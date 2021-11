Phối hợp đảm bảo an ninh - trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tại Trường ĐH Hồng Đức

Qua 5 năm thực hiện Chương trình phối hợp giữa Công an tỉnh Thanh Hóa và Trường Đại học Hồng Đức về “Công tác đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc (ANTQ)” trong nhà trường giai đoạn 2015 - 2020 cho thấy đây là chủ trương đúng mang lại hiệu quả thiết thực.

Sinh viên Trường ĐH Hồng Đức ký cam kết chấp hành về ANTT trong dịp Tết Nguyên đán 2020.

Kết quả đó không những tạo môi trường lành mạnh, thuận lợi để thực hiện mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục mà còn là cách thức đẩy nhanh lộ trình thực hiện xã hội hóa công tác ANTT theo hướng tự phòng, tự quản, tự bảo vệ ngay từ cơ sở, góp phần giữ vững ổn định ANTT trên địa bàn tỉnh nói chung, Trường ĐH Hồng Đức nói riêng.

Nếu như trước đây các vụ việc liên quan đến cầm cố giấy tờ tùy thân, thẻ sinh viên, chơi game online, cờ bạc, lô đề, cá độ bóng đá… diễn ra khá phổ biến ở trong môi trường ĐH, thì đến nay số vụ việc đã giảm đáng kể theo từng năm. Đạt được kết quả nêu trên là do thời gian qua bằng nhiều hình thức, biện pháp, Trường ĐH Hồng Đức và Công an tỉnh đã thường xuyên quan tâm phối hợp chỉ đạo xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong cán bộ, giảng viên, sinh viên.

Phong trào trong nhà trường được tổ chức với nội dung đa dạng, hình thức phong phú, bám sát thực tế và có tính lan tỏa, tạo được điểm nhấn sáng tạo như: Tổ chức 17 lớp tuyên truyền về tình hình tội phạm và công tác phòng, chống tội phạm; 11 lớp tuyên truyền về phòng, chống ma túy cho 550 lượt cán bộ, viên chức, lao động, sinh viên, các lớp tập huấn nghiệp vụ về công tác phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm và tệ nạn xã hội, mại dâm; in ấn 700 cuốn tài liệu và 50 băng rôn, 3000 tờ rơi, áp phích tuyên truyền an toàn về ANTT. Duy trì thường xuyên sinh hoạt báo cáo viên, tổ chức được 30 buổi nói chuyện chuyên đề về ANTT, công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông; tổ chức cho 11.000 cán bộ, giáo viên, sinh viên đăng ký và làm được nhiều việc tốt về ANTT. Chỉ đạo Công đoàn cơ sở phát động phong trào “Xây dựng cơ quan đảm bảo an toàn về ANTT". Phối hợp với lực lượng Công an các cấp và chính quyền cơ sở tổ chức cho cán bộ, giáo viên, sinh viên ký cam kết không buôn bán, vận chuyển, tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép các chất ma túy; đến nay đã có trên 9.000 cán bộ, giáo viên, sinh viên ký cam kết thực hiện. Kết quả 100% cán bộ, giảng viên, sinh viên đăng ký và làm được nhiều việc tốt về ANTT; 100% cán bộ, giảng viên, sinh viên trong nhà trường ký cam kết chấp hành pháp luật về ANTT, ATGT, không sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép các chất ma túy; các loại pháo và công cụ hỗ trợ.

Bên cạnh đó, công tác phát hiện, xây dựng, nhân rộng các nhân tố nòng cốt, điển hình tiên tiến được chú trọng, đã khơi dậy và phát huy được tính tự giác, tích cực, sáng tạo của đội ngũ cán bộ, giảng viên, sinh viên trong việc tham gia công tác bảo vệ ANTT, duy trì và đẩy mạnh thực hiện công tác “Tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải”, các mô hình liên kết “Phường - Trường đảm bảo ANTT”, “Phường - Trường - Viện đảm bảo ANTT”.

Có thể nói, hiệu quả phối hợp giữa Công an tỉnh và Trường ĐH Hồng Đức đã tạo sự chuyển biến và khí thế thi đua sôi nổi trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, làm hạn chế nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm, vi phạm pháp luật trong cán bộ, giảng viên, sinh viên; chủ động ngăn ngừa, xử lý các vụ việc phức tạp liên quan đến ANTT ngay tại các khoa, phòng, tổ, đội sinh viên, tạo môi trường ổn định, an toàn thúc đẩy phong trào thi đua học tập tốt trong nhà trường.

Để tiếp tục đẩy mạnh, phát huy và nhân rộng kết quả công tác đảm bảo ANTT và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong nhà trường, Công an tỉnh Thanh Hóa và Trường ĐH Hồng Đức sẽ tiếp tục phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong cán bộ, giảng viên, HSSV tại Trường ĐH Hồng Đức với những nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, theo hướng đi vào chiều sâu, cụ thể, phát huy vai trò của lực lượng Công an và các lực lượng bảo vệ nòng cốt trong công tác tham mưu, thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, Chính phủ, Ngành Công an, Bộ GD&ĐT, của Tỉnh ủy về ANTT, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Tập trung chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện xây dựng nhà trường “An toàn về ANTT”, đảm bảo đem lại hiệu quả thiết thực, coi đây là tiêu chí bắt buộc để đánh giá, công nhận danh hiệu “Cơ quan, đơn vị, nhà trường đạt chuẩn văn hóa”.

Thiều Bình

(Công an tỉnh)