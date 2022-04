Tăng cường lực lượng đảm bảo trật tự, ATGT phục vụ lễ khai trương du lịch biển Nghi Sơn 2022

Để chuẩn bị cho Lễ hội du lịch biển Nghi Sơn năm 2022 diễn ra vào tối 29-4 và dịp nghỉ lễ nghỉ lễ 30-4 và 1-5, Công an Thị xã Nghi Sơn đã huy động tối đa lực lượng, triển khai các phương án nghiệp vụ, trong đó, đặc biệt chú trọng đến công tác đảm bảo an ninh - trật tự (ANTT), an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn và an toàn cho du khách.

Khu du lịch biển Hải Hòa.

Theo đó, Công an thị xã đã phối hợp 254 đồng chí gồm các chiến sỹ từ các phòng của công an tỉnh, công an thị xã, lực lượng biên phòng, Ban CHQS thị xã... với phương châm chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời phòng ngừa, phát hiện, tham mưu giải quyết những vấn đề tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh, an toàn khu vực biển Nghi Sơn.

Ngoài ra, công an phường Hải Hòa (thị xã Nghi Sơn) và các lực lượng cơ sở như dân quân cơ động, bảo vệ dân phố… cũng phối hợp ra quân lập trật tự hành lang ATGT, đảm bảo trật tự công cộng, trật tự đô thị, ngăn chặn các hành vi đánh nhau, gây rối trật tự ở các khu du lịch, các địa điểm công cộng, đặc biệt, tập trung ở các địa bàn đông khách du lịch lưu trú.

Ông Lê Trương Được, Chủ tịch UBND phường Hải Hòa cho biết: Để chuẩn bị cho đêm khai trương, ngoài lực lượng công an, phường đã tăng cường thêm lực lượng dân quân cơ động, thanh niên, phụ nữ làm công tác vệ sinh môi trường, khoanh vùng trông xe cho đêm khai trương, đảm bảm ANTT tại 11 khách sạn, 24 nhà nghỉ, các nhà hàng, quán ăn khu vực biển Hải Hòa…

Lực lượng Cảnh sát giao thông sẽ kết hợp với Thanh tra giao thông đảm bảo phân luồng, tránh ùn tắc tại các điểm nút, nơi diễn ra lễ hội và các tuyến đường trung tâm.

Tuyến đường CC3.

Song song với siết chặt quản lý phương tiện trên địa bàn, Công an thị xã Nghi Sơn đã tham mưu cho UBND thị xã ban hành công văn số 1562/UBND-QLĐT về việc tạm dừng hoạt động của các phương tiện trên tuyến đường CC3 phục vụ công tác đảm bảo ANTT, ATGT tại Lễ khai trương du lịch biển Nghi Sơn năm 2022. Cấm tất cả các loại phương tiện tại đoạn đường từ nhà hàng Trang Nguyên đi biển Hải Hòa, theo dọc tuyến đường CC3 đến Khách sạn 3H (phường Hải Hòa). Thời gian thực hiện từ 16h00 ngày 29-4-2022 đến 22 giờ 30 phút cùng ngày.

Linh Hương - Thu Thủy