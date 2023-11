Thực tập phương án chữa cháy và CNCH tại khu chung cư nam Đại lộ Lê Lợi

Sáng 25/11, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Công an TP Thanh Hóa, phường Lam Sơn tổ chức Chương trình thực tập phương án chữa cháy và CNCH tại Khu chung cư nam Đại lộ Lê Lợi.

Người dân tại khu chung cư Nam Đại lộ Lê Lợi và phường Lam Sơn được hướng dẫn kỹ năng sử dụng bình cứu hỏa để dập lửa

Tham gia chương trình có cán bộ, chiến sỹ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh, Công an TP Thanh Hóa, cán bộ Bệnh viện Đa khoa TP Thanh Hóa; công an, lực lượng PCCC cơ sở, lực lượng dân phòng phường Lam Sơn và các đơn vị có liên quan.

Các đại biểu, lực lượng và người dân tham gia chương

Trong khuôn khổ chương trình, ban tổ chức đã phổ biến, tuyên truyền những kiến thức, kỹ năng cơ bản về công tác PCCC và CNCH tại hộ gia đình, các khu chung cư; thực hành các kỹ năng chữa cháy, CNCH tại gia đình, khu chung cư; bảo đảm an toàn khi sử dụng các thiết bị điện; an toàn trong việc sạc các loại xe điện; trải nghiệm thoát nạn trong môi trường khói, khí độc, không gian hạn chế; trải nghiệm thoát nạn bằng xe thang cứu hộ, thang dây hạ chậm, dây CNCH từ trên cao, bằng đệm hơi; kỹ năng tham gia ứng cứu, chữa cháy; tham gia cứu người, cứu tài sản khi xảy ra hỏa hoạn; kỹ năng sơ cấp cứu ban đầu...

Cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Thanh Hóa tuyên truyền về công tác PCCC.

Người dân tham khảo các tài liệu tuyên truyền về công tác PCCC và CNCH.

Thực hiện chương trình thực tập, các lực lượng đã tham gia tình huống giả định xảy ra cháy tại Khu chung cư nam Đại lộ Lê Lợi. Theo đó, sau khi bắt đầu xảy ra cháy, người dân đã nhanh chóng gọi điện thông báo cho lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH qua số 114 và Công an, chính quyền địa phương.

Tình huống thực hành giả định xảy ra cháy tại khu chung cư nam Đại lộ Lê Lợi

Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát PCCC và CNCH đã điều động xe cứu hỏa, xe chở nước, cán bộ, chiến sỹ và các phương tiện, dụng cụ khẩn trương triển khai công tác chữa cháy, dập tắt ngọn lửa trong thời gian nhanh nhất.

Lực lượng cảnh sát PCCC và CNCH triển khai công tác chữa cháy

Công tác dập lửa được các lực lượng phối hợp triển khai

Đồng thời có sự phối hợp triển khai công tác cứu người trong vụ hỏa hoạn, hạn chế đến mức thấp nhất thương vong có thể xảy ra và nhanh chóng di chuyển tài sản của người dân ra ngoài. Công tác sơ cấp cứu ban đầu với các nạn nhân cũng được phối hợp thực hiện và đưa nạn nhân tới cơ sở y tế gần nhất để chữa trị kịp thời. Các đơn vị đã tổ chức rút kinh nghiệm sau buổi thực tập.

Khẩn trương đưa người bị nạn ra khỏi đám cháy

Thực hành kỹ năng di chuyển tài sản của người dân trong vụ cháy

Tiến hành công tác sơ cấp cứu các nạn nhân vụ cháy (giả định)

Chương trình là hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm không ngừng nâng cao trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, các đơn vị, lực lượng chức năng trong việc tăng cường công tác PCCC và CNCH tại Khu chung cư nam Đại lộ Lê Lợi (phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa) nói riêng và trên địa bàn tỉnh nói chung. Đây là dịp để nâng cao nhận thức của người dân hiện đang sinh sống tại các khu chung cư về công tác PCCC, qua đó trang bị kỹ năng chữa cháy, CNCH cho lực lượng PCCC tại chỗ và cơ sở.

Nhân dịp này, các em học sinh được tìm hiểu về công tác PCCC

Các em học sinh và trẻ em được tham gia trải nghiệm công tác PCCC

Được biết, từ ngày 25/11 đến 2/12/2023, Phòng Cánh sát PCCC và CNCH, Công an Thanh Hóa tổ chức Chương trình thực tập phương án chữa cháy và CNCH tại các khu chung cư trên địa bàn TP Thanh Hóa gồm: Nam Đại lộ Lê Lợi (phường Lam Sơn), Phú Sơn (phường Phú Sơn), Đông Phát (phường Đông Vệ) và Mai Xuân Dương (phường Đông Thọ).

