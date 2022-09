Hiệu quả từ những mô hình “Camera với an ninh trật tự”

Mô hình “Camera với an ninh trật tự (ANTT)" được triển khai, nhân rộng trên địa bàn huyện Quảng Xương đã đem lại hiệu quả tích cực, được xem là “tai mắt”, là “cánh tay nối dài” của lực lượng công an Nhân dân, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Lễ ra mắt mô hình “Camera với an ninh trật tự” ở xã Quảng Định.

Sau thời gian triển khai điểm mô hình “Camera với ANTT”, xét thấy mô hình phù hợp với tình hình và phát huy hiệu quả tích cực trong phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn kịp thời các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, ngày 13-6-2021 Ban Chỉ đạo 138 huyện Quảng Xương đã ban hành Công văn số 1454/BCĐ-CA về việc nhân rộng mô hình “Camera với ANTT” để chỉ đạo đẩy mạnh xây dựng mô hình tại cơ sở.

Thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Công an huyện, Công an xã Quảng Định đã chủ động tham mưu cho đảng ủy, UBND xã ban hành nghị quyết và ra mắt mô hình “Camera với ANTT”. Mô hình nhận được sự đồng thuận cao của Nhân dân và phát huy hiệu quả. Ông Lê Hữu Anh, Trưởng Công an xã Quảng Định, cho biết: Trước đây, trên địa bàn xã xảy ra một số vụ việc về ANTT nhưng từ khi lắp đặt 47 mắt camera trên các trục đường chính, các điểm giao thông quan trọng ở 7/7 thôn, kết hợp các mắt camera của nhà dân trên các tuyến đường nhánh thì các vụ việc về ANTT giảm hẳn, gần như không phát sinh. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật.

Tương tự, tại xã Quảng Lưu, để triển khai thực hiện mô hình, cấp ủy, chính quyền đã phối hợp với công an xã tổ chức họp dân và nhận được sự đồng tình, ủng hộ của Nhân dân. Kể từ khi hệ thống camera đi vào hoạt động, tình hình ANTT trên địa bàn xã có nhiều chuyển biến tích cực. Ý thức chấp hành của người dân nâng lên rõ rệt, không còn tình trạng đi chơi khuya, các vụ trộm cắp vặt giảm, tình hình ANTT được bảo đảm, người dân yên tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế. Tổ an ninh tự quản về ANTT cũng không phải thường xuyên tuần tra cả ngày lẫn đêm vì đã có hình ảnh từ camera được kết nối bằng công nghệ để lực lượng chức năng quản lý, theo dõi.

Quảng Xương là huyện có địa bàn rộng, dân số đông, có tuyến Quốc lộ 1A và tuyến đường bộ ven biển chạy qua, lại tiếp giáp với TP Thanh Hóa, TP Sầm Sơn, thị xã Nghi Sơn... Bên cạnh những thuận lợi để phát triển kinh tế thì cũng tiềm ẩn những nguy cơ mất ANTT, an toàn giao thông. Trong khi lực lượng công an còn hạn chế về số lượng, lại phải phụ trách nhiều địa bàn nên công tác phát hiện, đấu tranh, xử lý tội phạm gặp nhiều khó khăn. Theo thiếu tá Nguyễn Văn Hải, Phó trưởng Công an huyện Quảng Xương, hiện toàn huyện đã xây dựng được 11 mô hình “Camera với ANTT” tại 11/26 xã, thị trấn với gần 400 mắt camera. Từ khi có các mắt camera giám sát đã hỗ trợ lực lượng công an trong quản lý địa bàn. Tại trụ sở làm việc, chúng tôi có thể theo dõi được địa bàn rộng, những điểm nóng và kịp thời huy động lực lượng hỗ trợ khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật, các vụ việc phức tạp về ANTT. Mặt khác, thông qua hệ thống chuỗi camera rộng khắp đã giúp phát hiện kẻ xấu, kẻ gian, đấu tranh xử lý tội phạm, ngăn chặn đối tượng phạm tội. Khi có vụ việc về ANTT, lực lượng chức năng có thể liên hệ để trích xuất hình ảnh, phục vụ cho công tác truy xét, truy bắt đối tượng gây án; xử lý chính xác các vụ việc về ANTT, an toàn giao thông; kịp thời ngăn chặn đối tượng phạm tội đang diễn ra thông qua các hình ảnh trực tiếp ghi nhận được từ các mắt camera".

Không những thế, mô hình “Camera với ANTT” còn góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân, bởi trên thực tế, những nơi lắp đặt camera, người tham gia giao thông đã tự giác chấp hành nghiêm các quy định. Tình trạng thanh, thiếu niên lạng lách, đánh võng, chở quá số người quy định; tình trạng xả rác bừa bãi, xả rác trộm ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường cũng được hạn chế. Việc lắp đặt camera giám sát đã làm cho các đối tượng hình sự, gây rối trật tự công cộng, trộm cắp vặt... bị tác động tâm lý. Từ đó không dám manh động hoặc từ bỏ hành vi vi phạm pháp luật. Các đối tượng nghiện ma túy không dám lui tới các tụ điểm để tiêm chích, sử dụng trái phép chất ma túy vì lo sợ hành vi của mình có thể bị ghi lại qua camera.

Có thể khẳng định, mô hình “Camera với ANTT” là minh chứng hiệu quả của việc sử dụng khoa học công nghệ hỗ trợ lực lượng công an trong quản lý địa bàn. Thấy rõ tính hiệu quả từ mô hình, Công an huyện Quảng Xương đang tập trung nghiên cứu, khảo sát để tham mưu cho UBND huyện ban hành và triển khai Đề án “Camera với ANTT” trên toàn huyện, dự kiến sẽ hoàn thành trong năm 2022, góp phần chuyển hóa các địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT, an toàn xã hội để Nhân dân có cuộc sống bình yên, hạnh phúc.

Bài và ảnh: Mai Phương