Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến vào các dự án do Công ty CP Tập đoàn xây dựng Miền Trung đang triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh

Ngày 14/3, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy được tổ chức để cho ý kiến vào kết quả rà soát các dự án do Công ty CP Tập đoàn xây dựng Miền Trung (gọi tắt là Tập đoàn Miền Trung) là nhà đầu tư, nhà thầu đang triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh chủ trì hội nghị.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên và Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh dự hội nghị.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn và các đại biểu dự hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm trình bày báo cáo kết quả rà soát các dự án do Tập đoàn Miền Trung là nhà đầu tư, nhà thầu đang triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh.

Theo báo cáo của Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh, Tập đoàn Miền Trung hiện là nhà đầu tư, nhà thầu của 30 dự án đang triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh. Trong đó, có 16 dự án đầu tư công do Tập đoàn là nhà thầu thi công; có 12 dự án đầu tư có sử dụng đất; 2 dự án đầu tư theo phương thức PPP. Trong số 30 dự án do Tập đoàn Miền Trung là nhà đầu tư, nhà thầu đang triển khai thực hiện, có 9 dự án chậm tiến độ thực hiện so với hợp đồng và hồ sơ dự án, cụ thể là 5 dự án đầu tư công, gồm: Dự án Phát triển tổng hợp các đô thị động lực - Tiểu dự án đô thị Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa; Dự án Tuyến đường bộ ven biển đoạn Nga Sơn - Hoằng Hóa; Dự án Đường giao thông từ Quốc lộ 47 đến đường Hồ Chí Minh, huyện Thọ Xuân (giai đoạn 2); Dự án Hạ tầng kỹ thuật khu du lịch sinh thái Quảng Cư; Dự án Đầu tư xây dựng các tuyến giao thông Trục chính phía Tây - Khu kinh tế Nghi Sơn.

Hiện Tập đoàn có 10 dự án gặp nhiều khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường GPMB, gồm: Dự án Phát triển tổng hợp các đô thị động lực - Tiểu dự án đô thị Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hoá; Dự án Đường nối cao tốc Bắc Nam, Quốc lộ 1A đi cảng Nghi Sơn; Dự án Tuyến đường bộ ven biển đoạn Nga Sơn - Hoằng Hóa; Dự án Đường giao thông từ Quốc lộ 47 đến đường Hồ Chí Minh, huyện Thọ Xuân (giai đoạn 2); Dự án Hạ tầng kỹ thuật khu du lịch sinh thái Quảng Cư; Dự án Đầu tư xây dựng các tuyến giao thông Trục chính phía Tây - Khu kinh tế Nghi Sơn; Dự án Khu đô thị mới dọc Đại lộ Nam Sông Mã tại phường Đông Hải, TP Thanh Hóa; Dự án Khu công nghiệp Lam Sơn - Sao Vàng; Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển đoạn Hoằng Hóa - Sầm Sơn và đoạn Quảng Xương - Tĩnh Gia (nay là thị xã Nghi Sơn), tỉnh Thanh Hoá (Hợp đồng BOT); Dự án Bảo tồn, tôn tạo Khu di tích lịch sử Thái miếu nhà Hậu Lê tại phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên phát biểu tại hội nghị.

Các ý kiến phát biểu tại hội nghị đã phân tích, làm rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan trong quá trình triển khai thực hiện các dự án do Tập đoàn Miền Trung hiện đang là nhà đầu tư, nhà thầu. Trong đó, đánh giá các dự án đầu tư từ nguồn vốn đầu tư công và các dự án đầu tư theo phương thức PPP là dự án trọng điểm, có quy mô và tổng mức đầu tư rất lớn; phạm vi diện tích giải phóng mặt bằng nhiều, địa hình giải phóng mặt bằng phức tạp, trong khi cơ chế, chính sách, các quy định của pháp luật về đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng thay đổi; một số hộ dân có diện tích đất bị thu hồi không đồng ý với phương án bồi thường GPMB do nhà nước phê duyệt...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi phát biểu tại hội nghị.

Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 nên việc huy động nhân lực, thiết bị, vật liệu để thi công còn khó khăn; khan hiếm nguồn vật liệu do trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện nhiều dự án giao thông trọng điểm của cả nước, như Dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam; biến động giá nguyên, nhiên, vật liệu làm ảnh hưởng đến năng lực tài chính của nhà thầu thi công dự án. Do các quy định của pháp luật còn một số bất cập, các văn bản quy định của trung ương chưa kịp thời ban hành nên ảnh hưởng đến quyền lợi cho nhà đầu tư.

Ông Mai Xuân Thông, Chủ tịch Tập đoàn Miền Trung phát biểu tại hội nghị.

