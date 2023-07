Diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại Khu dân cư đường Lê Hữu Lập

Sáng 30-6, Công an tỉnh Thanh Hóa và UBND thành phố Thanh Hóa đã phối hợp diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại khu dân cư đường Lê Hữu Lập, phường Lam Sơn.

Các lực lượng tham gia tình huống giả định chữa cháy và CNCH.

Dự buổi diễn tập có đại diện Cục Cảnh sát PCCC và CNCH, Bộ Công an; lãnh đạo TP Thanh Hóa, Công an tỉnh, Công an TP Thanh Hóa, TP Sầm Sơn, Công an thị xã Nghi Sơn, Bỉm Sơn, các huyện Hoằng Hóa, Quảng Xương, Đông Sơn, Thiệu Hóa, Hậu Lộc, Hà Trung; đại diện các phường trên địa bàn TP Thanh Hóa.

Hình ảnh tại lễ khai mạc diễn tập.

Phó Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa Lê Mai Khanh phát biểu khai mạc diễn tập.

Trong khuôn khổ chương trình diễn tập, tình huống giả định là cháy do chập điện tại cửa hàng tạp hóa nằm ở tầng 1 của nhà số 114 đường Lê Hữu Lập. Ngọn lửa nhanh chóng phát triển và lan sang hàng hoá xung quanh tạo thành đám cháy lớn do có nhiều vật dụng dễ bắt lửa.

Các thành viên Tổ liên gia an toàn PCCC tham gia công tác chữa cháy.

Công tác chữa cháy được triển khai đồng bộ, khẩn trương.

Tại thời điển xảy ra cháy, trong nhà có 5 người đang bị mắc kẹt. Chủ hộ đã ấn nút báo cháy của Tổ liên gia an toàn PCCC để báo động cho người dân xung quanh và liên lạc tới lực lượng Cảnh sát PCCC.

Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH cử cán bộ, chiến sỹ, phương tiện thực hiện công tác chữa cháy.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH cử cán bộ, chiến sỹ, phương tiện, dụng cụ cho công tác chữa cháy và CNCH, phối hợp với lực lượng tại chỗ, các thành viên Tổ liên gia an toàn PCCC khẩn trương triển khai công tác chữa cháy, dập tắt ngọn lửa trong thời gian nhanh nhất.

Đặc biệt, thực hiện các phương án cứu người bị mắc kẹt trong nhà, chuẩn bị các điều kiện về sơ cấp cứu, công tác y tế…

Triển khai công tác cứu người trong vụ hỏa hoạn theo tình huống giả định.

Tiếp nhận nan nhân trong vụ hỏa hoạn để thực hiện công tác sơ cấp cứu.

Nhanh chóng di chuyển tài sản của hộ gia đình xảy ra cháy theo tình huống giả định.

Chương trình diễn tập được tổ chức nhằm cụ thể hóa mục tiêu, yêu cầu và nhiệm vụ công tác PCCC và CNCH trên địa bàn tỉnh, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn các vụ cháy gây thiệt hại về người và tài sản xảy ra tại nhà ở kết hợp kinh doanh, các tổ liên gia an toàn PCCC, khu dân cư trên địa bàn. Qua đó tiếp tục nâng cao ý thức, kỹ năng về công tác phòng cháy, chữa cháy và tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ khi xảy ra các tình huống cháy, nổ, tai nạn, sự cố tại các tổ liên gia an toàn PCCC, khu dân cư.

Đồng thời tăng cường khả năng thường trực, sẵn sàng ứng phó, xử lý với các tình huống cháy, nổ, tai nạn, sự cố của lực lượng dân phòng, người dân tại các tổ liên gia an toàn PCCC, khu dân cư, nơi tập trung đông người. Nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu và công tác phối hợp tác chiến giữa lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, các lực lượng tham gia chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong việc xử lý các tình huống cháy, nổ có thể xảy ra trên địa bàn.

Đại tá Lê Như Lập, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa phát biểu chỉ đạo rút kinh nghiệm chương trình diễn tập

Sau chương trình diễn tập, Công an tỉnh Thanh Hóa, UBND TP Thanh Hóa, phường Lam Sơn và các đơn vị, lực lượng tổ chức rút kinh nghiệm.

Mạnh Cường