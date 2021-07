Giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông

Những tháng đầu năm, các sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, các đoàn thể và các địa phương trong tỉnh đã tích cực triển khai, thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp trọng tâm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (ATGT) gắn với phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Ủy ban ATGT Quốc gia và Chủ tịch UBND tỉnh. Hạ tầng giao thông được quan tâm đầu tư, sửa chữa; các tuyến giao thông đô thị được tổ chức phân luồng hợp lý. Công tác tuyên truyền việc chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự, ATGT được đẩy mạnh; tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm được tăng cường. Hoạt động đường thủy, trọng tâm là việc vận chuyển khách ngang sông bảo đảm an toàn.

Điểm đen về an toàn giao thông – nút giao Quốc lộ 47 với đường tránh phía Tây TP Thanh Hóa, mới được đầu tư nâng cấp, mở rộng.

Ngay từ đầu năm, Ban ATGT tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền việc chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự, ATGT; tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm, nhất là vi phạm nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện giao thông theo Nghị định số 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ. Cùng với tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm, Công an tỉnh triển khai thực hiện kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự, ATGT năm 2021. Đồng thời, tiếp tục phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện các giải pháp bảo đảm ATGT và làm giảm tai nạn giao thông trên các tuyến quốc lộ trọng điểm qua địa bàn tỉnh... Sở Giao thông – Vận tải (GTVT) tham mưu cho UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các ngành, địa phương thực hiện các giải pháp bảo đảm trật tự, ATGT; tổ chức phương tiện vận chuyển khách đưa công nhân về quê đón Tết Nguyên đán Tân Sửu. Sở GTVT chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị chức năng trực thuộc kiểm tra, rà soát, bổ sung cọc tiêu, biển báo trên các tuyến đường bộ, đường thủy, thực hiện tốt công tác bảo trì giao thông trên tuyến; tăng cường phối hợp với lực lượng chức năng khác và chính quyền các địa phương kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động của các phương tiện đò ngang, bến khách ngang sông để bảo đảm ATGT đường thủy. Tăng cường kiểm tra, xử lý xe ô tô chở hàng hóa quá khổ, quá tải trên các tuyến đường bộ. Đi đôi với đó, lực lượng Thanh tra GTVT tăng cường tối đa lực lượng, phương tiện thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra trong hoạt động vận tải; kiểm tra, xử lý xe ô tô dừng, đậu đỗ đón trả khách sai quy định, chèn ép tranh giành khách... và đã lập, thông báo rộng rãi số điện thoại đường dây nóng, tiếp nhận xử lý kịp thời nhiều tin nhắn phản ánh về trật tự, ATGT. Các ngành thành viên khác của Ban ATGT tỉnh, ban ATGT các huyện, thị xã, thành phố, theo chức năng nhiệm vụ và tình hình thực tế của ngành, địa phương, căn cứ kế hoạch, văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh và Ban ATGT tỉnh, đã xây dựng kế hoạch cụ thể, tổ chức triển khai, thông tin kịp thời tình hình trật tự, ATGT để cùng Ban ATGT tỉnh và các ngành, địa phương, đơn vị liên quan giải quyết, xử lý.