Nguyên nhân chủ quan do nhà đầu tư, nhà thầu chưa tập trung máy móc, thiết bị, nguyên vật liệu để thi công, chậm triển khai thực hiện, năng lực tài chính không đáp ứng được yêu cầu để thực hiện dự án. Nguồn vốn đối ứng ngân sách cấp huyện bố trí cho công tác bồi thường GPMB còn khó khăn, chưa bố trí đủ vốn cho dự án; nhà đầu tư, bên mời thầu chưa chủ động, khẩn trương đề xuất biện pháp tháo gỡ vướng mắc nêu trên để thực hiện dự án đảm bảo theo quy định pháp luật.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh đánh giá cao Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các cơ quan tổng hợp tương đối đầy đủ tình hình các dự án của Tập đoàn Miền Trung còn tồn tại khó khăn, vướng mắc. Lãnh đạo Tập đoàn Miền Trung cũng đã nêu rõ cụ thể những vướng mắc, nguyên nhân khách quan, chủ quan và nhận khuyết điểm trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh nhấn mạnh: Hội nghị hôm nay là dịp để kiểm điểm lại, đánh giá lại và khẳng định là công tác lãnh đạo, chỉ đạo, công tác tổ chức triển khai thực hiện đối với lãnh đạo các cấp và đặc biệt là đối với cơ quan tham mưu các cấp; đối với cơ quan quản lý nhà nước các cấp từ tỉnh cho đến sở, ngành, huyện, thị xã, thành phố đã cơ bản thực hiện theo quy định pháp luật.

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy dự hội nghị.

Về Tập đoàn Miền Trung, trong nhiều năm qua đã có đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; nhất là những năm trước đây, Tập đoàn đã triển khai đầu tư, thi công nhiều dự án lớn trong nước và trong tỉnh. Vị trí, vai trò và thương hiệu của Tập đoàn Miền Trung đã được khẳng định.

Tuy nhiên, qua ý kiến phát biểu của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ và lãnh đạo các sở, ngành, địa phương cho thấy lề lối làm việc, tác phong, phương pháp công tác của cơ quan quản lý nhà nước và cơ quan điều hành của chính quyền các cấp, có những vấn đề cần rút kinh nghiệm một cách nghiêm túc. Cùng với đó là những vấn đề liên quan đến giải quyết mối quan hệ giữa nhà đầu tư, nhà thầu với ban quản lý dự án ở từng khâu, từng bước chưa tốt. Đối với Tập đoàn Miền Trung, việc bảo đảm vốn, vật liệu xây dựng ở một số dự án chưa tốt; phương pháp thi công, kỹ thuật thi công, thời gian thi công và công tác quản lý quản trị của doanh nghiệp chưa khoa học.

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy dự hội nghị.

Trên cơ sở chỉ ra những vấn đề còn bất cập trong công tác quản lý, điều hành, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh cần chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc của cơ quan chức năng trong giải quyết công việc. Đồng thời xem xét, kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân để xảy ra chậm trễ trong công việc.

Đối với Tập đoàn Miền Trung, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh yêu cầu hoàn chỉnh báo cáo nêu rõ tồn tại, khó khăn, vướng mắc của từng dự án; đồng thời có cam kết việc khắc phục và hoàn thành dự án trên địa bàn tỉnh; có tiến độ, thời gian gửi về Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trực tiếp là Thường trực Tỉnh ủy. Giao Văn phòng Tỉnh ủy tổng hợp, 3 tháng họp 1 lần để Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghe báo cáo. Cùng với đó, trên cơ sở nhiệm vụ được giao, từng đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng có kế hoạch theo dõi, báo cáo theo từng lĩnh vực phụ trách.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh cũng nêu rõ: Tập đoàn Miền Trung phải tập trung nguồn vốn, trang thiết bị, nhân lực để thi công các dự án trên địa bàn tỉnh. Nếu không thực hiện được theo cam kết, tỉnh kiên quyết thu hồi theo đúng quy định pháp luật. Ban quản lý dự án phải thực hiện đầy đủ chức năng, chức trách, nhiệm vụ của mình trong giải quyết, chỉ đạo thực hiện các dự án mà Ban là chủ đầu tư; kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc đến Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh để tổng hợp, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy giao UBND tỉnh và các cơ quan chức năng rà soát, kiểm tra các thủ tục, quy định của pháp luật liên quan đến việc triển khai thực hiện các dự án. Cùng với đó, tranh thủ ý kiến của các Ban, Bộ ngành Trung ương trong quá trình giải quyết. Giao Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh nghiên cứu điều chỉnh lại quy hoạch mỏ vật liệu xây dựng cho phù hợp với yêu cầu thực tiễn. Đồng thời, thanh tra toàn diện các mỏ đất, đá, cát trong tháng 4/2025, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tập đoàn Miền Trung hàng tháng báo cáo tiến độ các dự án gửi về Văn phòng Tỉnh ủy để tổng hợp, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy.

