Thư kêu gọi đầu thú

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa có văn bản về việc gọi đầu thú đối với bị can đang bị truy nã Nguyễn Văn Thảnh.

Cụ thể, bị can Nguyễn Văn Thảnh sinh ngày 2-9-1969, hộ khẩu thường trú tại thôn 6, xã Thiệu Vận, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Chỗ ở trước khi trốn là 31A/26 tổ 16, khu phố 4, phường Trảng Dài, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, làm nghề xây dựng.

Bị can bị truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quyết định truy nã số 03 ngày 21-4-2006 của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đề nghị gia đình vận động con, em, chồng, người thân của mình là Nguyễn Văn Thảnh đến Cơ quan Công an hoặc UBND các cấp nơi gần nhất đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật. Tùy theo mức độ tội phạm, thái độ khai báo và có những việc làm giúp cơ quan điều tra phát hiện tội phạm góp phần giữ gìn trật tự, an toàn xã hội thì có thể được giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đề nghị người bị truy nã Nguyễn Văn Thảnh sớm ra trình diện để được hưởng khoan hồng của pháp luật.

Ai biết về thông tin đối tượng truy nã có lý lịch như trên đề nghị báo ngay cho đồng chí: Đặng Văn Thu - Điều tra viên thuộc Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, địa chỉ: 15 Trường Chinh, phường Phước Trung, TP Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Số điện thoại liên hệ: 0947917879.

BĐT