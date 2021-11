Triệt phá nạn đua xe, lạng lách trong thanh, thiếu niên - cần chế tài mạnh

Bằng những cách làm mới, hiệu quả, đồng bộ, lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa đã và đang tăng cường triệt phá nạn thanh, thiếu niên (TTN) điều khiển mô tô, xe gắn máy lạng lách, đánh võng, tổ chức thành các nhóm đua xe trái phép trên địa bàn TP Thanh Hóa và các vùng lân cận. Hàng trăm TTN bị xử lý, tuy nhiên vẫn cần có những chế tài mạnh, nghiêm khắc hơn.

Lực lượng cảnh sát cơ động - Công an Thanh Hóa bắt và xử lý các “quái xế” lạng lách, đánh võng.

“Cháu nó ở nhà... ngoan lắm”

Câu nói đùa khá phổ biến trên mạng xã hội nói trên nhằm ám chỉ những TTN điều khiển các loại mô tô, xe gắn máy khi ra đường vi phạm pháp luật về an toàn giao thông (ATGT), lạng lách, đánh võng và đua xe trái phép trên các tuyến đường giao thông. Gia đình ông Nguyễn Văn C. (trú ở phường Đông Thọ, TP Thanh Hóa) tỏ ta khá bất ngờ và ngạc nhiên khi thấy lực lượng cảnh sát cơ động và công an phường đến nhà thông báo về hành vi vi phạm Luật Giao thông đường bộ của con mình, đặc biệt là cậu con trai học lớp 11 này còn tham gia 1 nhóm đua xe, lạng lách, đánh võng trên một số tuyến đường. Nhận thông báo, ông C. vẫn không tin rằng con mình lại có thể vi phạm pháp luật và có hành vi gây mất trật tự, ATGT, đồng thời một mực khẳng định: “Cháu nó ở nhà ngoan lắm, hàng ngày, ngoài giờ học ở trường là đi học thêm vào buổi tối. Trước khi dắt xe máy ra khỏi nhà là có đầy đủ mũ bảo hiểm và gia đình không quên dặn dò cháu đi đứng cẩn thận”.

Tuy nhiên, sau khi được lực lượng chức năng cho xem lại các video clip ghi lại những hình ảnh vi phạm của con mình thì ông C. mới “té ngửa”, “tá hỏa” về con mình và thừa nhận việc gia đình mới quản lý được các cháu khi ở nhà và không ngờ khi ra đường là có những hành vi vi phạm pháp luật, gây mất trật tự, ATGT và nguy hiểm đến tính mạng của bản thân và người khác. Gia đình ông C. cũng bày tỏ quan điểm không chấp nhận với hành vi của con em mình, đồng tình với cách xử lý của lực lượng chức năng và cam kết với cơ quan chức năng việc tăng cường sự theo dõi, quản lý, giáo dục con em mình, nhất là việc giao xe máy cho con.

Không chỉ thông báo, làm việc với các gia đình, lực lượng chức năng còn kết nối, phối hợp trao đổi thông tin với các nhà trường về các học sinh bị bắt và xử lý do hành vi điều khiển xe máy lạng lách, đánh võng, có dấu hiệu tổ chức đua xe trái phép. Không ít giáo viên chủ nhiệm, ban giám hiệu các nhà trường đã bất ngờ khi nhiều học sinh vốn vẫn khá “ngoan hiền” trên lớp nay bỗng trở thành những quái xế tham gia đua xe, lạng lách, đánh võng trên đường, vi phạm pháp luật, gây mất trật tự, ATGT. Nhiều trường hợp đã bị “bêu tên” ngay trong buổi chào cờ đầu tuần, các tiết sinh hoạt khối, lớp, đoàn thanh niên; tuy vậy, cách làm này vẫn chưa thực sự đem lại hiệu quả.

Nguyên nhân của nạn đua xe trái phép, lạng lách, đánh võng trong TTN trên địa bàn TP Thanh Hóa và mốt số địa phương lân cận thời gian gần đây là do một bộ phận TTN, học sinh thiếu lý tưởng sống, thiếu sự quan tâm, quản lý, giáo dục và phần nào là sự “nuông chiều” của các gia đình. Đại đa số các đối tượng vi phạm đều trong độ tuổi còn rất trẻ, nhiều em còn chưa đủ tuổi thành niên, nhiều em là học sinh THPT, THCS thiếu sự giáo dục của gia đình, lại đua đòi, thích thể hiện, sống ảo, do đó thiếu ý thức và chưa lường hết hậu quả hành vi vi phạm của mình. Nếu các gia đình quản lý chặt, không tiếp tay (giao phương tiện) cho các em, quản lý, giáo dục, đồng thời có sự kết nối với nhà trường thì vấn nạn trên sẽ vẫn còn tiếp diễn và tiếp tục là vấn đề nhức nhối của xã hội và sẽ còn xảy ra những tình huống như câu nói đùa “Cháu nó ở nhà... ngoan lắm” nói trên.

