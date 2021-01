Tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia

Tuyến biên giới phía Tây của tỉnh có chiều dài 213,6km, với 92 cột mốc/88 vị trí, 1 cửa khẩu quốc tế, 1 cửa khẩu chính, 1 cửa khẩu phụ và nhiều đường mòn, lối mở qua lại biên giới với tỉnh Hủa Phăn (Lào). Những năm qua, tình hình chủ quyền, lãnh thổ, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên tuyến biên giới cơ bản ổn định, song vẫn luôn tiềm ẩn nhiều nhân tố phức tạp.

Hội LHPN huyện Thường Xuân phối hợp với Đồn Biên phòng Bát Mọt tuyên truyền pháp luật cho người dân bản Vịn, xã Bát Mọt.

Trước thực tế trên, những năm qua, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban, ngành và 5 huyện phía Tây của tỉnh phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động quần chúng Nhân dân, gắn với thực hiện các chương trình, phong trào bảo vệ lãnh thổ, chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, đảm bảo an ninh trật tự (ANTT), xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, như: Chỉ thị số 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về “Tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”; Nghị quyết số 09/1998/NQ-CP của Chính phủ về “Tăng cường công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới”; các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới”; “Toàn dân tham gia quản lý, bảo vệ đường biên, cột mốc”; Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, Nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2017-2021”; Chỉ thị số 10 và Đề án 375 của UBND tỉnh Thanh Hóa về “Xây dựng khu dân cư an toàn về ANTT”...

Kết quả, giai đoạn 2015-2020, các lực lượng đã phối hợp tổ chức hàng trăm hội nghị phổ biến, tuyên truyền theo các chuyên đề, lồng ghép với các chương trình phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương; hàng nghìn lượt tuyên truyền lưu động và trên hệ thống truyền thanh xã, thị trấn; hàng trăm cuộc họp dân với hàng nghìn người tham gia; kẻ vẽ hơn 1.000 khẩu hiệu, áp phích nơi công cộng; in 200.000 tài liệu, dàn dựng 54 tiểu phẩm tuyên truyền; sản xuất hàng trăm tin, bài viết trên các báo, đài Trung ương, tỉnh và các huyện biên giới. Bên cạnh đó, các lực lượng đã vận động 2.365 người Mông có quan hệ thân tộc hai bên biên giới cam kết không vượt biên trái phép sang Lào theo phỉ, không di cư tự do, truyền đạo trái pháp luật; vận động 115 hộ/861 người có ý định di cư tự do từ bỏ ý định; vận động Nhân dân xóa bỏ cây thuốc phiện. Tiếp tục xây dựng và duy trì 17 cặp bản kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới; vận động 1 tập thể, 19 hộ gia đình, 90 cá nhân đăng ký tự quản đường biên, mốc quốc giới; thành lập các tổ bảo vệ ANTT, tổ an ninh xã hội ở các làng, bản và khu dân cư. Công tác tuyên truyền cá biệt cũng được chú trọng, nhất là việc tranh thủ, thu hút đội ngũ người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số được thực hiện thường xuyên, hiệu quả. Các lực lượng công an, biên phòng đã vận động, tranh thủ được 8.000 lượt người có uy tín phục vụ công tác bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, đảm bảo ANTT vùng miền núi, dân tộc trên địa bàn các huyện biên giới...

Những việc làm trên đã giúp cán bộ, đảng viên và Nhân dân ở khu vực biên giới nắm rõ và thực hiện nghiêm các chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, tham gia giúp đỡ lực lượng chức năng bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.

Bài và ảnh: Khắc Công