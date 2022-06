Triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển hơn 22.000 viên ma túy tổng hợp và 10 bánh heroin từ Lào về Việt Nam tiêu thụ

Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thanh Hóa vừa phối hợp với các phòng nghiệp vụ và Công an các huyện: Quan Sơn, Lang Chánh, Ngọc Lặc triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng lớn từ Lào về Việt Nam tiêu thụ.

Các đối tượng và tang vật bị bắt giữ.

Cầm đầu đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy này là Hoàng Thị Thái, sinh năm 1952 ở phố Tân Tự, phường Đông Tân, thành phố Thanh Hóa.

Để điều hành đường dây này, Hoàng Thị Thái đã câu kết với một số đối tượng cộm cán, có nhiều tiền án về tội mua bán, vận chuyển ma túy ở thành phố Thanh Hóa, Quan Sơn, Như Thanh… hình thành đường dây mua bán, vận chuyển ma túy khép kín từ Lào qua các đường tiểu ngạch trên tuyến biên giới với huyện Quan Sơn sau đó vận chuyển về thành phố Thanh Hóa tiêu thụ.

Sau một thời gian theo dõi và lập án đấu tranh, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc và Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh, khoảng 20h15’ ngày 28-5-2022, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ và Công an các huyện: Quan Sơn, Lang Chánh, Ngọc Lặc bắt quả tang 2 đối tượng Hoàng Thị Thái (tức Thái Chất), sinh năm 1952 ở phố Tân Tự, phường Đông Tân, thành phố Thanh Hóa và Đỗ Anh Dũng, sinh năm 1974 ở phường Trường Thi, thành phố Thanh Hóa đang vận chuyển 10 bánh heroin; 18.000 viên ma túy tổng hợp.

Tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, lực lượng Công an Thanh Hóa đã bắt giữ 5 đối tượng khác gồm: Đinh Văn Lanh, sinh năm 1985; Lò Văn Chấu, sinh năm 1978; Lò Văn Danh, sinh năm 1997 đều ở xã Tam Thanh, huyện Quan Sơn; Lê Xuân Bằng, sinh năm 1982 ở phường An Hưng, thành phố Thanh Hóa và Bùi Văn Duẩn, sinh năm 1989 ở xã Mậu Lâm, huyện Như Thanh.

Khám xét nơi ở của các đối tượng trong đường dây mua bán, vận chuyện ma túy này, lực lượng Công an đã thu giữ thêm: 2,5 cây heroin, 50g ma túy đá, 4.000 viên ma túy tổng hợp (hồng phiến), 69 viên ma túy tổng hợp dạng kẹo, 1 gói nhỏ ketamin, 1 khẩu súng tự chế, hơn 2,8 tỷ đồng cùng nhiều tang vật có liên quan đến việc mua bán, vận chuyển ma túy.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra Quyết định tạm giữ đối với 7 đối tượng nói trên về hành vi mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy, đồng thời phối hợp với các đơn vị chức năng tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Thái Thanh