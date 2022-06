Thanh Hóa quyết liệt đấu tranh, ngăn chặn hiểm hoạ ma tuý

6 tháng đầu năm 2022, Công an tỉnh Thanh Hóa đã điều tra, làm rõ 389 vụ, 706 đối tượng mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma tuý, thu giữ 7,64 kg heroin, 25 kg ma tuý tổng hợp, 47,6 kg quả thuốc phiện cùng nhiều tang vật có liên quan.

Thượng tá Lê Khắc Minh, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Thanh Hoá cho biết: 6 tháng đầu năm 2022, lực lượng phòng chống tội phạm về ma tuý Công an tỉnh đã tham mưu cho Giám đốc Công an tỉnh ban hành các kế hoạch cao điểm tấn công trấn áp tội phạm về ma tuý trên địa bàn tỉnh; đồng thời tập trung lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh triệt phá thành công nhiều chuyên án lớn, triệt xóa nhiều điểm, tụ điểm phức tạp về ma tuý.

Hiện nay có rất nhiều loại ma túy gây nghiện nhanh, mạnh và nguy hiểm, như heroin, ma tuý đá, thuốc lắc, ketamin, cỏ Mỹ, nước vui, tem giấy, bùa lưỡi... Nguy hiểm hơn, không ít người trẻ có quan niệm hết sức sai lầm khi cho rằng sử dụng các loại ma túy này chỉ gây hưng phấn tức thời, chứ hoàn toàn không gây nghiện. Nhiều trường hợp sử dụng mà không biết rằng nó có sức tàn phá ghê gớm đến sức khỏe, gây nhiều hệ lụy cho xã hội. Đã có nhiều vụ án thương tâm, cướp đi sinh mạng của nhiều người đã xảy ra chỉ vì ma túy.

Trung tá Lê Tuấn Anh, Phó Trưởng Công an Thành phố Thanh Hoá cho biết: Công an thành phố đã tăng cường lực lượng, xuống tất cả các địa bàn, làm tốt công tác nắm tình hình và rà soát di biến động của các đối tượng có biểu hiện mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma tuý; qua đó sàng lọc được người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma tuý để đấu tranh, truy bắt, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật các đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép chất ma tuý.

Chỉ sau một thời gian ngắn ra quân đồng bộ, lực lượng Công an thành phố đã điều tra, bắt giữ nhiều đối tượng liên quan đến ma túy, trong đó đã triệt xóa nhiều điểm ma túy phức tạp. Điển hình như ngày 23-6 Công an Thành phố Thanh Hoá đã triệt xóa điểm ma túy phức tạp tại đường Nguyễn Tĩnh, phường Đông Hương do đối tượng Lê Thị Hồng, sinh năm 1979 ở 211 Nguyễn Tĩnh cầm đầu, bắt 6 đối tượng, thu giữ gần 3 kg ma túy các loại.

Cùng với Công an thành phố Thanh Hóa, từ đầu tháng 6-2022 đến nay, Công an các đơn vị, địa phương trong tỉnh đã đồng loạt ra quân vừa chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền và phát động phong trào toàn dân tham gia phòng ngừa, đấu tranh tố giác tội phạm, tệ nạn ma túy; vừa tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường công tác bám nắm địa bàn, rà soát, quản lý chặt chẽ số đối tượng liên quan đến ma túy.

Thượng tá Nguyễn Quang Thủy, Truởng Công an huyện Lang Chánh cho biết: Toàn lực lượng Công an huyện Lang Chánh trong những ngày vừa qua đã không quản ngày đêm, mưa gió, tăng cường tuần tra vũ trang, tuần tra Nhân dân, phát hiện và xử lý kịp thời các biểu hiện, hoạt động liên quan đến ma tuý trên địa bàn.

