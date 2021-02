Giao ban công tác đảm bảo an ninh - trật tự đầu Xuân Tân Sửu 2021

Sáng 17-2 (tức mồng 6 tết), Bộ Công an đã tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến công tác bảo đảm ANTT đầu Xuân Tân Sửu 2021. Tham gia tại điểm cầu Bộ Công an có Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, các đồng chí lãnh đạo Bộ, các Vụ, Cục nghiệp vụ của Bộ Công an.

Hình ảnh tại điểm cầu Công an tỉnh Thanh Hóa

Chủ trì tại điểm cầu Công an tỉnh Thanh Hóa có Thiếu tướng Trần Phú Hà, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh. Cùng tham dự còn có các đồng chí trong Ban Giám đốc, trưởng phòng Công an tỉnh, Trưởng Công an các huyện: Quảng Xương, Đông Sơn, Hoằng Hoá và thành phố Thanh Hoá.

Tại điểm cầu của Bộ Công an, thay mặt lãnh đạo Bộ Công an, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã chúc mừng năm mới cán bộ chiễn sỹ trong toàn lực lượng.

Lãnh đạo Văn phòng Bộ Công an đã báo cáo tóm tắt tình hình, kết quả công tác đảm bảo ANTT trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, nêu rõ: Trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, Công an các địa phương trong cả nước đã đề cao tinh thần, trách nhiệm, chủ động triển khai nghiêm túc, đồng bộ, quyết liệt, có hiệu quả chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an về các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh trấn áp tội phạm, đảm bảo trật tự ATGT, trật tự công cộng, phòng, chống các hành vi buôn bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng các loại phá, phòng Chống dịch Covid -19…

Cùng với đó đã chủ động nắm tình hình, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác đảm bảo ANTT, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tích cực tham gia công tác đấu tranh, phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm, tệ nạn xã hội, xây dựng khu dân cư an toàn về ANTT, tập trung giải quyết các vấn đề nổi cộm, bức xúc về ANTT. Do đó, tình hình ANTT trong cả nước nói chung cơ bản được đảm bảo ổn định. Riêng trong dịp Tết Nguyên đán tình hình tội phạm cơ bản đã được kiềm chế, phạm pháp hình sự giảm mạnh, không để xảy ra vụ việc phức tạp, đột xuất, bất ngờ, trật tự ATGT có nhiều chuyển biến tích cực, không để xảy ra ùn tắc nghiêm trọng và đua xe trái phép, tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí...

Tại hội nghị, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Thanh Hóa đã báo cáo kết quả công tác bảo đảm ANTT Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, nêu rõ: Đến ngày 17-2 (tức mồng 6 Tết) tình hình ANTT trên địa bàn Thanh Hóa được đảm bảo ổn định, không xảy ra vụ việc phức tạp, hoạt động của tội phạm và tệ nạn xã hội được kiềm chế, trật tự ATGT, trật tự công cộng có chuyển biến tích cực. Đặc biệt, trong đêm giao thừa trên địa bàn tỉnh không xảy ra đốt pháo nổ trái phép.

Sau khi nghe các đơn vị báo cáo thêm tình hình bảo đảm ANTT Tết Nguyên đán Tân Sửu, Thiéu tướng Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh đã gửi lời chúc mừng năm mới đến toàn thể cán bộ chiến sỹ các đơn vị; cảm ơn sự đoàn kết, giúp đỡ của các cấp, các ngành, lực lượng vũ trang và Nhân dân đã giúp đỡ Công an Thanh Hóa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã biểu dương và đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác bảo đảm ANTT của các đơn vị công an trong cả nước. Trong đó Công an Thanh Hóa là một trong những địa phương được Bộ trưởng khen vì có thành tích tốt trong công tác bảo đảm ANTT.

Đồng chí Bộ trưởng nhấn mạnh, thời gian tới là thời điểm diễn ra nhiều sự kiện như bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, do đó tình hình ANTT và trật tự ATGT sẽ có nhiều diễn biến phức tạp, các đơn vị công an cả nước cần tăng cường công tác nắm tình hình, triển khai các biện pháp nghiệp vụ, chủ động tiến hành các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm hình sự nhất là các ổ nhóm tội phạm hoạt động có tổ chức, sử dụng vũ khí nóng, hung khí nguy hiểm gây án, cố ý gây thương tích, trộm cắp, cướp, cướp giật, cờ bạc trá hình, các hoạt động mê tín dị đoan, đảm bảo trật tự ATGT, phòng chống cháy nổ. Tiếp tục tăng cường lực lượng xuống cơ sở, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức pháp luật cho các tầng lớp nhân dân trong việc phát hiện, đấu tranh, tố giác tội phạm, quản lý, giáo dục người lầm lỗi tại địa bàn dân cư, phối hợp với các lực lượng tại chỗ tập trung giải quyết các vấn đề phức tạp về ANTT ngày từ cơ sở, không để nảy sinh phức tạp.

Thái Thanh