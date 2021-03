Huyện Vĩnh Lộc đảm bảo an ninh trật tự từ cơ sở

Giữ vai trò nòng cốt trong công tác đảm bảo an ninh trật tự (ANTT), căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, Công an huyện Vĩnh Lộc luôn nỗ lực đấu tranh, nâng cao hiệu quả phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, góp phần đảm bảo trật tự an toàn xã hội (ATXH) và mang lại cuộc sống bình yên cho người dân.

Lực lượng Công an huyện Vĩnh Lộc kiểm tra tình hình tập kết cát ven sông trên địa bàn.

Để công tác đảm bảo ANTT, ATXH trên địa bàn xã đi vào nền nếp, hằng năm ban công an xã Minh Tân tham mưu cho đảng ủy, HĐND, UBND xây dựng các chương trình, kế hoạch, như: Kế hoạch phòng, chống gây rối bạo loạn; phòng, chống các loại tội phạm; chiến đấu phòng thủ... sát với tình hình thực tế tại địa phương. Bên cạnh đó, ban chỉ đạo ANTT xã củng cố các tổ ANTT, an ninh xã hội; vận động Nhân dân tham gia xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, ANTT, gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; Đề án 1212 của Ban Chỉ đạo 138 tỉnh về phòng, chống tội phạm giết người, tội phạm gây thương tích... Phối hợp chặt chẽ với các tổ chức, đoàn thể của địa phương như: hội cựu chiến binh, hội phụ nữ, đoàn thanh niên ký kết các chương trình phối hợp bảo đảm ANTT, thường xuyên tổ chức giao ban, rút kinh nghiệm và đề ra các biện pháp khắc phục kịp thời. Các thôn xây dựng quy ước, hương ước, thực hiện tốt nếp sống văn minh, góp phần phòng ngừa, không để phát sinh tội phạm và tệ nạn xã hội. Đến nay, toàn xã có 8/8 thôn, 6 cơ quan, trường học đạt tiêu chuẩn an toàn về ANTT. Bên cạnh đó, công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ được đảm bảo. Vì vậy, tình hình ANTT, ATXH trên địa bàn xã luôn ổn định, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống cho người dân.

Thượng tá Nguyễn Hữu Xuân, Phó trưởng Công an huyện Vĩnh Lộc cho biết: Vĩnh Lộc là huyện có địa bàn rộng, tiếp giáp với nhiều địa phương trong tỉnh, những năm gần đây, tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội trên địa bàn huyện diễn biến tương đối phức tạp, chủ yếu là hành vi cố ý gây thương tích, trộm cắp tài sản, đánh bạc... Trước thực trạng trên, để đảm bảo an ninh chính trị, trật tự ATXH, Công an huyện Vĩnh Lộc đã chủ động tham mưu cho UBND huyện xây dựng, ban hành kế hoạch đảm bảo ANTT sát với tình hình thực tế của địa phương, đề ra các biện pháp thực hiện cụ thể. Trong đó, giải pháp quan trọng hàng đầu được lực lượng công an huyện quan tâm thực hiện là đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho người dân. Bằng nhiều biện pháp tuyên truyền thiết thực, hiệu quả như: tuyên truyền qua các cuộc họp; phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể để tuyên truyền cho đoàn viên, hội viên và Nhân dân; tuyên truyền qua hệ thống loa phát thanh... Nội dung tuyên truyền tập trung chủ yếu về Luật Giao thông đường bộ; Luật Cư trú; Luật Phòng cháy, chữa cháy, Luật Phòng chống ma túy; vận động Nhân dân không vi phạm pháp luật, không buôn bán, vận chuyển trái phép các chất ma túy; không truyền đạo trái phép. Trong năm 2020 và gần 3 tháng năm 2021, lực lượng Công an huyện Vĩnh Lộc đã phối hợp tổ chức được hàng trăm buổi tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho trên 10.000 lượt người dân trên địa bàn. Ðồng thời, tổ chức cho các cơ quan, đơn vị và Nhân dân trên địa bàn ký cam kết đảm bảo ANTT, không vi phạm pháp luật, không mắc tệ nạn xã hội.

Ðể kịp thời phát hiện, ngăn chặn các vụ việc vi phạm pháp luật trên địa bàn, Công an huyện chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường hoạt động tuần tra, kiểm soát, nhất là tại các địa bàn phức tạp về ANTT. Mặt khác, lực lượng công an huyện chủ động tiến hành điều tra, phân loại tội phạm để theo dõi hoạt động của các đối tượng nhằm kịp thời ngăn chặn khi có biểu hiện phạm tội. Trong năm 2020 và gần 3 tháng năm 2021, qua điều tra lực lượng Công an huyện Vĩnh Lộc đã phát hiện xử lý 8 vụ 9 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy; phát hiện 14 vụ, 74 đối tượng đánh bạc trái phép; phát hiện 9 vụ khai thác cát trái phép... Tỷ lệ tiếp nhận, giải quyết tin báo tội phạm đạt trên 95%. Tình hình tai nạn giao thông được kiềm chế; công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ và phòng cháy, chữa cháy có nhiều chuyển biến tích cực. Phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc được đẩy mạnh, thông qua đó Nhân dân đã cung cấp cho lực lượng công an những nguồn tin có giá trị góp phần trong việc giải quyết mâu thuẫn trong Nhân dân và những vụ việc về ANTT... Trong năm 2020, toàn huyện có 100% xã, thị trấn, trên 96% khu dân cư, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn về ANTT và xây dựng được 3 mô hình tự quản về ANTT tại 3 công ty may có vốn đầu tư nước ngoài.

Nhờ chú trọng triển khai đồng bộ nhiều biện pháp, công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn huyện Vĩnh Lộc đã có sự chuyển biến đáng ghi nhận. Nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của người dân được nâng cao; số vụ vi phạm pháp luật, số người mắc tệ nạn xã hội có xu hướng giảm, tình hình an ninh chính trị, trật tự ATXH được đảm bảo. Qua đó, giúp người dân yên tâm phát triển sản xuất, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng cuộc sống ấm no.

Bài và ảnh: Lê Quốc