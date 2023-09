Đồng loạt thực tập phương án chữa cháy, CNCH tại “Tổ liên gia an toàn PCCC”

Nâng cao ý thức, trách nhiệm và hiệu quả của các “Tổ liên gia an toàn PCCC” tại các khu dân cư, sẵn sàng ứng cứu khi xảy ra sự cố, các tình huống khẩn cấp, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do cháy, nổ gây ra là nội dung quan trọng của chương trình thực tập phương án PCCC và CNCH cho các “Tổ liên gia an toàn PCCC” được đồng loạt tổ chức trên phạm vi toàn tỉnh.

Tối 10-9, Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với UBND thị xã Nghi Sơn, UBND phường Hải Hòa tổ chức thực tập phương án chữa cháy, CNCH tại “Tổ liên gia an toàn PCCC” tại tổ dân phố Đông Hải, phường Hải Hòa, thị xã Nghi Sơn.

Dự buổi thực tập có đại diện lãnh đạo Công an tỉnh Thanh Hóa, UBND thị xã Nghi Sơn, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, UBND phường Hải Hòa và các thành viên “Tổ liên gia an toàn về PCCC” và Nhân dân tổ dân phố Đông Hải.

Đại tá Lê Như Lập, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa phát biểu tại buổi thực tập

Phát biểu chỉ đạo tại buổi thực tập, Đại tá Lê Như Lập, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa nhấn mạnh: Chương trình thực tập phương án PCCC và CNCH cho các “Tổ liên gia an toàn PCCC” được tổ chức tại phường Hải Hòa, thị xã Nghi Sơn nói riêng, đồng loạt tổ chức trên phạm vi toàn tỉnh nói chung, có ý nghĩa quan trọng trong công tác PCCC và CNCH, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của tình hình mới hiện nay. Đây là dịp để tiếp tục nâng cao ý thức, trách nhiệm và hiệu quả của các “Tổ liên gia an toàn PCCC” tại các khu dân cư trên địa bàn toàn tỉnh, sẵn sàng phối hợp ứng cứu khi xảy ra sự cố, các tình huống khẩn cấp, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do cháy, nổ gây ra.

Các thành viên “Tổ liên gia an toàn về PCCC” tổ dân phố Đông Hải và lực lượng phối hợp thực hành tình huống giả định.

Thực hành phương án cứu người.

“Tổ liên gia an toàn PCCC” tổ dân phố Đông Hải tham gia thực ập phương án di chuyển tài sản cho người dân theo tình huống giả định.

Trong khuôn khổ chương trình thực tập, các thành viên “Tổ liên gia an toàn PCCC” tổ dân phố Đông Hải và các lực lượng phối hợp đã thực hành tình huống giả định xảy ra cháy lớn tại một hộ kinh doanh nhà nghỉ - nhà hàng. “Tổ liên gia an toàn PCCC” phối hợp với lực lượng cảnh sát PCCC và CNCH – Công an tỉnh Thanh Hóa, Công an phường Hải Hòa khẩn trương tiến hành các biện pháp dập tắt ngọn lửa và cứu người (giả định) trong tòa nhà, đồng thời tiến hành sơ cấp cứu các nạn nhân, bảo đảm an toàn về tính mạng và nỗ lực di chuyển, bảo vệ tài sản cho người dân.

Các phương tiện tham gia thực tập chữa cháy.

Triển khai phương án dập tắt đám cháy có sự hỗ trợ, phối hợp của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH (theo tình huống giả định).

Ngoài ra, các lực lượng tham gia thực hành các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông xung quanh khu vực xảy ra cháy, phối hợp tốt với lực lượng tham gia ứng cứu của các ngành y tế, điện lực, thông tin tuyên truyền.

Thực tập phương án sơ cấp cứu với nạn nhân vụ hỏa hoạn (theo tình huống giả định).

Qua đánh giá, buổi thực tập đã diễn ra đạt kết quả cao. Ban tổ chức đã tiến hành rút kinh nghiệm sau buổi thực tập với tất cả các lực lượng tham gia; đồng thời nêu những giải pháp, phương án khắc phục hậu quả khi xảy ra tình huống, sự cố về PCCC.

Lãnh đạo Công an tỉnh Thanh Hóa trực tiếp chỉ đạo buổi diễn tập.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an và UBND tỉnh, trong thời gian từ 19h đến 20h ngày 10-9, trên địa bàn toàn tỉnh Thanh Hóa, các huyện, thị xã, thành phố đồng loạt tổ chức thực tập phương án chữa cháy, thoát nạn tại các “Tổ liên gia an toàn PCCC” với 3 mức độ. Mức độ 1 gồm các thành viên Tổ liên gia an toàn PCCC, lãnh đạo UBND, công an cấp xã, phường, thị trấn; lực lượng dân phòng, bảo vệ dân phố; y tế cấp xã, phường, thị trấn; lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH.

Mức độ 2 gồm các thành viên Tổ liên gia an toàn PCCC, công an cấp xã, phường, thị trấn; lực lượng dân phòng, bảo vệ dân phố; y tế cấp xã, phường, thị trấn.

Mức độ 3 gồm Tổ liên gia an toàn PCCC, công an cấp xã, phường, thị trấn; lực lượng dân phòng, bảo vệ dân phố.

Chương trình thực tập diễn ra từ 19h đến 20h ngày 10-9.

Đợt thực tập được tổ chức góp phần nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu và công tác phối hợp tác chiến giữa lực lượng Cánh sát PCCC, các lực lượng tham gia chữa cháy và CNCH và các “Tổ liên gia an toàn PCCC”, “Điểm chữa cháy công cộng” tại các khu dân cư trên địa bàn toàn tỉnh.

Mạnh Cường