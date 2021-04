Phối hợp ngăn chặn buôn lậu lâm sản và bảo vệ rừng

Các tháng đầu năm 2021, Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy, chữa cháy rừng (KLCĐ&PCCCR) số 2 (tại huyện Ngọc Lặc) đã triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ rừng (BVR); đấu tranh chống buôn lậu lâm sản và động vật hoang dã (ĐVHD) ở khu vực miền núi, đặc biệt trên tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn qua Thanh Hóa.

Đội KLCĐ&PCCCR số 2 phối hợp với Hạt Kiểm lâm Lang Chánh và Đồn Biên phòng Yên Khương kiểm tra rừng tại Lang Chánh.

Chủ động phối hợp kịp thời, có hiệu quả với các hạt kiểm lâm khu vực miền núi, các đơn vị thuộc Công an tỉnh trong bắt giữ và xử lý các vụ việc buôn lậu lâm sản; giải quyết nhanh gọn, đúng pháp luật các vụ việc phức tạp; quản lý lâm sản, bảo vệ tang vật sau khi xử lý, chế độ xuất, nhập đúng quy chế.

Quý 1 năm 2021, Đội KLCĐ&PCCCR số 2 đã cài cắm, nắm bắt được 18 thông tin về tình hình an ninh rừng, trong đó 5 thông tin đúng, 13 thông tin sai; tổ chức tuần tra an ninh rừng được 35 lần. Đội đã nắm bắt thông tin trong quần chúng Nhân dân, tổ chức kiểm tra, phát hiện, bắt giữ và xử lý 5 vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp, thu nộp ngân sách Nhà nư­ớc hơn 80,5 triệu đồng. Trong đó, Đội KLCĐ&PCCCR số 2 đã phối hợp với các hạt kiểm lâm khu vực miền núi xử lý 4 vụ vi phạm.

Điển hình ngày 19-3-2021, sau khi nhận được tin báo của quần chúng Nhân dân, Đội KLCĐ&PCCCR số 2 đã tổ chức kiểm tra rừng tại lô 8, 9; khoảnh 1; tiểu khu 6 (thị trấn Hồi Xuân - Quan Hóa). Qua kiểm tra, phát hiện 6 cây gỗ Sp nhóm VI bị khai thác trái phép, ước tính khối lượng thiệt hại là 4,64m3. Đội đã lập biên bản và bàn giao cho Hạt Kiểm lâm huyện Quan Hóa điều tra, xác minh để xử lý theo quy định pháp luật.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Huy, Đội trưởng Đội KLCĐ&PCCCR số 2 cho biết: Các năm vừa qua, tại một số huyện nh­ư Thư­ờng Xuân, Bá Thước, Lang Chánh, Nh­ư Xuân, Quan Sơn, Quan Hóa, do rừng còn giàu tài nguyên. Song địa hình đồi núi cao phức tạp, mạng lưới giao thông có nhiều đ­ường ngang, ngõ tắt nên an ninh rừng có những diễn biến phức tạp. Một số đối tượng th­ường là những “con nghiện” dùng xe khách vận chuyển lâm sản trái phép. Khi bị lực l­ượng kiểm lâm phát hiện, truy bắt, “lâm tặc” đã không trừ một thủ đoạn nào, chống đối quyết liệt, ảnh hưởng đến sức khỏe, tinh thần của chiến sĩ kiểm lâm... Thực hiện tốt nhiệm vụ BVR, đấu tranh chống buôn lậu lâm sản và ĐVHD, Đội KLCĐ&PCCCR số 2 đã chủ động phối hợp kịp thời, có hiệu quả với các hạt kiểm lâm khu vực miền núi đẩy mạnh công tác tuần tra, kiểm tra an ninh rừng; triển khai các biện pháp BVR tại gốc, không để xảy ra điểm nóng hay tụ điểm về khai thác, phá rừng, tàng trữ, kinh doanh, mua bán, vận chuyển lâm sản, ĐVHD trái phép. Tăng cường kiểm lâm viên địa bàn về địa bàn để nắm bắt thông tin; đổi mới phương thức trao đổi thông tin với các đơn vị liên quan trong bắt giữ và xử lý các vụ việc buôn lậu lâm sản phức tạp. Chủ động xây dựng mạng lưới thông tin trong Nhân dân, đổi mới công tác trinh sát, thu thập thông tin, phương thức hoạt động tuần tra và biết dựa vào chính quyền, tai mắt của Nhân dân để phát hiện chính xác các thủ đoạn mới và triệt phá các ổ nhóm, các đư­ờng dây buôn bán lâm sản nguy hiểm của “lâm tặc”, nhất là trên các tuyến giao thông trọng điểm nội tỉnh, các tuyến thẩm lậu lâm sản qua biên giới từ Lào về Việt Nam và tuyến đường Hồ Chí Minh qua địa bàn Thanh Hóa. Lực lượng kiểm lâm và công an đã phối hợp giải quyết nhanh gọn, đúng pháp luật các vụ việc phức tạp, bắt giữ và xử lý hàng chục vụ vi phạm buôn bán, vận chuyển lâm sản và ĐVHD.

