đảm bảo chất lượng. Tiếp tục đề cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt, hiệu quả, kịp thời trong chỉ đạo, điều hành; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan nhà nước các cấp và vai trò của người đứng đầu trong chỉ đạo, điều hành; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp có dấu hiệu tiêu cực, gây khó khăn, phiền hà trong thực thi công vụ. Nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng.

11. Tập trung tham mưu, trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản để cụ thể hóa, triển khai thực hiện các luật, nghị định mới ban hành; tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giới thiệu, tạo sự thống nhất trong nhận thức, nhằm phục vụ tốt công tác chỉ đạo, điều hành của cơ quan nhà nước các cấp và hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh của người dân, doanh nghiệp.

Đối với nhiệm vụ cụ thể của các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố đã được nêu rất cụ thể, chi tiết trong báo cáo của UBND tỉnh gửi đến các vị đại biểu. Ngay sau kỳ họp này, UBND tỉnh sẽ tiếp tục tập trung chỉ đạo các ngành, các cấp triển khai thực hiện, nhằm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.