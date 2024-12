Bá Thước hoàn thành 31/37 chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm 2024

Ngày 19/12, HĐND huyện Bá Thước khóa XXII tổ chức Kỳ họp thứ 22 để thảo luận, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2025 và quyết nghị một số nội dung quan trọng khác thuộc thẩm quyền.

Toàn cảnh kỳ họp.

Năm 2024, mặc dù còn nhiều khó khăn thách thức do ảnh hưởng của thiên tai, thời tiết khắc nghiệt, xu hướng lạm phát, song, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, sự nỗ lực của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân trong huyện, tình hình kinh tế - xã hội của huyện tiếp tục chuyển biến tích cực.

Có 31/37 chỉ tiêu chủ yếu hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra, tốc độ tăng giá trị sản xuất tuy không đạt nhưng là mức tăng khá trong toàn tỉnh, đứng thứ 2 trong các huyện khu vực miền núi.

Các đại biểu tham dự kỳ họp.

Các ngành kinh tế vẫn có bước phát triển, tổng giá trị sản xuất ước đạt 4.114 tỷ đồng, tăng 6,52% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, nông, lâm, thủy sản tăng 4,3%, công nghiệp - xây dựng tăng 7,7%, các ngành dịch vụ tăng 7,4%. Cơ cấu giá trị sản xuất của các ngành kinh tế chuyển dịch đúng hướng; nông, lâm, thủy sản chiếm 31,4%, công nghiệp - xây dựng chiếm 37,8%, các ngành dịch vụ chiếm 30,8%; thu nhập bình quân đầu người ước đạt 42,3 triệu đồng/người/năm. Doanh thu lĩnh vực du lịch ước đạt 620 tỷ đồng, tăng 2,8 lần so với cùng kỳ; thu hút đầu tư đạt được nhiều kết quả tích cực, tổng huy động vốn cho đầu tư phát triển ước đạt 1.091 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ. Thu ngân sách Nhà nước đạt 228% so với dự toán tỉnh giao và đạt 119% so với dự toán huyện giao đầu năm, là số thu cao nhất từ trước đến nay.

An sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Các hoạt động văn hóa diễn ra sôi nổi, thu hút sự quan tâm đông đảo của người dân. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Đây là những tín hiệu khả quan, tạo nền tảng quan trọng cho việc phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 và cả nhiệm kỳ.

Đồng chí Bùi Thị Hoa, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu tại kỳ họp.

Tại kỳ họp, các đại biểu thảo luận các biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo; quan tâm đầu tư các chương trình dự án, nhất là dự án về đầu tư hệ thống kênh mương, hồ đập; đấu giá quyền sử dụng đất; xây dựng nông thôn mới; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân...

Sau một ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm, kỳ họp thứ 22 HĐND huyện Bá Thước khóa XXII đã thành công tốt đẹp. Kỳ họp đã thông qua các nghị quyết quan trọng về đầu tư phát triển kinh tế - xã hội của huyện năm 2025; dự toán thu, chi ngân sách nhà nước và phân bổ dự toán chi ngân sách cấp huyện năm 2025.

Thế Anh (CTV)