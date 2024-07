Argentina: Cảnh báo đỏ về bão tuyết và giá lạnh khắc nghiệt

Cơ quan khí tượng Argentina nâng cảnh báo đỏ tại nhiều địa phương do bão tuyết và nhiệt độ giảm sâu tới -15 độ C, khiến sông hồ đóng băng, nhiều tuyến đường cao tốc huyết mạch đã phải ngừng hoạt động.

Tuyết rơi dày trên nhiều tuyến đường cao tốc ở Argentina. (Nguồn: AFP)

Ngày 10/7, Cơ quan khí tượng Argentina tiếp tục nâng cảnh báo đỏ tại nhiều tỉnh trên cả nước do bão tuyết và nhiệt độ giảm sâu nhiều nơi tới -15 độ C, đặc biệt tại các tỉnh miền Nam.

Theo phóng viên TTXVN tại Buenos Aires, các đợt không khí lạnh từ Nam Cực tiếp tục ảnh hưởng tới 23 tỉnh thành của Argentina.

Cảnh báo đỏ đã được ban bố tại hầu hết các tỉnh miền Bắc và miền Trung nước này, với nhiệt độ thấp nhất ở mức -9 độ C, sau khi tuần trước các cơ quan chức năng đã nâng lên mức cảnh báo vàng.

Tại tỉnh Buenos Aires, nhiệt độ nhiều nơi cũng giảm xuống -8 độ C. Thủ đô Buenos Aires trong những ngày qua, nhiệt độ xuống tới -1 độ C. Đây là lần đầu tiên sau 13 năm, nhiệt độ tại thủ đô giảm xuống dưới 0 độ C.

Tại các tỉnh miền Nam Argentina, mức cảnh báo đỏ vẫn được duy trì từ đầu tuần trước do tuyết rơi dày và nhiệt độ tiếp tục ở dưới mức -15 độ C.

Sông hồ đóng băng, nhiều tuyến đường cao tốc huyết mạch đã phải ngừng hoạt động vì tuyết rơi dày và bão tuyết với sức gió lên tới 65 km/h.

Cơ quan khí tượng Argentina dự báo đợt lạnh lần này sẽ còn kéo dài tới đầu tuần sau. Tại miền Nam, tuyết sẽ tiếp tục rơi dày.

Các nhà chức trách khuyến cáo mọi người thận trọng, hạn chế đi lại ngoài trời để đảm bảo sức khỏe, tránh các khu vực có tuyết nguy hiểm.

Đàn gia súc với hàng triệu con cừu tại miền Nam Argentina đang đứng trước nguy cơ bị chết rét và bị đói, vì lạnh và không có thức ăn.

Mùa Đông tại Argentina bắt đầu từ trung tuần tháng Sáu và đây là mùa Đông lạnh nhất ở quốc gia Nam Mỹ này kể từ năm 2007./.

Theo TTXVN