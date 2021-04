Thanh Hóa khởi tố 243 vụ phạm tội về ma túy trong quý I - 2021

Bằng sự đấu tranh quyết liệt, hiệu quả của lực lượng chức năng, nhiều đường dây ma túy tại Thanh Hóa tiếp tục bị bóc gỡ, tội phạm ma túy bị bắt, đem lại cuộc sống bình yên cho người dân.

Để góp phần phòng ngừa và đấu tranh kiềm chế, làm giảm tội phạm, tệ nạn ma túy, quý I-2021 các lực lượng công an trong tỉnh đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền và ban chỉ đạo phòng, chống ma túy từ tỉnh đến cơ sở xây dựng và chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả nhiều chủ trương, giải pháp phòng, chống ma túy.

Đồng thời huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tích cực tham gia phòng ngừa, đấu tranh, tố giác tội phạm và tệ nạn ma túy; quản lý, giáo dục, giúp đỡ người nghiện ma túy, góp phần giữ vững an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn. Phối hợp với các lực lượng hải quan, bộ đội biên phòng và các lực lượng làm công tác phòng, chống ma túy nước bạn Lào tăng cường tuần tra, kiểm soát, đảm bảo ANTT tuyến biên giới; kịp thời phát hiện và đấu tranh, triệt xóa nhiều đường dây, ổ nhóm tội phạm ma túy, góp phần ngăn chặn nguồn ma túy thẩm lậu vào địa bàn tỉnh.

Riêng lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh) đã chủ động tăng cường lực lượng xuống cơ sở, nhất là các tuyến, địa bàn, lĩnh vực trọng điểm phức tạp về ma túy, vừa làm tốt công tác điều tra cơ bản, nắm chắc tình hình, quản lý chặt chẽ các hệ, loại đối tượng, vừa triển khai thực hiện có hiệu quả nhiều phương án, kế hoạch công tác, liên tiếp mở các đợt cao điểm đấu tranh, trấn áp tội phạm và tệ nạn ma túy. Trong đó, đã đấu tranh, triệt xóa nhiều điểm và tụ điểm phức tạp về ma túy, bóc gỡ nhiều đường dây, ổ nhóm tội phạm ma túy lớn, hoạt động liên tuyến, liên vùng, xuyên quốc gia.

Theo đó, Quý I- 2021 đã khởi tố 243 vụ, 324 bị can phạm tội về ma túy, tăng 101 vụ, tăng 152 bị can so với quý I- 2020; thu giữ 4,4 kg heroin, 294 gam nhựa thuốc phiện, 63.872 viên ma túy tổng hợp.

Quốc Hương