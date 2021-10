Đồn Biên phòng Pù Nhi tăng cường đấu tranh phòng, chống tội phạm, ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép

Thời gian qua, Đồn Biên phòng Pù Nhi (Mường Lát) đã thực hiện tốt nhiệm vụ “kép” vừa quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia vừa đấu tranh phòng, chống hiệu quả các loại tội phạm và ngăn chặn kịp thời hoạt động xuất nhập cảnh trái phép.

Đồn Biên phòng Pù Nhi bắt giữ đối tượng tàng trữ, mua bán ma túy trai phép. Ảnh: BP Pù Nhi

Mường Lát là huyện vùng cao biên giới, có 105,5 km đường biên, với 47 mốc quốc giới, tiếp giáp với 2 huyện Viêng Xay và Sốp Bâu (nước CHDCND Lào), được đánh giá là địa bàn trọng yếu về quốc phòng - an ninh. Trên tuyến biên giới có cửa khẩu chính Tén Tằn, 2 lối mở (Cang, xã Mường Chanh và Kéo Hượn, xã Pù Nhi).

Với địa hình núi cao, rừng rậm, có nhiều đường mòn đường tắt qua biên giới bởi vậy tình hình hoạt động của tội phạm rất phức tạp, đặc biệt tội phạm ma túy. Các đối tượng nội, ngoại biên có quan hệ thân tộc, anh em, thường liên lạc bằng điện thoại để móc nối hình thành nhiều đường dây mua bán, vận chuyển ma túy qua biên giới vào địa bàn và vận chuyển sâu vào nội địa tiêu thụ. Cùng với đó, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, nhiều trường hợp lợi dụng đường mòn, lối mở từ nước ngoài trở về Việt Nam.

Với vai trò quản lý bảo vệ đoạn biên giới dài 21,938 km với 8 mốc quốc giới; địa bàn quản lý gồm 32 bản thuộc 3 xã là Pù Nhi, Nhi Sơn và xã nội địa Mường Lý, thời gian qua Đồn Biên phòng Pù Nhi đã tăng cường lực lượng thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới, đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm và phòng, chống dịch COVID-19. Các tổ, chốt trên biên giới và tại địa bàn vẫn hoạt động và làm công tốt tác kiểm tra hoạt động xuất nhập cảnh trái phép, phòng chống dịch COVID-19; các tổ lưu động làm tốt công tác tuyên truyền phòng, chống dịch, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho Nhân dân trên địa bàn. Đồn đã tích cực chủ động đấu tranh, triệt phá nhiều đường dây, bắt nhiều đối tượng phạm tội và kịp thời ngăn chặn hoạt động xuất nhập cảnh trái phép.

UBND huyện Mường Lát khen thưởng Đồn Biên phòng Pù Nhi có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy. Ảnh BP Pù Nhi

Từ đầu năm 2021 đến hết tháng 9-2021, Đồn Biên phòng Pù Nhi đã bắt và ra quyết định khởi tố, chuyển giáo cơ quan cảnh sát điều tra 7 vụ/7 đối tượng có hành vi mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy. Thu giữ 14,072kg nhựa thuốc phiện, 393,58 gam heroin, 2.296 viên hồng phiến, 1,476gam ma túy đá, 59.330.000 đồng, 2 xe máy và 8 điện thoại di động. Tiêu biểu vào 4-2021, Đồn Biên phòng Pù Nhi bắt giữ đối tượng Vũ Ngọc Sơn, SN 1982, ở Cư KBang, huyện E A Súp, Đăk Đăk và Thao Văn Sự, SN 1976, ở bản Kéo Hượn, xã Nhi Sơn có hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy. Lực lượng chức năng thu giữ 14,072kg nhựa thuốc phiện và gần 1 bánh heroine... Lập hồ sơ, xử phạt 6 vụ/16 đối tượng vi phạm hành chính, thu phạt 92 triệu đồng. Trong đó có 3 vụ/7 đối tượng có hành vi xuất, nhập cảnh trái phép; 3 vụ/9 đối tượng có hành vi mua bán, vận chuyển trái phép lâm sản.

Ngoài ra, Đồn Biên phòng Pù Nhi còn lập hồ sơ ban đầu vụ việc có dấu hiệu của tội “Hủy hoại rừng”, chuyển tin báo tội phạm đến Hạt Kiểm lâm huyện Mường Lát đối với trường hợp Hơ Văn Nhia, sinh năm 1992, trú ở bản Cơm, xã Pù Nhi chặt hạ 4.335m2 rừng phòng hộ do Đồn quản lý, bảo vệ ở bản Cơm. Chuyển giao 1 vụ/1 đối tượng có hành vi vận chuyển trái phép gốc, rễ cây cho Hạt Kiểm lâm huyện Mường Lát xử lý…

Phó Đồn trưởng nghiệp vụ, Đồn Biên phòng Pù Nhi Lê Minh Quang cho biết: Hiện nay tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy, hoạt động xuất nhập cảnh trái phép tiếp tục diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, Đồn Biên phòng Pù Nhi tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa với đấu tranh trấn áp tội phạm. Trong đó coi trọng công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho quần chúng Nhân dân, kết hợp với đẩy mạnh các hoạt động nghiệp vụ đánh trúng, đánh đúng các đối tượng chủ mưu, cầm đầu, đối tượng ngoan cố, triệt xóa cơ bản các đường dây, điểm, tụ điểm bán lẻ các chất ma túy. Xây dựng củng cố và đẩy mạnh phong trào toàn dân tích cực tham gia phòng, chống ma túy. Đồn tiếp tục thường xuyên trao đổi thông tin với lực lượng bảo vệ biên giới của bạn (Lào) về hoạt động của các đường dây, đối tượng, từ đó phối hợp triển khai các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh ngăn chặn hoạt động thẩm lậu ma túy qua biên giới, góp phần đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn huyện Mường Lát.

Ngọc Huấn