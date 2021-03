Xã Định Long lắp đặt camera phục vụ công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội

Nhằm tuyên truyền cho Nhân dân tác dụng, tầm quan trọng của việc thực hiện mô hình camera an ninh trong công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và các vi phạm pháp luật, đầu năm 2021 xã Định Long (Yên Định) đã lắp đặt 80 camera an ninh tại 37 điểm trên địa bàn toàn xã.

Điểm lắp camera ngay đầu xóm 1 làng Là, xã Định Long

Camera được lắp đặt tập trung tại điểm đầu và điểm cuối các tuyến đường vào, ra của các thôn, đầu mối giao thông quan trọng, khu vực công cộng, đông dân cư…

Ở ngã ba tuyến đường xã lắp đặt 3 mắt camera

Thời gian qua tuy tình hình an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn xã Định Long cơ bản ổn định, không phát sinh các vụ việc phức tạp, nhưng vẫn tiềm ẩn một số yếu tố liên quan đến ANTT, nhất là trình trạng trộm cắp, đổ rác sai quy định... Do vậy, xã đã chi nguồn ngân sách địa phương để lắp đặt hệ thống camera an ninh phục vụ công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và các tai tệ nạn xã hội.

Lê Hà