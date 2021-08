Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở huyện Cẩm Thủy

Những năm qua, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” (ANTQ) ở huyện Cẩm Thủy luôn được các cấp ủy, chính quyền quan tâm. Nhiều mô hình bảo vệ ANTQ được triển khai sâu rộng trong Nhân dân, góp phần quan trọng trong việc phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh trật tự (ANTT), an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

Mô hình “Tổ an ninh xã hội” ở thôn Chiềng Chanh, xã Cẩm Thành.

Nét nổi bật trong phong trào bảo vệ ANTQ ở Cẩm Thủy đó là, Công an huyện đã tham mưu cho Huyện ủy, UBND, Ban Chỉ đạo 138 huyện đẩy mạnh tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước và của tỉnh về phong trào bảo vệ ANTQ, như: Chỉ thị số 09-CT/TW, ngày 1-12-2011 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới”; Chỉ thị số 48 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới”; Chỉ thị số 04 của Bộ Công an về “Tăng cường xây dựng, củng cố nền an ninh Nhân dân, thế trận an ninh Nhân dân đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới”; Kế hoạch hành động số 136-KH/TU ngày 25-3-2019 của Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 09-CT/TW... Bên cạnh đó, Công an huyện phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, MTTQ, các tổ chức chính trị – xã hội làm tốt công tác tuyên truyền và phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 10 và Đề án 375 của Chủ tịch UBND tỉnh về xây dựng “Khu dân cư an toàn về ANTT” mà trọng tâm là cuộc vận động “Vì bình yên cuộc sống từng người, từng nhà, từng cơ quan, đơn vị hãy làm nhiều việc tốt về ANTT”. Đến nay, đã có 17/17 xã, thị trấn, 119/119 khu dân cư, 25.915/29.853 hộ dân, 9.855 học sinh, 30 cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường ký cam kết làm nhiều việc tốt về ANTT. Ngoài ra, Công an huyện Cẩm Thủy phối hợp với các đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội, như: MTTQ, hội người cao tuổi, cựu chiến binh, phụ nữ, hội nông dân... đẩy mạnh các phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới”; “Toàn dân bảo vệ ANTQ trong công nhân, viên chức lao động”; duy trì, củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động mô hình “Cựu chiến binh với ANTT”. Huyện đã thành lập được 119 tổ ANTT, 1.288 tổ an ninh xã hội; tiếp tục nhân rộng các mô hình “Cựu chiến binh với ANTT”; “Thanh niên tự quản về ANTT”; “Cổng trường tự quản về trật tự an toàn giao thông”; “Dòng họ tự quản về ANTT”; “Ánh sáng đường quê gắn với đảm bảo ANTT”; 100% xã, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt chuẩn an toàn về ANTT... Hoạt động của các mô hình phòng, chống tội phạm ngày càng phong phú, đa dạng, thu hút đông đảo mọi tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia. Từ đó xuất hiện nhiều gương quần chúng dũng cảm trực tiếp truy bắt tội phạm, góp phần bảo đảm ANTT tại địa phương, củng cố, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao hiệu quả các phong trào bảo vệ ANTQ trên địa bàn huyện.

