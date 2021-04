Triển khai phương án bảo đảm an ninh - trật tự khai mạc Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn 2021

Sáng 23-4, Công an tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai phương án phân công lực lượng bảo đảm an ninh - trật tự khai mạc Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2021.

Thiếu tướng Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị

Tại hội nghị, lãnh đạo Phòng Tham mưu, Phòng Cảnh sát giao thông đã trình bày các phương án phân công lực lượng bảo đảm an ninh - trật tự, trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, phòng chống cháy nổ... với mục đích cao nhất là bảo đảm tuyệt đối an toàn các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại biểu, Nhân dân và du khách về dự khai mạc Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2021, góp phần thành công chung trong suốt thời gian diễn ra các sự kiện, các hoạt động Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn.

Thiếu tướng Trần Phú Hà, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo phương án phân công lực lượng tại hội nghị.

Theo đó, Công an tỉnh Thanh Hóa sẽ tăng cường khoảng 500 cán bộ, chiến sĩ để cùng với UBND thành phố Sầm Sơn, Công an TP. Sầm Sơn triển khai các phương án bảo đảm an ninh - trật tự.

Theo phương án phân công, bố trí lực lượng, Công an tỉnh đã thành lập 86 tổ, chốt bảo đảm an ninh - trật tự, trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, phòng chống cháy nổ...; lập các tổ tuần tra lưu động, tổ giám sát để thường xuyên tuần tra, kiểm soát, xử lý tình huống đột xuất, bất ngờ có thể xảy ra.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thiếu tướng Trần Phú Hà, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh đánh giá cao tinh thần chủ động của Phòng Tham mưu và các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh, Công an TP. Sầm Sơn trong công tác nắm tình hình, xây dựng phương án, phân công lực lượng tham gia bảo đảm an ninh - trật tựrất chi tiết, bài bản và khoa học.

Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh: Sự kiện Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn là một trong những sự kiện hết sức quan trọng của tỉnh Thanh Hóa trong thu hút du lịch, quảng bá hình ảnh, mang lại nhiều điều kiện thuận lợi để Nhân dân kinh doanh, buôn bán, nâng cao đời sống, góp phần nâng cao vị thế của tỉnh.

Phòng Tham mưu Công an tỉnh triển khai phương án bảo đảm an ninh - trật tự.

Tuy nhiên, tình hình an ninh - trật tự vẫn còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu các lực lượng được tăng cường cần chủ động nắm chắc tình hình, nắm sớm các phần tử xấu, gây rối trật tự công cộng, dễ dẫn đến các hành vi vi phạm pháp luật để kịp thời phòng ngừa, ngăn chặn ngay từ lúc mới phát sinh; đi sâu, đi sát nắm bắt tình hình, tâm tư, tình cảm của quần chúng Nhân dân để đề xuất hướng xử lý từ sớm, tránh để phát sinh những yếu tố phức tạp về an ninh - trật tự.

Tăng cường lực lượng làm nhiệm vụ điều tiết giao thông, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, bố trí, sắp xếp, hướng dẫn nơi để phương tiện của đại biểu, Nhân dân một cách khoa học, bảo đảm giao thông luôn được thông suốt, để đại biểu, Nhân dân về dự lễ được an toàn, thuận lợi.

Bên cạnh đó, cần chủ động các phương án phòng chống cháy nổ, trật tự công cộng, phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm lợi dụng lễ hội để hoạt động.

Đồng chí Giám đốc cũng đề nghị cán bộ, chiến sĩ được tăng cường cần nâng cao tinh thần, trách nhiệm, trang bị đầy đủ phương tiện, vũ khí, công cụ hỗ trợ để thực hiện nhiệm vụ một cách tốt nhất. Đề cao tính nhân văn, thân thiện trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng Nhân dân và du khách.

Đình Hợp