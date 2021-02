TP Sầm Sơn làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật

Xác định công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) có vai trò quan trọng đưa chủ trương của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với người dân, thời gian qua TP Sầm Sơn đã triển khai nhiều hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng, từ đó tạo sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của người dân, góp phần giảm các hành vi vi phạm pháp luật, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Cán bộ Đồn Biên phòng Sầm Sơn và Ban Quản lý Cảng cá Lạch Hới tuyên truyền cho ngư dân về vùng đánh bắt cá thuộc địa phận lãnh hảiViệt Nam.

Trong công tác tuyên truyền, PBGDPL, TP Sầm Sơn tập trung phổ biến các luật mới được Quốc hội thông qua, như: Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước; Luật An ninh mạng; Luật Cảnh sát biển Việt Nam; Luật Quốc phòng và các văn bản hướng dẫn thi hành; Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước; Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật Giáo dục; Luật Quản lý thuế; Luật Đầu tư công; Luật Thi hành án hình sự; Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia..., và các văn bản hướng dẫn thi hành. Đồng thời, chú trọng bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ tuyên truyền viên, hòa giải viên cơ sở; thực hiện tốt công tác đánh giá, công nhận xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật...

Phường Trường Sơn là một trong những phường làm tốt công tác tuyên truyền, PBGDPL. Hằng năm, phường đều xây dựng kế hoạch tuyên truyền, PBGDPL tới các khu phố, trong đó tập trung vào các luật liên quan thiết thực đến đời sống Nhân dân, như: Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Đất đai, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Nghĩa vụ quân sự, văn bản pháp luật về giải phóng mặt bằng, các nghị định mới của Chính phủ. Năm 2020, phường đã tổ chức được 15 hội nghị tuyên truyền, PBGDPL với hơn 1.560 người tham dự; gần 565 buổi tuyên truyền pháp luật qua đài truyền thanh phường. Ngoài ra, tủ sách pháp luật của phường, khu phố và tại các trường tiểu học với trên 150 đầu sách luôn là địa chỉ tin cậy của người dân khi tìm hiểu các văn bản pháp luật. Hiện, toàn phường có 9 tổ hòa giải với 73 hòa giải viên, các hòa giải viên am hiểu kiến thức pháp luật, tâm huyết, nhiệt tình trong công tác hòa giải. Vậy nên, tỷ lệ hòa giải thành trong số các vụ việc phát sinh trong những năm gần đây tăng cao, góp phần ngăn chặn kịp thời các mâu thuẫn phát sinh từ cơ sở, giữ gìn sự đoàn kết, gắn bó trong khu dân cư, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương...

Cùng với phường Trường Sơn, các phường như: Trung Sơn, Quảng Cư, Bắc Sơn và xã Quảng Hùng cũng làm tốt công tác tuyên truyền, PBGDPL với nội dung, hình thức phong phú. Các địa phương này đã phát huy hiệu quả mạng lưới truyền thanh cơ sở, hoạt động hòa giải ở cơ sở để tuyên truyền PBGDPL tới Nhân dân.

Đặc biệt, thực hiện Đề án “Tăng cường PBGDPL cho cán bộ, Nhân dân vùng biên giới, hải đảo, giai đoạn 2017-2021”, Đồn Biên phòng Sầm Sơn đã phối hợp với UBND 8 xã, phường vùng biên phòng tổ chức được 20 buổi PBGDPL, 6 hội nghị, tư vấn pháp luật, thu hút 12.000 lượt người tham gia. Nội dung tuyên truyền tập trung phổ biến, quán triệt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan trực tiếp đến sản xuất, khai thác, đánh bắt, chế biến hải sản, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia cho Nhân dân các phường ven biển. Tuyên truyền trên cụm loa truyền thanh của Trạm Kiểm soát biên phòng Lạch Hới khi tàu thuyền neo đậu tại bến về Luật Biển Việt Nam, các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về biên giới biển, đảo và các văn bản về bảo đảm cho người, phương tiện khai thác thủy sản, cấm khai thác trái phép, bảo vệ môi trường biển được 12 buổi với 567 lượt người nghe.

Đồng chí Mai Đình Trường, Phó Trưởng Phòng Tư pháp TP Sầm Sơn, cho biết: “Với phương châm hướng về cơ sở, đáp ứng nhu cầu tìm hiểu pháp luật của cán bộ và người dân trong thành phố, hằng năm UBND TP Sầm Sơn đã xây dựng và ban hành kịp thời các văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, PBGDPL; đồng thời chỉ đạo các phường, các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch PBGDPL cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tế ở từng địa phương, đơn vị. Bên cạnh đó, chú ý củng cố, kiện toàn lại hội đồng phối hợp PBGDPL thành phố, các tổ hòa giải và hòa giải viên cơ sở, tuyên truyền viên pháp luật. Hiện nay, hội đồng phối hợp PBGDPL của thành phố có 30 thành viên; 35 báo cáo viên pháp luật; 139 tuyên truyền viên cấp xã, phường, 519 hòa giải viên thường xuyên được tập huấn nâng cao kiến thức pháp luật và kỹ năng tuyên truyền, PBGDPL.

Năm 2020, phòng tư pháp và các ngành thành viên của hội đồng PBGDPL thành phố đã phối hợp với Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Thanh Hóa tổ chức 3 hội nghị trên địa bàn thành phố cho 350 lượt người tham gia là các hòa giải viên cơ sở, cán bộ tư pháp 11 xã, phường. Hiện nay, 100% các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị, trường học đều xây dựng tủ sách pháp luật, mỗi tủ có từ 150 đầu sách pháp luật trở lên, phục vụ nhu cầu tìm hiểu pháp luật của cán bộ, công chức và Nhân dân. Cùng với đó, việc chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật được UBND thành phố quan tâm.

Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, TP Sầm Sơn tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền PBGDPL, tăng cường trách nhiệm cho các thành viên, bám sát nhiệm vụ được phân công, tổ chức thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, PBGDPL bảo đảm chất lượng, hiệu quả. Thực hiện các đề án tuyên truyền pháp luật giai đoạn 2016-2021, trong đó tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả hoạt động hòa giải ở cơ sở. Củng cố, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền, PBGDPL, nhất là đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật cơ sở.

Bài và ảnh: Tiến Đông