Tạo bước đột phá trong tuyên truyền pháp luật ở khu vực biên giới

Thanh Hóa có đường biên giới chung với tỉnh Hủa Phăn, nước bạn Lào, dài 213,6 km, có 88 mốc quốc giới, trên 92 vị trí mốc, có 11 đồn biên phòng đóng trên địa bàn 5 huyện miền núi: Thường Xuân, Lang Chánh, Quan Hóa, Quan Sơn và Mường Lát. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân các huyện còn nhiều khó khăn, tình hình kinh tế - xã hội chậm phát triển, mặt bằng dân trí thấp nên việc tiếp cận với kiến thức pháp luật còn hạn chế. Để nâng cao nhận thức pháp luật cho Nhân dân, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng Đề án “Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, Nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2017-2021”, đồng thời phối hợp với các sở, ban, ngành và các huyện biên giới đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL). Từ đó, tạo bước đột phá, góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền kiến thức pháp luật tới từng cán bộ, người dân vùng biên giới.

Cán bộ Đồn Biên phòng Yên Khương (Lang Chánh) tuyên truyền cho Nhân dân bản Tứ Chiềng về phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống dịch COVID–19 và xuất, nhập cảnh trái phép”.

Mường Lát là huyện có 108 km đường biên giới với nước bạn Lào, có 5 đồn biên phòng đứng chân, người dân trên địa bàn chủ yếu là đồng bào dân tộc Mông, Dao, Thái, Mường, Khơ Mú và Kinh sinh sống, đây là địa phương trong “vùng trũng” tiếp cận kiến thức pháp luật. Thượng tá Cao Xuân Tĩnh, Chính trị viên Đồn Biên phòng Quang Chiểu (Mường Lát) cho biết: Đồn phụ trách 2 xã Quang Chiểu và Mường Chanh, với 46,7 km đường biên, 22 mốc quốc giới (từ 283 - 304), phía ngoại biên tiếp giáp với huyện Viêng Xay và Xốp Bâu, tỉnh Hủa Phăn, với 2.022 hộ/9.409 nhân khẩu sinh sống, trình độ dân trí không đồng đều, hiểu biết về pháp luật còn nhiều hạn chế. Xác định việc tuyên truyền, PBGDPL cho người dân là yếu tố quan trọng góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội hiệu quả, bền vững, đơn vị đã lựa chọn những nội dung, hình thức tuyên truyền pháp luật phù hợp với từng địa phương, như: thông qua các buổi họp thôn, bản cuối tuần, hoặc thời điểm khi bà con đi làm nương rẫy về; biên soạn các loại tài liệu tuyên truyền dễ nhìn, dễ nhớ, dễ hiểu để bà con dễ nắm bắt, thực hiện... Cùng với đó, đảng ủy, ban chỉ huy đơn vị đã thực hiện phương châm 5 cùng “cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng dân tộc, cùng bảo vệ đường biên cột mốc” và 4 bám “bám chính quyền, bám đường lối, chính sách, bám dân, bám địa bàn” để chỉ đạo các đội, trạm, đặc biệt là đội vận động quần chúng phối hợp với các ban, ngành triển khai phổ biến những quy định pháp luật mới tới Nhân dân.

Cũng như Đồn Biên phòng Quang Chiểu, những năm qua, ngoài thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, Đồn Biên phòng Yên Khương (Lang Chánh) đã vận dụng linh hoạt các hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến với người dân ở khu vực biên giới. Đại úy Bùi Xuân Ngãi, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Yên Khương (Lang Chánh), chia sẻ: Đồn Biên phòng Yên Khương quản lý, bảo vệ 6,73 km đường biên giới với 3 mốc quốc giới trên địa bàn xã Yên Khương, phía ngoại biên tiếp giáp với bản Cân, huyện Sầm Tớ, tỉnh Hủa Phăn. Trên địa bàn có 9 bản với 1.152 hộ/5.215 nhân khẩu sinh sống, chủ yếu là bà con đồng bào dân tộc Thái. Để triển khai có hiệu quả Đề án “Tăng cường tuyên truyền, PBGDPL cho cán bộ, Nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2017–2021”, đồn đã chủ động biên soạn tài liệu, phối hợp với cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể địa phương, đặc biệt là phát huy vai trò của các già làng, người có uy tín trong cộng đồng dân cư để đi từng nhà tuyên truyền các văn bản pháp luật mới tới bà con. Nhất là từ khi dịch COVID-19 bùng phát, ngoài thành lập các chốt tại các đường mòn, lối mở trên biên giới; phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương phát động phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống dịch COVID-19 và xuất, nhập cảnh trái phép”. Đơn vị tăng cường tuyên truyền miệng, tuyên truyền qua hệ thống loa phát thanh lưu động, phát tờ rơi, đến từng nhà, từng người dân về các quy định trong phòng, chống dịch; thực hiện nghiêm thông điệp “5K” trong chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế. Qua đó, người dân nâng cao hiểu biết, tuân thủ nghiêm các quy định về phòng, chống dịch, yên tâm lao động sản xuất; tích cực phối hợp với bộ đội biên phòng và các lực lượng chức năng trong công tác tuần tra, kiểm soát, ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép, quyết tâm không để dịch bệnh lây lan vào địa bàn.

Qua đánh giá của các đơn vị biên phòng khi triển khai, thực hiện Đề án “Tăng cường tuyên truyền, PBGDPL cho cán bộ, Nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2017-2021”, tình hình vi phạm pháp luật trên địa bàn biên giới do các đơn vị biên phòng quản lý đã giảm đáng kể, đặc biệt là các vụ án hình sự, buôn bán người, vận chuyển ma túy... Qua đó, nhận thức về pháp luật của Nhân dân cũng được nâng lên, bà con biết tự mình bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của mình, góp phần hạn chế tranh chấp và vi phạm pháp luật, hạn chế tình trạng khiếu nại không có cơ sở, khiếu nại vượt cấp, khiếu nại đông người trên địa bàn; tự giác tham gia cùng bộ đội biên phòng quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới và giữ gìn an toàn xã hội trên địa bàn.

Bài và ảnh: Tiến Đạt