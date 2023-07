Thường Xuân tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2023

Sáng 14/7, tại Khu du lịch Bản Mạ, thị trấn Thường Xuân, huyện Thường Xuân, Ban Chỉ đạo 138 huyện Thường Xuân đã phối hợp với Ban Chỉ đạo ANTT thị trấn Thường Xuân tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2023.

Đại biểu tham dự Ngày hội.

Đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa; Đại tá Nguyễn Thanh Bình, Phó Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ Bộ Công an; Đại tá Lê Ngọc Anh, Phó Giám đốc Công an tỉnh; các đồng chí Thường trực Huyện ủy, UBND, Ủy ban MTTQ, thành viên Ban chỉ đạo 138 huyện Thường Xuân đến dự và chung vui cùng cấp ủy, chính quyền và Nhân dân thị trấn Thường Xuân trong Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ…

Đại tá Nguyễn Thanh Bình, Phó Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ Bộ Công an phát biểu chỉ đạo tại Ngày hội.

Theo báo cáo của Ban chỉ đạo ANTT thị trấn Thường Xuân, trong những năm qua, cùng với việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, cấp ủy, chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể của thị trấn Thường Xuân đã đặc biệt quan tâm đến công tác bảo đảm ANTT; xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ gắn với Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ và đã đạt được những kết quả quan trọng.

Đồng chí Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa phát biểu chỉ đạo tại Ngày hội.

Nổi bật là, công tác phối hợp tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tầng lớp Nhân dân trong việc chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia phòng ngừa, đấu tranh, tố giác tội phạm, tệ nạn xã hội, giữ gìn trật tự an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; xây dựng khu dân cư, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt chuẩn an toàn về ANTT... đã có nhiều chuyển biến rõ rệt. Ý thức trách nhiệm của các tầng lớp Nhân dân trong công tác bảo đảm ANTT được nâng lên rõ rệt.

Đồng chí Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh và trao quà cho các tập thể, cá nhân.

Thông qua phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, quần chúng Nhân dân đã cung cấp cho chính quyền và lực lượng Công an hàng trăm nguồn tin có giá trị, giúp lực lượng Công an kịp thời xử lý, ngăn chặn các vụ việc ngay tại địa bàn. Các chương trình phối hợp liên ngành được triển khai hiệu quả như: Giáo dục thanh thiếu niên phòng, chống tệ nạn ma túy; giáo dục cảm hóa thanh niên chậm tiến trên địa bàn; giúp đỡ người phạm tội mãn hạn tù hoàn lương tái hòa nhập cộng đồng. Nhiều mô hình tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải về ANTT được quần chúng nhân dân hưởng ứng tích cực, như: mô hình “Tiếng kẻng bình yên”, mô hình “Dòng họ tự quản về ANTT”, mô hình “camera với an ninh, trật tự”. Qua đó đã giúp lực lượng công an phát hiện, xử lý nhiều vụ việc về ANTT.

Đại tá Lê Ngọc Anh, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh và tặng quà cho các tập thể, cá nhân.

Phát biểu chỉ đạo tại Ngày hội, và đồng chí Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa và Đại tá Nguyễn Thanh Bình, Phó Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ, Bộ Công an ghi nhận, đánh giá cao về tinh thần chủ động tổ chức các hoạt động “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” của UBND huyện Thường Xuân, thị trấn Thường Xuân. Sau khi phân tích, đánh giá tình hình, các đồng chí yêu cầu thời gian tới, không chỉ thị trấn Thường Xuân mà các địa phương khác cũng phải xác định đây là sự kiện hết sức quan trọng để đồng bào các dân tộc có cơ hội gắn kết, gặp gỡ, giao lưu, tham gia sinh hoạt, tạo thành phong trào rộng khắp, từ đó mọi người, mọi nhà thấy được ý nghĩa to lớn của “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” để phát huy ý thức, trách nhiệm của mỗi người trong bảo vệ ANTQ.

Lãnh đạo huyện Thường Xuân và thị trấn Thường Xuân trao Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện và tặng quà cho các tập thể, cá nhân.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch UBND thị trấn Thường Xuân đã tặng Bằng khen, Giấy khen cho 5 tập thể, 27 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn thị trấn Thường Xuân; đồng thời tặng 35 suất quà cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Trước đó, trong ngày 13/7, Ban Chỉ đạo 138 huyện Thường Xuân đã tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi như thi đấu bóng đá, bóng chuyền, văn hóa văn nghệ, thi tìm hiểu pháp luật về bảo đảm ANTT, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ thu hút hàng nghìn người trên địa bàn tham gia tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho Nhân dân tại địa phương.

Đình Hợp