Theo báo cáo tổng hợp của Văn phòng Ban ATGT tỉnh, 6 tháng đầu năm 2021, trên địa bàn tỉnh xảy ra 154 vụ tai nạn giao thông, tăng 69% so với cùng kỳ; làm chết 73 người, giảm 2,7%; làm bị thương 118 người, tăng 73,5%. Nguyên nhân gây tai nạn giao thông được lực lượng công an tổng hợp, do vi phạm tốc độ chiếm 5,9% số vụ, 13,6% số người chết, 4,7% số người bị thương; vi phạm phần đường chiếm 11,3% số vụ, 6,8% số người chết, 14,8% số người bị thương; thiếu chú ý quan sát chiếm 21% số vụ, 16,4% số người chết, 25,6% số người bị thương... Thực tế cho thấy, tai nạn giao thông vẫn cao, một bộ phận lái xe và người dân còn lơ là, thiếu trách nhiệm với bản thân và cộng đồng khi tham gia giao thông. Nhiều hành vi vi phạm trật tự, ATGT, như: Đi sai phần đường, người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm; điều khiển phương tiện tham gia giao thông vi phạm nồng độ cồn, không chú ý quan sát; sử dụng lòng, lề đường làm dịch vụ, đậu đỗ xe trái quy định... là những nguyên nhân chính gây mất trật tự, ATGT, tai nạn giao thông. Nhận thức, ý thức chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự, ATGT của một bộ phận người dân chưa cao; hiệu quả công tác tuyên truyền pháp luật về trật tự, ATGT ở một số địa phương chưa tạo được sức lan tỏa sâu rộng. Tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè, hành lang ATGT vẫn diễn ra, một số nơi hiệu quả đạt được chưa cao, nhất là việc dựng rạp tổ chức đám cưới trên các tuyến giao thông ở một số địa phương chưa được xử lý dứt điểm. Công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự, ATGT ở một số địa phương còn hạn chế. Một số vị trí trên các tuyến quốc lộ việc tổ chức giao thông còn chưa phù hợp, như: quy định tốc độ, các điểm mở giải phân cách, các điểm đấu nối vào quốc lộ và cần điều chỉnh, tổ chức lại cho phù hợp.

Đồng chí Vũ Hoàng Linh, Chánh Văn phòng Ban ATGT tỉnh, cho biết: Để khắc phục những hạn chế, tồn tại trong thời gian qua, thực hiện có hiệu quả các giải pháp bảo đảm trật tự, ATGT trên địa bàn tỉnh, thời gian tới, Ban ATGT tỉnh tiếp tục chỉ đạo các sở, ban, ngành là thành viên Ban ATGT tỉnh; ban ATGT các huyện, thị xã, thành phố, tiếp tục tăng cường, nâng cao hiệu quả, trách nhiệm công tác quản lý Nhà nước trong công tác bảo đảm trật tự, ATGT. Bảo đảm ATGT trong việc kinh doanh vận tải; nâng cao chất lượng đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe, đăng kiểm phương tiện giao thông, kiểm soát tải trọng phương tiện. Tăng cường phối hợp giữa các cấp, các ngành, các lực lượng chức năng trong công tác bảo đảm trật tự, ATGT. Đẩy mạnh xã hội hóa công tác tuyên truyền các quy định của pháp luật về trật tự, ATGT; xây dựng văn hóa giao thông trong cộng đồng. Tiếp tục kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự, ATGT trong kinh doanh vận tải và điều kiện kinh doanh vận tải của các đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh; xử lý nghiêm đối với phương tiện vi phạm các điều kiện kinh doanh vận tải, lái xe sử dụng ma túy, chất kích thích, vi phạm nồng độ cồn điều khiển phương tiện giao thông, lái xe quá thời gian quy định. Chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành vận tải, điều khiển giao thông, giám sát hoạt động phương tiện, người điều khiển phương tiện. Ưu tiên đầu tư, phát triển kết cấu hạ tầng giao thông theo quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, thực hiện tốt công tác tổ chức giao thông tại TP Thanh Hóa và các đô thị. Đồng thời, thực hiện có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông, như: xử lý điểm đen, điểm tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Thực hiện hiệu quả lộ trình thu hẹp, giảm, xóa bỏ lối đi tự mở qua đường sắt; rà soát kiểm tra, chỉnh sửa, bổ sung hệ thống biển báo hiệu giao thông, kết cấu hạ tầng giao thông, chống ùn tắc giao thông, bảo đảm ATGT tại các điểm đấu nối vào các tuyến giao thông và có giải pháp khắc phục các vị trí có nguy cơ cao gây tai nạn giao thông. Tăng cường chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác bảo đảm trật tự, ATGT khu vực nông thôn và cuộc vận động xây dựng phong trào “Văn hóa giao thông với bình yên sông nước” năm 2021.

Bài và ảnh: Xuân Cường