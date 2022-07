Xã Quảng Minh đưa vào vận hành hệ thống camera giám sát an ninh - trật tự

Thiếu tá Lê Trường Thành, Trưởng công an xã Quảng Minh cho biết, xã vừa đưa vào vận hành hệ thống camera giám sát an ninh - trật tự trên địa bàn. Đây là đơn vị đầu tiên lắp đặt hệ thống camera giám sát an ninh trật tự tuyến xã trên địa bàn TP Sầm Sơn.

Lãnh đạo TP Sầm Sơn kiểm tra hệ thống camera giám sát ANTT tại xã Quảng Minh.

Hệ thống camera giám sát an ninh gồm 30 camera được lắp đặt tại các điểm giáp ranh với các xã lân cận, các trục đường tiềm ẩn phức tạp về an ninh - trật tự, an toàn giao thông; khu vực chợ, nhà văn hóa thôn.

Hệ thống camema sử dụng công nghệ ghi hình chuyển động, ban đêm có đèn soi, đảm bảo chất lượng hình ảnh lưu trữ. Tổng kinh phí đầu tư trên 160 triệu đồng, được huy động xã hội hóa từ Nhân dân (trong đó xã vận động mỗi hộ dân đóng góp tối thiểu 100.000 đồng, hộ kinh doanh 300.000; cán bộ công chức đóng góp tối thiểu 1 ngày lương).

Dự kiến, trong giai đoạn 2 (năm 2023), xã Quảng Minh sẽ tiếp tục xã hội hóa, vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm, con em địa phương xa quê đóng góp kinh phí, đầu tư, bố trí thêm 30 mắt camera giám sát tại các điểm trong khu dân cư, đồng thời kết nối dữ liệu đến Trung tâm điều hành đô thị thông minh của thành phố, cung cấp dữ liệu, phục vụ công tác phòng ngừa đấu tranh với các loại tội phạm, giữ gìn an ninh - trật tự, an toàn giao thông tại địa phương.

Nguyễn Hiền