Triệt phá mạnh tay nạn đua xe, lạng lách, đánh võng

Từ đầu năm 2021 đến nay, để phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm Luật ATGT đường bộ, nhất là các hành vi lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép, chống đối, cản trở lực lượng chức năng thi hành nhiệm vụ, Phòng Cảnh sát Cơ động, Công an tỉnh phối hợp với Công an TP Thanh Hóa và các huyện lân cận tiến hành khảo sát, rà soát, nắm phương thức hoạt động của các nhóm TTN có hành vi vi phạm pháp luật về trật tự, ATGT. Trên cơ sở đó, xây dựng kế hoạch, phương án phòng, chống đối tượng điều khiển phương tiện mô tô, xe gắn máy lạng lách, đánh võng.

Ngoài việc tổ chức truy bắt “nóng” các trường hợp vi phạm trên đường, lực lượng chức năng xây dựng phương án bắt giữ rất chi tiết, trong đó phân công nhiệm vụ và bố trí lực lượng cụ thể đến từng cán bộ. Những trường hợp vi phạm đều có hồ sơ quản lý chặt chẽ từ họ tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ nhà, loại xe vi phạm, ngày, giờ, hình thức vi phạm... và củng cố tài liệu, chứng cứ bằng hình ảnh và các video clip về những lỗi vi phạm của các đối tượng. Khi triển khai phương án bắt xử lý, nếu những trường hợp cố tình vi phạm, tháo chạy, cán bộ, chiến sĩ không nhất thiết phải đuổi theo, mà sẽ phối hợp với chính quyền và lực lượng công an địa phương đến tận nơi cư trú của đối tượng để xử lý nguội. Ngoài ra, một tổ công tác đặc biệt cũng được thành lập với nhiệm vụ khảo sát, rà soát, nắm rõ phương thức hoạt động của các nhóm TTN niên có hành vi đua xe, lạng lách, đánh võng. Đây là một cách làm mới, mang lại hiệu quả tích cực, được dư luận hết sức đồng tình, ủng hộ.

Những tháng gần đây, qua công tác rà soát, nắm tình hình, trên địa bàn TP Thanh Hóa và các địa phương giáp ranh, lân cận như TP Sầm Sơn, các huyện Quảng Xương, Đông Sơn, Hoằng Hóa, lực lượng chức năng xác định có trên 10 nhóm TTN với hơn 100 đối tượng có độ tuổi từ 15 - 20 thường xuyên tụ tập đi mô tô, xe gắn máy với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, không đội mũ bảo hiểm, chống đối, cản trở lực lượng thi hành nhiệm vụ. Các nhóm này đã bị lực lượng chức năng triệt phá, bắt và xử lý tất cả các đối tượng vi phạm. Ngoài ra, cơ quan công an còn củng cố hồ sơ của các đối tượng, các nhóm đối tượng để mời lên làm việc, có sự tham gia của bố, mẹ, gia đình. Tại đây các đối tượng được xem lại những hình ảnh vi phạm và đây là những bằng chứng không thể chối cãi và các đối tượng đều phải viết cam kết không tái phạm, có xác nhận của bố, mẹ, gia đình. Bằng cách làm này, chỉ tính từ ngày đầu tháng 10 đến nay, lực lượng chức năng đã bắt, xử lý gần 200 trường hợp vi phạm. Trong đó, bắt, xử lý 7 nhóm, trên 60 đối tượng thường xuyên tụ tập điều khiển mô tô, xe gắn máy lạng lách, đánh võng, vi phạm các quy định về trật tự, ATGT và triệt phá thành công nhiều nhóm khác.

Điều vẫn còn khá băn khoăn, lo ngại đó là việc xử lý các TTN vi phạm mới dừng ở mức xử lý hành chính, vì vậy vẫn còn một bộ phận không nhỏ vẫn còn có thái độ coi thường pháp luật. Điều này dẫn đến nguy cơ tiếp tục tái phạm. Bởi vậy, rất cần có thêm những chế tài mạnh hơn nữa từ các cơ quan chức năng. Công tác phối hợp giữa cơ quan công an, nhà trường và gia đình cần được tăng cường và có hiệu quả hơn nữa. Bản thân các TTN, học sinh cũng cần phải tự nâng cao nhận thức để không bị lôi kéo, rủ rê tham gia các hành vi vi phạm pháp luật nói trên. Cơ quan chức năng tiếp tục thực hiện những giải pháp mới mạnh tay và hiệu quả hơn.

Bài và ảnh: Mạnh Cường