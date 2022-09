Ngày 1-9, xử lý 227 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông

Bám sát kế hoạch của Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh về bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2-9 và triển khai “Tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường - Tháng 9", sáng 1-9, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh đã ra quân, huy động tối đa lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, triển khai đồng bộ các biện pháp để bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên các tuyến quốc lộ trọng điểm.

Lực lượng Cảnh sát giao thông kiểm tra, xử lý vi phạm trên tuyến Quốc lộ 47.

Theo đó, lực lượng chức năng Phòng Cảnh sát giao thông đã triển khai đẩy mạnh tuyên truyền để các chủ phương tiện vận tải, lái xe ký cam kết chấp hành quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông; phối hợp với ngành Giáo dục tổ chức ký cam kết chấp hành các quy định về an toàn giao thông giữa nhà trường, gia đình và học sinh; tổ chức tuyên truyền lưu động, sử dụng xe loa để phổ biến kiến thức pháp luật về an toàn giao thông và cảnh báo tai nạn, ùn tắc, vi phạm giao thông trên các tuyến Quốc lộ trọng điểm vào các ngày nghỉ cuối tuần, dịp lễ Quốc khánh 2-9 và lễ khai giảng năm học mới 2022 - 2023.

Lực lượng Trạm Cảnh sát giao thông Quảng Xương kiểm tra vi phạm quá tải trên tuyến Quốc lộ 1A.

Cùng với đó, lực lượng Phòng Cảnh sát giao thông đồng loạt ra quân tuần tra, xử lý nghiêm các vi phạm trên các tuyến quốc lộ (QL) có đông phương tiện thường xuyên qua lại như: QL1A, QL45, QL47, QL10, QL217, đường Hồ Chí Minh; các địa bàn phức tạp về trật tự an toàn giao thông như TP Thanh Hoá, TP Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn...

Ngày đầu ra quân, qua kiểm tra, lực lượng chức năng Phòng Cảnh sát giao thông đã phát hiện, xử lý 227 trường hợp vi phạm (trong đó bao gồm: 71 ô tô, 152 mô tô, 3 phương tiện thuỷ, 1 phương tiện khác); phạt tiền 515,2 triệu đồng; tạm giữ 38 trường hợp; tước giấy phép lái xe, kiểm định 41 trường hợp.

Lê Phượng