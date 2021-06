Thị xã Nghi Sơn: Camera giám sát an ninh góp phần cho khu phố bình yên

Nhằm phòng ngừa, ngăn chặn có hiệu quả các loại tội phạm và xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, những năm qua, thị xã Nghi Sơn đã có nhiều cách làm sáng tạo, trong đó mô hình camera giám sát an ninh đã đem lại hiệu quả và tạo sự đồng thuận, ủng hộ tích cực của Nhân dân.

Công an phường Hải Châu giám sát tình hình an ninh trật tự trên địa bàn qua mô hình camera an ninh.

Phường Hải Châu là một trong những địa bàn trọng điểm, tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp về an ninh trật tự (ANTT). Trên địa bàn phường có tuyến Quốc lộ 1A, đường sắt Bắc Nam chạy qua và nhiều doanh nghiệp với nhiều cơ sở dịch vụ mua bán hàng hóa, hải sản, bến cá... Để tăng cường công tác đảm bảo ANTT ngay từ cơ sở, tháng 3-2017 được sự tham mưu của công an thị xã, ban chấp hành đảng ủy phường đã ban hành nghị quyết xây dựng mô hình “Camera giám sát gắn với công tác đảm bảo ANTT”. Mục đích của mô hình này nhằm tăng cường sự lãnh đạo, quản lý của cấp ủy, chính quyền các cấp trong công tác đảm bảo ANTT, đồng thời nâng cao nhận thức và phát huy vai trò của Nhân dân trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đến nay, trên địa bàn phường đã có 52 hộ lắp hệ thống camera giám sát an ninh, trong đó có 32 hộ ở dọc tuyến Quốc lộ 1A; 20 hộ ở các tuyến đường liên khu phố. Ngoài ra, tại công sở Hải Châu, trường học và một số địa bàn trọng điểm về ANTT như ngã 3 chợ Đón, chợ Nam Châu... đã lắp đặt thêm 13 mắt camera giám sát an ninh. Toàn bộ hệ thống camera giám sát an ninh này đều được truyền trực tiếp qua máy chủ đặt tại phòng trực ban của công an phường. Khi phát hiện có biểu hiện nghi vấn hoặc các hành vi vi phạm pháp luật, sẽ lập tức báo cáo chính quyền địa phương và phối hợp với lực lượng chức năng tổ chức kiểm tra, xử lý và ngăn chặn kịp thời. Thông qua hệ thống camera giám sát an ninh này, trong năm 2020 và 5 tháng đầu năm 2021, đã giúp cho lực lượng công an phường Hải Châu phát hiện, bắt xử lý 6 vụ trộm cắp tài sản, 5 vụ va chạm giao thông và nhiều vụ việc liên quan đến ANTT đã được camera an ninh ghi lại, qua đó đã phục vụ có hiệu quả cho công tác điều tra, xử lý tội phạm của lực lượng công an phường và công an thị xã.

Thị xã Nghi Sơn là địa phương có địa bàn rộng với 31 phường, xã, có Quốc lộ 1A đi qua, nhiều chợ, trường học, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đóng trên địa bàn. Thị xã cũng là địa bàn giáp ranh với nhiều địa phương khác trong và ngoài tỉnh nên tình hình ANTT tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, tháng 3-2017, Công an thị xã đã tham mưu cho Ban Chỉ đạo 138 thị xã triển khai thực hiện mô hình camera giám sát an ninh để theo dõi, quản lý các khu vực, tuyến đường trọng tâm, trọng điểm góp phần phát hiện, đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật trên địa bàn. Đến nay, trên địa bàn toàn thị xã đã có 25/31 phường, xã xây dựng mô hình và lắp đặt xong cơ sở hạ tầng đã đưa vào hoạt động được gần 400 camera giám sát an ninh. Bên cạnh đó, Công an thị xã đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các phường, xã; đặc biệt các phường, xã nằm dọc trên các tuyến quốc lộ, đường tỉnh chạy qua chỉ đạo các ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh tuyên truyền, vận động từng doanh nghiệp, trường học và các hộ dân về lợi ích thiết thực, tác dụng của việc lắp đặt camera giám sát an ninh. Qua các buổi tuyên truyền, đã nâng cao trình độ nhận thức, hiểu biết của Nhân dân về sự cần thiết của việc lắp đặt, khai thác sử dụng mô hình camera giám sát an ninh đối với công tác bảo đảm ANTT.

Trung tá Lê Thị Thương, Phó đội trưởng Đội tổng hợp, Công an thị xã Nghi Sơn, cho biết: Hiện nay, việc triển khai thực hiện mô hình camera giám sát an ninh ở nhiều địa phương trong thị xã có ý nghĩa rất lớn trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, như: cướp, cưỡng đoạt tài sản, cướp giật tài sản, lừa đảo, trộm cắp tài sản... Phần lớn các dữ liệu camera ghi lại giúp cho cơ quan chức năng nhận định, đánh giá đúng về đối tượng, phục vụ tốt công tác truy xét, truy bắt đối tượng gây án, xử lý chính xác các vụ việc về ANTT, vi phạm về môi trường, nhất là các vụ việc liên quan đến trật tự an toàn giao thông xảy ra trên địa bàn. Bên cạnh đó, việc lắp đặt hệ thống camera giám sát an ninh còn tác động trực tiếp, giúp người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật. Tại các tuyến đường được gắn camera an ninh, tình trạng người dân vi phạm giao thông, vứt rác bừa bãi hay tụ tập đông người... ở một số địa phương không còn thường xuyên xảy ra.

Bài và ảnh: Lê Quốc