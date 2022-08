Phá đường dây mua bán ma túy từ Bình Dương về Thanh Hóa tiêu thụ

Sau một thời gian theo dõi và lập án đấu tranh, Công an huyện Triệu Sơn vừa triệt phá đường dây mua bán trái phép chất ma túy từ tỉnh Bình Dương về Thanh Hóa tiêu thụ, bắt 5 đối tượng.

Phạm Tiến Ruyện (áo xám đứng giữa) và các đối tượng trong đường dây mua bán ma túy từ Bình Dương về Thanh Hóa tiêu thụ.

Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Lê Quang Tuấn Anh, sinh năm 1991 ở xã Vân Sơn, huyện Triệu Sơn; Nguyễn Đăng Phương, sinh năm 1989; Nguyễn Bá Chung, sinh năm 1990 đều ở xã Đông Hòa, huyện Đông Sơn; Nguyễn Đăng Hưng, sinh năm 1984 ở phường An Phú, thành phố Thuận An và Phạm Tiến Ruyện, sinh năm 1984 ở phường Tân Bình, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của 5 đối tượng, Công an huyện Triệu Sơn thu giữ 142 viên ma túy tổng hợp (hồng phiến); 15 gói ma túy đá có trọng lượng gần 50 g cùng nhiều tang vật liên quan.

Theo kết quả điều tra ban đầu của Công an huyện Triệu Sơn, đây là đường dây mua bán, vận chuyển ma túy có thủ đoạn hoạt động rất tinh vi. Cầm đầu đường dây là Phạm Tiến Ruyện - một đối tượng cộm cán đã có 4 tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy. Đi tù về, Ruyện từ Thái Bình vào Bình Dương sống lang thang, liên tục di chuyển chỗ ở để thực hiện hành vi mua bán ma túy. Ruyện câu kết với Nguyễn Đăng Hưng là một đối tượng nghiện ma túy quê ở xã Đông Hòa, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa; Nguyễn Đăng Hưng tiếp tục đã câu kết với Nguyễn Đăng Phương ở cùng quê để hình thành một đường dây ma bán trái phép ma túy.

Để che giấu hành vi phạm tội của mình, Ruyện và Hưng thường sử dụng thủ đoạn giấu ma túy vào ruột những chiếc máy khoan công nghiệp, sau đó gửi xe ô tô về Thanh Hóa cho Phương mang đi bán lẻ tại các nhà nghỉ, khách sạn, quán karaoke trên địa bàn huyện Đông Sơn và Triệu Sơn .

Công an huyện Triệu Sơn đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ có liên quan đấu tranh mở rộng vụ án.

Thái Thanh