Kết quả nổi bật là an ninh rừng trên địa bàn các huyện miền núi đã đ­ược giữ vững và tương đối ổn định, các tuyến đường tỉnh được kiểm soát chặt chẽ, các điểm nóng về khai thác, vận chuyển trái phép lâm sản trên địa bàn không xảy ra, các vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp sớm được phát hiện, xử lý đúng quy định.

Tuy nhiên, thực tế địa bàn 11 huyện miền núi, trong đó có 6 huyện trọng điểm về an ninh rừng, địa hình hiểm trở, giao thông khó khăn, công tác phối hợp trao đổi thông tin có thời điểm chưa thường xuyên và liên tục. Việc nắm bắt tình hình an ninh rừng có địa bàn chưa kịp thời, vì vậy đã để xảy ra một số vụ khai thác rừng trái phép nhỏ lẻ. Do đó, thời gian tới, để làm tốt công tác đấu tranh chống chặt phá rừng và buôn lậu lâm sản, Đội KLCĐ&PCCCR số 2 đã chủ động xây dựng kế hoạch sát với thực tế để triển khai thực hiện đạt kết quả cao. Theo dõi, nắm bắt kịp thời các thủ đoạn, phương thức hoạt động của đối tượng tại các vùng khai thác, bãi tập kết trọng điểm. Phối hợp chặt chẽ với các hạt kiểm lâm, các đơn vị thuộc Công an tỉnh và một số cơ quan chức năng trong quản lý lâm sản, bảo vệ tang vật sau khi xử lý, chế độ xuất, nhập đúng nguyên tắc, đúng quy chế, không để xảy ra thất thoát.

Ngoài nhiệm vụ đấu tranh chống khai thác lâm sản trái phép, buôn lậu lâm sản và ĐVHD, ngay từ các tháng đầu năm 2021, Đội KLCĐ&PCCCR số 2 đã chủ động triển khai thực hiện phương án PCCCR cụ thể đến từng khu vực rừng trọng điểm, có nguy cơ cháy rừng cao tại khu vực miền núi. Phối hợp với các hạt kiểm lâm xác định rõ khu vực trọng điểm cháy rừng và xây dựng bản đồ vùng trọng điểm cháy rừng. Thường xuyên bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho công chức, viên chức. Riêng trong năm 2020 và 4 tháng đầu năm 2021, Đội KLCĐ&PCCCR số 2 đã tổ chức 33 lần kiểm tra, bảo dưỡng máy móc, thiết bị, phương tiện PCCCR gắn với tổ chức tập huấn, huấn luyện kỹ năng sử dụng, vận hành máy móc, thiết bị chữa cháy rừng cho cán bộ, kiểm lâm viên. Phân công lực lượng thường trực 24/24 giờ trong ngày có nguy cơ cháy rừng từ cấp III trở lên. 100% lực lượng chuyên trách PCCCR trong đơn vị đã sử dụng thành thạo máy móc, thiết bị chữa cháy rừng được cấp, bảo đảm khi được điều động sẵn sàng cơ động thực hiện nhiệm vụ chữa cháy rừng hiệu quả.

Bài và ảnh: Thùy Dương