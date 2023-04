Hiệu quả mô hình “Camera an ninh với công tác đảm bảo ANTT” ở xã Bãi Trành

Xã Bãi Trành, huyện Như Xuân từng được xác định là địa bàn phức tạp về an ninh trật tự (ANTT) với nhiều vụ án, vụ việc trộm cắp tài sản, gây rối trật tự công cộng, gây thương tích... Năm 2022, Công an xã đã chủ động tham mưu triển khai thực hiện mô hình “Camera an ninh với công tác đảm bảo ANTT”. Mô hình phát huy hiệu quả, giúp lực lượng chức năng kịp thời phát hiện, ngăn ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, vi phạm pháp luật, góp phần giữ gìn ANTT ở địa phương.

Hội nghị triển khai mô hình “Camera an ninh với công tác đảm bảo ANTT” tại xã Bãi Trành, Như Xuân.

Thiếu tá Lê Xuân Thành, Trưởng Công an xã Bãi Trành cho biết: Thực hiện mô hình “Camera an ninh với công tác đảm bảo ANTT” do Công an tỉnh, Công an huyện phát động, Công an xã đã chủ động tham mưu với Đảng ủy, UBND xã ban hành Nghị quyết, kế hoạch và nhanh chóng triển khai lắp đặt hệ thống “Camera an ninh” tại các tuyến đường chính trên địa bàn toàn xã và các nút giao cắt ở đường liên thôn.

Công an xã, MTTQ, các đoàn thể của xã chủ động phối hợp với các thôn tổ chức họp dân để tuyên truyền, giải thích, giúp người dân hiểu rõ ý nghĩa, hiệu quả của mô hình “Camera an ninh với công tác đảm bảo ANTT”. Qua công tác tuyên truyền, vận động, người dân đã hiểu, tin tưởng, nhất trí và chung tay, góp sức, ủng hộ việc lắp đặt hệ thống “Camera an ninh với công tác đảm bảo ANTT” tại các điểm trọng yếu trên địa bàn xã.

Công an xã Bãi Trành trích xuất camera phục vụ công tác.

Để mô hình phát huy hiệu quả, Công an xã Bãi Trành đã khảo sát lựa chọn các tuyến đường, nghiên cứu các vị trí trọng yếu, phức tạp về an ninh trật tự để lắp đặt camera. Hệ thống camera được kết nối với máy chủ đặt tại trụ sở Công an xã.

Với sự đồng thuận, vào cuộc có trách nhiệm của người dân, đến nay trên địa bàn xã Bãi Trành đã lắp đặt được 15 mắt camera an ninh tại các đường trục chính, các thôn xóm, ngõ ngách.

Thông qua mô hình, năm 2022, Công an xã Bãi Trành đã phối hợp với các đội nghiệp vụ của Công an huyện điều tra làm rõ 3 vụ trộm cắp tài sản; 5 vụ tai nạn giao thông và nhiều vụ việc khác liên quan đến ANTT. Hệ thống camera an ninh đã hỗ trợ Công an xã nắm chắc tình hình ANTT, kịp thời tham mưu cho lãnh đạo Công an huyện, Đảng ủy, UBND xã có các biện pháp giải quyết ổn định tình hình.

Cũng từ khi mô hình “Camera an ninh với công tác đảm bảo ANTT” đi vào hoạt động, tình hình phạm pháp hình sự trên địa bàn xã giảm mạnh. Năm 2022, xảy ra 4 vụ phạm pháp hình sự, giảm 3 vụ so với năm 2021. Mặt khác, khi lắp đặt camera an ninh, ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ của người dân được nâng cao, nhiều người còn chủ động hơn trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường, không vứt rác bừa bãi, tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp.

Nhiều điểm trọng yếu về ANTT trên địa bàn xã Bãi Trành đã được lắp đặt camera an ninh.

Tuy nhiên, theo Trưởng Công an xã Bãi Trành: Việc triển khai mô hình “Camera an ninh” trên địa bàn xã vẫn còn gặp không ít khó khăn, nhất là thuyết phục, vận động người dân dân tự trang bị camera. Trong khi đó, việc lắp đặt phải sử dụng điện, mạng internet của các hộ dân nên đường truyền đôi lúc không ổn định, người dân rút dây nguồn khi có nhu cầu sử dụng việc gia đình. Kinh phí hỗ trợ bảo dưỡng duy trì hệ thống camera còn hạn chế.

Để khắc phục tình trạng này, trong thời gian tới, Công an xã tiếp tục chủ động tham mưu với Đảng ủy, UBND xã Bãi Trành lắp đặt thêm 8 mắt camera an ninh tại các khu vực trọng điểm. Đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tự lắp đặt hệ thống camera. Nâng cao năng lực của cán bộ Công an xã trong lĩnh vực công nghệ thông tin, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm.

Đoàn Lưu