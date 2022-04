Khởi tố, bắt tạm giam 5 đối tượng về hành vi cưỡng đoạt tài sản

Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thanh Hoá vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 5 đối tượng gồm: Trương Tiến Dũng, sinh năm 1988, ở xã Thanh Tân, huyện Như Thanh; Nguyễn Xuân Tính, sinh năm 1990; Mai Đình Tân, sinh năm 1988; Nguyễn Như Hoà, sinh năm 1986 và Ngô Văn Quế, sinh năm 1983, đều ở huyện Nông Cống về hành vi “cưỡng đoạt tài sản”.

Các đối tượng trong vụ án

Đây là vụ việc có tính chất nghiêm trọng, có dấu hiệu của tội phạm hình sự băng ổ nhóm hoạt động liên huyện do Nguyễn Xuân Tính cầm đầu. Theo kết quả điều tra của cơ quan Công an: Đầu tháng 3-2022, Công ty cổ phần công nghiệp AnPha tiến hành lắp ghép nhà xưởng phục vụ nuôi nhốt bò cho Công ty sữa TH có địa chỉ tại xã Yên Mỹ, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hoá. Trong quá trình lắp ghép nhà xưởng, công ty này đã ký kết hợp đồng với 2 nhà thầu phụ, mỗi nhà thầu chịu trách nhiệm thi công 2 nhà xưởng với trị giá công lắp ghép khoảng 340 triệu đồng.

Xuất phát từ việc muốn ký kết hợp đồng thi công nhà xưởng với giá cao hơn, nên trong khoảng thời gian từ tháng 3 đến tháng 4-2022, Nguyễn Xuân Tính đã dụ dỗ, lôi kéo các đối tượng khác gồm Nguyễn Như Hoà, Mai Đình Tân, Trương Tiến Dũng và Ngô Xuân Quế liên tục đến công trình và nhà trọ của các chủ thầu đe doạ buộc phải đưa tiền cho chúng nếu không sẽ không cho thi công.

Sau khi thu thập đủ tài liệu chứng cứ, ngày 19-4-2022 cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hoá đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 5 đối tượng nói trên, đồng thời, tiến hành khám xét chỗ ở của các bị can để tiếp tục điều tra làm rõ. Trong quá trình khám xét chỗ ở của Mai Đình Tân, lực lượng Công an đã phát hiện Nguyễn Thị Thuý, sinh năm 1988, ở phường Hải Bình, thị xã Nghi Sơn đang tàng trữ trái phép chất ma tuý. Được biết đây là điểm mua bán ma tuý phức tạp gây bức xúc trong Nhân dân. Tang vật thu giữ gồm 0,5g Ketamine.

Phạm Hoà