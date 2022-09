Tăng cường bảo đảm an toàn và phòng ngừa tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh Thanh Hoá vừa có văn bản về việc tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và phòng ngừa, kéo giảm tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh.

Ảnh minh họa.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, cùng với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, tình hình trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) trên địa bàn tỉnh tiếp tục có chuyển biến tích cực; tai nạn giao thông (TNGT) tiếp tục giảm cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ năm 2021.

Tuy nhiên, với việc cơ bản kiểm soát được dịch bệnh COVID-19, các hoạt động xã hội trở lại trong trạng thái bình thường mới, nhu cầu đi lại của người dân tăng cao, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông, gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Trong 6 tháng đầu năm, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 3 vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng, làm chết 10 người, bị thương 1 người.

Để thực hiện mục tiêu kéo giảm TNGT từ 5% đến 10% về số vụ, số người chết và số người bị thương so với năm 2021; đồng thời, thực hiện hiệu quả các giải pháp phòng ngừa các vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành của tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện tốt nhiệm vụ này.

Cụ thể, Ban An toàn giao thông tỉnh chủ trì, cùng với các cơ quan thành viên, Ủy ban nhân dân, Ban ATGT các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan, tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch năm An toàn giao thông quốc gia 2022 theo Chủ đề “Xây dựng văn hoá giao thông an toàn gắn với kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”; đôn đốc các ngành, địa phương tiếp tục triển khai thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ được giao về công tác bảo đảm TTATGT; tổ chức thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Chính phủ, Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia và của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh về công tác đảm bảo TTATGT, đặc biệt là các đợt cao điểm 6 tháng cuối năm, trong đó, trọng tâm là bảo đảm TTATGT mùa mưa bão, kỳ nghỉ lễ Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán năm 2023.

Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với các cơ quan truyền thông, báo chí Trung ương và địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, vận động các tầng lớp nhân dân chấp hành quy định của pháp luật về TTATGT; yêu cầu toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang nhân dân, học sinh, sinh viên cam kết thực hiện nghiêm túc quy định về cấm uống rượu, bia trước và trong giờ làm việc, gương mẫu thực hiện nghiêm quy định đã uống rượu, bia không lái xe theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện, có biện pháp xử lý nghiêm đối với cá nhân, tập thể và trách nhiệm người đứng đầu vi phạm.

Công an tỉnh chỉ đạo Phòng Cảnh sát giao thông và Công an các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục tăng cường công tác bảo đảm TTATGT; đặc biệt là tập trung chỉ đạo quyết liệt, nghiêm túc, xử lý các hành vi vi phạm TTATGT; triệt để xóa bỏ tâm lý trong một bộ phận người dân, doanh nghiệp “chờ kết thúc cao điểm” để tái vi phạm quy định về TTATGT, nhất là vi phạm về chở hàng quá tải trọng, quá khổ giới hạn, thay đổi kích thước thùng hàng và vi phạm về nồng độ cồn. Thực hiện nghiêm túc việc thông báo về cơ quan, đơn vị quản lý đối với các trường hợp vi phạm là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang nhân dân hoặc địa phương nơi công dân cư trú (đối với các đối tượng khác) để xem xét, xử lý theo quy định. Tăng cường thanh tra, kiểm tra đột xuất việc chấp hành quy định pháp luật, quy trình công tác của lực lượng Cảnh sát giao thông; kịp thời động viên cán bộ, chiến sỹ tiếp tục phát huy thành tích, kết quả đạt được, nỗ lực, cố gắng, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo đảm TTATGT.

Sở Giao thông vận tải đôn đốc các chủ đầu tư, các địa phương, đơn vị liên quan triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ, chất lượng các dự án, công trình đầu tư; ưu tiên khắc phục các “điểm đen”, điểm tiềm ẩn TNGT, làm gờ giảm tốc, cảnh báo nguy hiểm cho người tham gia giao thông đường bộ khi tham gia giao thông ở khu vực có điểm giao cắt giữa đường bộ với đường sắt và tại các điểm giao cắt từ đường nhánh đi ra đường chính; lắp đặt dải phân cách tại các đoạn tuyến có đủ điều kiện. Đồng thời, phối hợp kiểm tra toàn diện việc chấp hành các quy định kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, các quy định kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải trên các tuyến luồng đường thủy nội địa.

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra việc thực hiện giám sát khối lượng khoáng sản trước khi đưa ra khỏi khai trường theo quy định của Chính phủ; đối với các mỏ khoáng sản chưa lắp đặt trạm cân tải trọng cố định phải sử dụng cân xách tay để giám sát khối lượng khoáng sản nguyên khai, kết hợp kiểm soát tải trọng phương tiện, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm lái xe, chủ xe và người xếp hàng lên xe có hành vi vi phạm; không cấp mới, gia hạn giấy phép đối với các mỏ khoáng sản không thực hiện đúng quy định.

Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh phối hợp với các cơ quan, ban ngành liên quan theo dõi, đôn đốc việc thực hiện công văn này; tổng hợp tình hình và định kỳ báo cáo kết quả thực hiện theo quy định.

Yêu cầu các đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ nêu trên; người đứng đầu, lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương không can thiệp, tác động vào quá trình xử lý hành vi vi phạm Luật Giao thông đường bộ của lực lượng chức năng; chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh nếu để cán bộ, công nhân viên chức của cơ quan, đơn vị mình quản lý vi phạm.

BĐT