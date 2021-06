Vai trò của lực lượng công an cơ sở trong công tác phòng, chống dịch COVID-19

Trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, lực lượng công an các cấp, đặc biệt là lực lượng công an cơ sở trong tỉnh đã và đang triển khai quyết liệt, mạnh mẽ các biện pháp phòng chống dịch bệnh, góp phần ngăn ngừa dịch bệnh lây lan.

Công an xã Thiệu Phúc (Thiệu Hóa) phối hợp với các lực lượng chức năng triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Trước việc trên địa bàn đã có ca nhiễm COVID-19 (bệnh nhân 5046), lực lượng Công an xã Thiệu Phúc (Thiệu Hóa) đã triển khai quyết liệt, mạnh mẽ các biện pháp phòng chống dịch, bệnh. Theo đó, lực lượng công an xã đã phối hợp với các lực lượng chức năng rà soát và lập danh sách tất cả những người tiếp xúc gần với bệnh nhân 5046 (đến đối tượng F3) và các trường hợp nghi nhiễm theo thông tin của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh cung cấp; khẩn trương khoanh vùng, cách ly y tế đối với các trường hợp F1, F2 theo quy định; tiến hành phun khử trùng, tiêu độc tại khu dân cư. Thường xuyên tổ chức tuyên truyền lưu động tại các tuyến đường và những nơi tập trung đông người như chợ, các cơ sở kinh doanh, khu dân cư... về các biện pháp phòng ngừa dịch COVID-19; vận động Nhân dân chấp hành nghiêm các quy định, hướng dẫn về phòng, chống dịch.

Thiếu tá Phạm Mạnh Cường, Trưởng Công an xã Thiệu Phúc cho biết, bên cạnh việc tổ chức tuyên truyền lưu động tại các khu vực đông người, lực lượng công an xã còn thường xuyên xuống tận các hộ gia đình tuyên truyền, vận động người dân chấp hành các quy định về phòng chống, nhắc nhở người dân phải đeo khẩu trang khi đến nơi công cộng. Phân công cán bộ thường xuyên kiểm tra, theo dõi chặt chẽ các trường hợp trong diện đang cách ly tại gia đình, tổ chức cho các cơ sở kinh doanh trên địa bàn ký cam kết đồng loạt đóng cửa, tạm dừng hoạt động, nhằm hạn chế tối đa sự lây lan của dịch bệnh. Bên cạnh đó, công an xã đã chủ động rà soát, lập danh sách tất cả những trường hợp đi từ vùng có dịch bệnh trở về địa phương, phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức cách ly, điều tra dịch tễ, lấy mẫu xét nghiệm và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Trên địa bàn xã Ninh Khang (Vĩnh Lộc) có 1 điểm cách ly tập trung của huyện, hiện nay đang tổ chức cách ly cho những người trở về từ vùng có dịch. Những ngày qua, Công an xã Ninh Khang đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương thành lập 10 tổ tự quản phòng, chống dịch COVID-19, ứng trực 100% quân số, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện ra vào địa bàn. Tích cực tuyên truyền nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành của Nhân dân thực hiện nghiêm các quy định, hướng dẫn “5K” của Bộ Y tế về phòng, chống dịch, bệnh; vận động các cửa hàng, quán ăn đóng cửa, ký cam kết tạm ngừng kinh doanh, để công tác phòng, chống dịch đạt hiệu quả cao nhất. Phối hợp với các lực lượng chức năng bảo đảm an ninh trật tự khu vực cách ly tập trung; tuyên truyền, vận động quần chúng Nhân dân địa phương, đặc biệt là người dân sinh sống gần khu vực cách ly tập trung tích cực, chủ động tham gia phòng, chống dịch COVID-19. Để giúp người dân trên địa bàn yên tâm, không hoang mang, lo lắng trước tình hình dịch bệnh, lực lượng công an xã đã tổ chức tuyên truyền lưu động đến từng đường làng, ngõ xóm, phát tờ rơi tuyên truyền những điều cần biết và cách phòng ngừa dịch bệnh COVID-19, cung cấp số điện thoại đường dây nóng phòng, chống dịch bệnh COVID-19 để người dân kịp thời thông báo những thông tin liên quan đến dịch bệnh trên địa bàn. Đồng thời lồng ghép tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao hơn nữa ý thức chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước cho quần chúng Nhân dân tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự ở địa phương.

Đại úy Lê Thế Long, Trưởng Công an xã Ninh Khang, cho biết: “Phát huy vai trò là lực lượng nòng cốt trong tuyên truyền phòng, chống dịch tại cơ sở, lực lượng Công an xã Ninh Khang đã đi từng ngõ, xuống từng gia đình tổ chức rà soát, lập danh sách những người đi về từ vùng có dịch, báo cáo ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của địa phương xử lý kịp thời. Phân công cán bộ thường xuyên kiểm tra, theo dõi chặt chẽ các trường hợp trong diện đang cách ly tại gia đình, tổ chức cho các cơ sở kinh doanh trên địa bàn ký cam kết đồng loạt đóng cửa, tạm dừng hoạt động, nhằm hạn chế tối đa sự lây lan của dịch bệnh”.

Với quan điểm tuyệt đối không được chủ quan, lơ là và bị động, lực lượng công an cơ sở trên địa bàn tỉnh đã và đang nâng cao hiệu quả công tác, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể hoàn thành tốt nhiệm vụ vừa phòng, chống dịch bệnh COVID-19, vừa đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Bài và ảnh: Quốc Hương