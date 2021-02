Giám đốc Công an tỉnh kiểm tra, chúc tết các đơn vị Công an

Chiều 9-2, Thiếu tướng Trần Phú Hà, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Giám đốc Công an tỉnh đã đến thăm, kiểm tra và chúc tết các đơn vị: Trại tạm giam Công an tỉnh, Trạm CSGT Quảng Xương thuộc phòng Cảnh sát giao thông, Công an Thành phố Thanh Hoá và Công an xã Hoằng Quang, thành phố Thanh Hoá.

Nói chuyện và chúc tết cán bộ, chiến sỹ (CBCS) Trại tạm giam Công an tỉnh, Thiếu tướng Trần Phú Hà đã biểu dương những cố gắng, nỗ lực, vượt khó khăn của CBCS Trại tạm giam Công an tỉnh trong việc đảm bảo an toàn công tác giam giữ, quản lý can phạm nhân và những người bị tạm giam, tạm giữ phục vụ đắc lực cho công tác điều tra, xử lý tội phạm.

Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu, trong dịp Tết Nguyên đán này trước những diễn biến phức tạp của đại dịch Covid -19, Trại tạm giam Công an tỉnh cần phải sắp xếp, bố trí, phân công CBCS thường trực chiến đấu, bảo vệ an toàn Trại trong mọi tình huống; làm tốt công tác vệ sinh phòng bệnh, triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống Covid -19 ngay từ khâu tiếp nhận người bị tạm giữ, tạm giam; kiên quyết không để xảy ra dịch bệnh tại những nơi tạm giữ, tạm giam.

Tại Trạm CSGT Quảng Xương, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh đã biểu dương những thành tích mà CBCS Trạm cảnh sát giao thông Quảng Xương đã đạt được trong năm qua, đặc biệt trong việc bảo đảm trật tự ATGT, đấu tranh phòng, chống tội phạm trên tuyến Quốc lộ 1A.

Đồng chí đề nghị CBCS Trạm Cảnh sát giao thông Quảng Xương nêu cao tinh thần sẵn sàng chiến đấu bảo đảm tốt tình hình ATGT trên tuyến Quốc lộ 1A để Nhân dân đón tết vui tươi, an toàn. Đồng thời, Phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm soát tốt các phương tiện ra, vào tỉnh nhằm ngăn ngừa, phòng chống dịch bệnh COVID-19, vận chuyển pháo nổ, hàng cấm và ma tuý. Tuần tra, xử lý nghiêm tình trạng xe quá khổ, quá tải dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Đến thăm và chúc tết CBCS Công an Thành phố Thanh Hoá, Thiếu tướng Trần Phú Hà đã chúc mừng, biểu dương và đánh giá cao những kết quả đạt được trong đợt cao điểm của Công an thành phố, triển khai thực hiện có hiệu quả các kế hoạch, phương án, mệnh lệnh của Giám đốc Công an tỉnh về đảm bảo ANTT; tập trung tấn công trấn áp tội phạm, đặc biệt là tội phạm làm giả con dấu, giấy tờ, tài liệu của các tổ chức, cá nhân; buôn bán văn bằng, chứng chỉ giả; tội phạm băng ổ nhóm, tội phạm “tín dụng đen”, tội phạm sử dụng vũ khí nóng, tội phạm trộm cắp, ma tuý, cờ bạc...

Công an Thành phố cũng đã triển khai toàn diện các giải pháp đảm bảo TTATGT, chống ùn tắc giao thông nhất là vào giờ cao điểm...

Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu trong thời gian tới, Công an Thành phố Thanh Hoá cần phát huy những thành tích đã đạt được, đoàn kết, chủ động, sáng tạo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong những ngày Tết Nguyên đán, Công an Thành phố Thanh Hoá cần duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, phối với với các đơn vị nghiệp vụ tăng cường tuần tra, kiểm soát trật tự ATGT, phòng chống tội phạm, nhất là tội phạm về ma túy, pháo nổ.

Nhân dịp này, thừa uỷ quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, Thiếu tướng Trần Phú Hà đã trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 1 tập thể và 4 cá nhân; thưởng nóng 30 triệu đồng cho Ban chuyên án G820 của Công an thành phố đã đấu tranh với tội phạm làm giả giấy tờ, tài liệu của các tổ chức, cá nhân.

Trước đo, Thiếu tướng Trần Phú Hà đã đến thăm, tặng quà và chúc tết lực lượng Công an xã Hoằng Quang, thành phố Thanh Hoá.

Tại đây, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh đã biểu dương và đánh giá cao việc Công an xã Hoằng Quang đã tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền triển khai thực hiện có hiệu quả các kế hoạch của Giám đốc Công an tỉnh và Công an Thành phố về bảo vệ ANTT tại địa phương. Đặc biệt, đồng chí đã đánh giá cao mô hình “Camera giám sát an ninh” của xã Hoằng Quang, hy vọng mô hình này sẽ được nhân rộng trên đia bàn thành phố Thanh Hoá.

Thái Thanh