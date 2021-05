Lập các công ty “ma” để mua bán trái phép hoá đơn giá trị gia tăng, thu lời bất chính trên 200 tỷ đồng

Sau một thời gian theo dõi và lập án đấu tranh, ngày 30-5-2021 dưới sự chỉ đạo của Giám đốc và Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh, đội CSĐT tội phạm về kinh tế, tham nhũng và chức vụ Công an TP Thanh Hoá đã phá Chuyên án T421, bắt giữ 8 đối tượng trong đường dây thành lập hàng chục công ty “ma” để mua bán trái phép hoá đơn thuế giá trị gia tăng thu lời bất chính trên 200 tỷ đồng. Đây là vụ án liên quan đến mua bán hóa đơn lớn nhất từ trước đến nay do Công an TP Thanh Hóa triệt phá.

Các đối tượng và tang vật.

8 đối tượng trong đường dây mua bán trái phép hóa đơn thuế GTGT vừa bị Công an TP Thanh Hóa bắt giữ gồm: Hoàng Thị Hạnh, sinh năm 1967; Hoàng Thị Ánh, sinh năm 1971; Trần Đình Hiếu, sinh năm 1990; Phạm Thị Yến, sinh năm 1976 đều ở phường An Hưng, TP Thanh Hóa; Hoàng Thị Von, sinh năm 1990 ở phường Quảng Hưng; Lê Thị Phương, sinh năm 1985 ở phường Đông Hải; Dương Thị Diệu Hà, sinh năm 1981 ở phường Tân Sơn, TP Thanh Hóa và Lê Huy Sơn, sinh năm 1966 ở xã Thiệu Châu, huyện Thiệu Hóa.

Khám xét nơi ở của các đối tượng, Công an TP Thanh Hóa đã thu giữ 10 thùng hóa đơn, chứng từ, 8 máy tính, 8 điện thoại di động, 17 con dấu của hơn 10 công ty “ma”, 550 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều tang vật có liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn thuế GTGT. Đồng thời, lực lượng Công an thành phố cũng tiến hành phong tỏa 8 tài khoản của các đối tượng này tại các ngân hàng trên địa bàn tỉnh.

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng và chức vụ Công an TP Thanh Hóa phát hiện một ổ nhóm gồm hàng chục đối tượng do Hoàng Thị Hạnh, sinh năm 1967 ở phường An Hưng, TP Thanh Hóa cầm đầu đã có hành vi lợi dụng sơ hở trong công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực thuế, thành lập các công ty “ma” để mua bán hóa đơn trái phép với các công ty có nhu cầu hợp thức hóa việc kê khai thu thuế của nhà nước nhằm thu lời bất chính với số tiền lớn. Xác định đây là ổ nhóm tội phạm nguy hiểm, ảnh hưởng lớn đến việc thu ngân sách của tỉnh cũng như của thành phố nên lãnh đạo Công an TP Thanh Hóa đã báo cáo với Giám đốc và Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh xác lập Chuyên án T421 để đấu tranh, triệt xóa bằng được ổ nhóm này.

Bản thân Hoàng Thị Hạnh là đối tượng không có công ăn việc làm nhưng có nhiều biểu hiện bất minh về kinh tế, có nhiều tài sản có giá trị, đặc biệt Hạnh đã cùng một số đối tượng khác lập rất nhiều công ty nhưng các công ty này lại không hề có hoạt động sản xuất kinh doanh nhưng doanh thu hàng năm lại rất lớn. Xét thấy có nhiều biểu hiện nghi vấn và có dấu hiệu Hoàng Thị Hạnh đã câu kết với một số đối tượng khác thành lập nhiều công ty “ma” để mua bán hoá đơn thuế giá trị gia tăng, thu lời bất chính nên Công an TP Thanh Hóa đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, xác minh, làm rõ.

Quá trình điều tra xác minh hoạt động của các công ty do Hạnh và đồng bọn lập ra, Công an TP Thanh Hóa xác định các công ty này từ khi thành lập (tháng 8-2020) không có hoạt động kinh doanh thực tế, không có nhà kho, bến bãi, phương tiện sản xuất, nhân công lao động phục vụ cho việc kinh doanh. Bản thân các đối tượng vừa là Giám đốc, vừa là kế toán, thông qua các mối quan hệ xã hội để tìm khách hàng và bán hóa đơn cho các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn trong và ngoài tỉnh có nhu cầu mua hóa đơn để kê khai báo cáo thuế, xuất hóa đơn GTGT không có hàng hóa, dịch vụ kèm theo với giá giao động từ 2-8% giá trị hàng hóa, dịch vụ ghi trong hóa đơn.

Điển hình là từ tháng 8-2020 đến nay, Hoàng Thị Hạnh đã cùng đồng bọn thành lập hàng loạt công ty: Công ty TNHH thương mại vận tải 56 có địa chỉ ở xã Đông Anh, huyện Đông Sơn; Công ty TNHH DVTM tổng hợp Phong Thủy có địa chỉ ở phường Quảng Thắng, TP Thanh Hóa; Công ty TNHH MTV Anh Khánh có địa chỉ ở phường An Hưng, TP Thanh Hóa... để phát hành và bán gần 5.000 chứng từ, hóa đơn cho nhiều doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh với tổng lượng hàng hóa ghi trên hóa đơn là hơn 1.000 tỷ đồng và thu lời bất chính hơn 200 tỷ đồng. Hằng tháng, hằng quý, nhóm đối tượng này vẫn làm báo cáo tài chính, báo cáo thuế, đầy đủ các giấy tờ như hợp đồng kinh tế, hợp đồng nguyên tắc, phiếu thu - chi để tránh cơ quan thuế kiểm tra nhưng thực chất là toàn giấy tờ khống. Các đối tượng không đến ngân hàng thực hiện giao dịch trực tiếp mà ủy quyền cho kế toán hoặc người khác, ký mạo danh chữ ký giám đốc...

Đây là vụ án mua bán trái phép hóa đơn lớn nhất từ trước đến nay, gây thất thoát tiền thuế cho nhà nước tổng số tiền lên tới hơn 200 tỷ đồng. Thượng tá Lê Ngọc Anh, Trưởng Công an TP Thanh Hóa - Trưởng Ban Chuyên án cho biết: Quá trình điều tra, đơn vị nhận thấy các đối tượng hoạt động phạm tội trong thời gian dài, thành lập nhiều doanh nghiệp, thất thoát số tiền thuế của Nhà nước lớn... Nguyên nhân của vụ việc này một phần do quy định về đăng ký thành lập doanh nghiệp, kê khai thuế, quản lý sử dụng hóa đơn, công tác quản lý thuế, kiểm tra doanh nghiệp, giao dịch tại ngân hàng... còn một số điểm thiếu chặt chẽ và bất cập, nhóm đối tượng này đã lợi dụng để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Thanh Hóa đã có văn bản kiến nghị cơ quan liên quan nhằm khắc phục thiếu sót.

Hiện vụ việc đang tiếp tục điều tra, mở rộng.

Thái Thanh