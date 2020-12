Xử lý 84 trường hợp lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép

Thời gian qua trên địa bàn TP Thanh Hóa và khu vực phụ cận xuất hiện một số nhóm thanh, thiếu niên điều khiển xe mô tô cố ý vi phạm trật tự ATGT như lạng lách, đánh võng, chạy tốc độ cao, không đội mũ bảo hiểm, không chấp hành tín hiệu đèn giao thông, chở quá số người quy định, xe không gắn biển kiểm soát... thậm chí một số đối tượng còn cố tình chống đối, cản trở lực lượng thi hành nhiệm vụ, gây bức xúc trong Nhân dân.

Cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát cơ động ra quân xử lý quyết liệt các “quái xế”.

Trước thực trạng trên, Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh đã khảo sát, rà soát, nắm phương thức hoạt động của các nhóm thanh, thiếu niên có hành vi cố tình vi phạm pháp luật về an toàn giao thông trên các tuyến, địa bàn. Từ đó phân công, bố trí lực lượng triển khai các phương án vây bắt với phương châm vừa đảm bảo an toàn cho lực lượng làm nhiệm vụ, vừa đảm bảo an toàn cho Nhân dân, người tham gia giao thông và cả chính đối tượng.

Lực lượng cảnh sát cơ động phối hợp với Công an TP Thanh Hóa bắt giữ, xử lý các đối tượng vi phạm.

Kết quả, năm 2020 Phòng Cảnh sát cơ động đã phát hiện, lập biên bản, xử lý 237 trường hợp vi phạm các quy định về trật tự ATGT, phạt tiền nộp kho bạc Nhà nước trên 135 triệu đồng.

Phòng Cảnh sát cơ động cũng đã triển khai thực hiện có hiệu quả phương án ngăn chặn, bắt giữ, xử lý các đối tượng lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép; chống đối, cản trở lực lượng thi hành nhiệm vụ, lập biên bản xử lý 84 trường hợp vi phạm và thu giữ nhiều hung khí, vũ khí nguy hiểm.

Quốc Hương