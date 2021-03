Nhìn lại công tác bảo đảm trật tự, ATGT những tháng đầu năm

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) quốc gia, UBND tỉnh; những tháng đầu năm 2021, Ban ATGT tỉnh đã có các văn bản chỉ đạo các ngành thành viên, ban ATGT các huyện, thị xã, thành phố triển khai công tác bảo đảm trật tự, ATGT gắn với phòng, chống dịch COVID-19... Trên các tuyến phố của TP Thanh Hóa, Ban ATGT tỉnh đã triển khai treo các băng rôn; hệ thống phát thanh cơ sở của các địa phương dành thời lượng tuyên truyền sâu rộng trong Nhân dân về việc chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự, ATGT. Thực tế cho thấy, trật tự, ATGT những tháng đầu năm được bảo đảm; trên địa bàn tỉnh không xảy ra tai nạn giao thông từ nghiêm trọng trở lên, không xảy ra ùn tắc giao thông và đua xe trái phép.

Những ngày sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, người và phương tiện tham gia giao thông trên tuyến đường tỉnh 519 (từ thị trấn Thường Xuân đi Cửa Đạt) tăng cao, gây ách tắc giao thông cục bộ.

Hoạt động vận tải hành khách trên địa bàn tỉnh bảo đảm ổn định, Sở Giao thông – Vận tải (GTVT) đã chỉ đạo tăng cường phương tiện, tần suất hoạt động; thường xuyên kiểm tra không để xảy ra ứ đọng khách, nhồi nhét khách, chèn ép khách, tạo điều kiện cho Nhân dân đi lại thuận lợi và an toàn. Các lực lượng chức năng của Công an tỉnh, Thanh tra Sở GTVT đã triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 404/KHLN-GTVT-CAT ngày 28–12-2020 về việc phối hợp quản lý, tổ chức vận tải và kiểm soát xử lý vi phạm đối với xe ô tô chở khách trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Tân Sửu và mùa lễ hội xuân 2021. Đồng thời, tổ chức ra quân bảo đảm trật tự, ATGT trong đợt cao điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, thực hiện hiệu quả phương án phòng chống ùn tắc giao thông và bảo đảm trật tự, ATGT trong đêm giao thừa. Công tác phục vụ hành khách đến ga đường sắt đi tàu dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu bảo đảm an toàn, thuận lợi. Công tác bảo đảm ATGT đường thủy nội địa, nhất là hoạt động vận chuyển khách bằng đường thủy dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu bảo đảm an toàn. Đi đôi với đó, các lực lượng chức năng Công an tỉnh, Thanh tra Sở GTVT đã tăng cường tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự, ATGT trên các tuyến đường; nhất là tăng cường kiểm tra, xử phạt vi phạm nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện giao thông theo Nghị định 100/NĐ-CP ngày 30-12-2019 của Chính phủ. Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh) đã chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông ra quân tăng cường xử lý vi phạm các quy định của pháp luật về trật tự, ATGT trên tất cả các tuyến đường, địa bàn; trong đó, tập trung kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi điều khiển xe mô tô không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định, sử dụng rượu, bia điều khiển phương tiện tham gia giao thông, phóng nhanh, vượt ẩu... Theo tổng hợp, báo cáo của Văn phòng Ban ATGT tỉnh, 2 tháng đầu năm 2021, các lực lượng chức năng lập biên bản xử lý 14.472 trường hợp vi phạm các quy định của pháp luật về trật tự, ATGT, phạt tiền hơn 26,052 tỷ đồng; tước giấy phép lái xe 602 trường hợp, tịch thu 10 giấy phép lái xe giả... Trên địa bàn tỉnh xảy ra 73 vụ tai nạn giao thông (72 vụ đường bộ, 1 vụ đường sắt), giảm 21,5% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, thực tế trên nhiều tuyến đường giao thông, địa bàn trọng điểm về ATGT, cho thấy vẫn còn nhiều thanh niên, thiếu niên ý thức chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự, ATGT chưa cao, điều khiển xe mô tô phóng nhanh, vượt ẩu, chở quá số người quy định, không đội mũ bảo hiểm... Một số tuyến giao thông khu vực trung tâm và các tuyến ra vào TP Thanh Hóa đã xảy ra tình trạng ách tắc cục bộ.

Đồng chí Vũ Hoàng Linh, Chánh văn phòng Ban ATGT tỉnh, cho biết: Thời gian tới, Ban ATGT tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các nội dung về bảo đảm trật tự, ATGT năm 2021 với chủ đề “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật bảo đảm trật tự, ATGT”; các kế hoạch chuyên đề về trật tự, ATGT giai đoạn 2021-2025. Ban ATGT tỉnh tiếp tục chỉ đạo các ngành là thành viên, ban ATGT các huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền các quy định của pháp luật về trật tự, ATGT kết hợp với tuyên truyền cho người dân nâng cao trách nhiệm với bản thân và cộng đồng trong việc bảo đảm trật tự, ATGT gắn với phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Tiếp tục siết chặt quản lý đối với hoạt động kinh doanh vận tải, nhất là vận tải hành khách bằng xe ô tô; đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe; đăng kiểm phương tiện giao thông; kiểm soát tải trọng phương tiện. Các lực lượng chức năng triển khai thực hiện có hiệu quả các kế hoạch, các phương án, tổ chức kiểm tra bảo đảm trật tự, ATGT trên địa bàn. Trọng tâm là kiểm tra, xử lý nghiêm đối với phương tiện vi phạm các điều kiện kinh doanh vận tải, lái xe sử dụng ma túy, chất kích thích, vi phạm nồng độ cồn điều khiển phương tiện giao thông, lái xe quá thời gian quy định.

Đi đôi với đó, Ban ATGT tỉnh yêu cầu các doanh nghiệp vận tải (kể cả vận tải hàng hóa và hành khách) tiếp tục phối hợp với các cơ sở y tế tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho đội ngũ lái xe. Các cơ sở y tế thực hiện nghiêm quy định về xét nghiệm nồng độ cồn trong máu của người bị tai nạn giao thông; kiểm tra chất kích thích thần kinh đối với người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ và cung cấp thông tin đối tượng vi phạm cho cơ quan công an, cũng như các cơ quan chức năng có liên quan để có biện pháp xử lý, ngăn chặn kịp thời. Xử lý dứt điểm lối đi tự mở qua đường sắt; rà soát, kiểm tra, chỉnh sửa, bổ sung hệ thống biển báo hiệu giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa. Tăng cường chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác bảo đảm trật tự, ATGT khu vực nông thôn và cuộc vận động xây dựng phong trào “Văn hóa giao thông với bình yên sông nước”.

Bài và ảnh: Xuân Cường