Phòng, chống tệ nạn cờ bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trong dịp EURO 2020

Thời gian qua, cũng như nhiều địa phương khác trên cả nước, tệ nạn đánh bạc và tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có chiều hướng gia tăng, gây phức tạp tình hình an ninh - trật tự.

Thượng tá Nguyễn Hữu Thịnh, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: Trong dịp EURO 2020, các loại tội phạm cờ bạc nhất là cá độ bóng đá sẽ có nhiều diễn biến phức tạp và tiềm ẩn nhiều nguy cơ phát sinh nhiều tội phạm khác như “tín dụng đen”, bảo kê, đâm thuê, chém mướn, đòi nợ thuê, trộm cắp, thậm chí giết người cướp tài sản...

Để phòng ngừa, ngăn chặn tệ nạn này, ngay từ đầu tháng 6-2021 Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo các đơn vị công an trong tỉnh đẩy mạnh các giải pháp tấn công trấn áp tội phạm, nhất là tội phạm cờ bạc.

Phòng Cảnh sát hình sự đã chủ động triển khai đồng bộ các kế hoạch phân công cán bộ, bám cơ sở, bám địa bàn để kịp thời phát hiện các đường dây, đối tượng cầm đầu, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để xác lập chuyên án, đấu tranh triệt phá các đường dây cá độ bóng đá chuyên nghiệp. Đồng thời, phối hợp với công an các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh tập trung tuyên truyền, rà soát các cơ sở kinh doanh cầm đồ, các cửa hàng internet, các điểm tổ chức đông người để xem EURO 2020 để vận động, ký cam kết không tổ chức đánh bạc dưới mọi hình thức.

Mặt khác, đơn vị cũng triển khai đồng bộ các biện pháp công tác để đấu tranh, triệt xóa nhiều đường dây ổ nhóm cá độ bong đá với quy mô lớn. Từ ngày 1 đến ngày 6-7-2021, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Thanh Hóa đã liên tiếp triệt xóa 3 ổ nhóm tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qui mô lớn.

Công an các huyện, thị xã, thành phố cũng đồng loạt ra quân đấu tranh trấn áp mạnh và đấu tranh với nhiều ổ nhóm đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá. Điển hình là Công an huyện Triệu Sơn đã triệt phá đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet do 2 đối tượng Lê Văn Thắng, sinh năm 1985 và Vũ Văn Hùng, sinh năm 1994 đều ở xã Xuân Thọ, huyện Triệu Sơn cầm đầu. Bước đầu, Cơ quan CSĐT Công an huyện Triệu Sơn đã xác định số tiền mà các con bạc tham gia cá độ là hơn 500 triệu đồng cho 1 trận đấu.

Công an huyện Quảng Xương triệt phá đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet do Lê Thiên Thức, sinh năm 1998 ở khu phố Tân Tú, thị trấn Tân Phong, huyện Quảng Xương cầm đầu. Bước đầu, Cơ quan CSĐT Công an huyện Quảng Xương đã xác định số tiền mà các con bạc tham gia cá độ là hơn 200 triệu đồng cho 1 trận đấu.

Dự kiến năm nay cá độ bóng đá bất hợp pháp sẽ tăng hơn nhiều so với các năm trước do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, do đó bên cạnh việc tăng cường công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn cờ bạc của các lực lượng chức năng, thì mỗi gia đình, cơ quan, đơn vị cũng cần nêu cao tinh thần phòng, chống tội phạm, giáo dục, quản lý con em, cán bộ, công nhân viên cùng tham gia phòng, chống tội phạm đánh bạc và tệ nạn cờ bạc.

Thái Thanh