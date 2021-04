(Baothanhhoa.vn) - Lễ khai mạc Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn 2021 sẽ diễn ra vào ngày 24-4. Để đảm bảo cho lễ hội thành công, an toàn, UBND TP Sầm Sơn cùng với lực lượng Công an đã lên phương án bảo đảm an ninh - trật tự, an toàn giao thông cho du khách.

{title} Đảm bảo trật tự, ATGT khai mạc Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn 2021 Lễ khai mạc Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn 2021 sẽ diễn ra vào ngày 24-4. Để đảm bảo cho lễ hội thành công, an toàn, UBND TP Sầm Sơn cùng với lực lượng Công an đã lên phương án bảo đảm an ninh - trật tự, an toàn giao thông cho du khách. Theo đó, Công an thành phố phối hợp với Phòng quản lý đô thị và Đội quy tắc các phường tổ chức ra quân giải tỏa các vị trí bán hàng. Đồng thời quản lý hoạt động kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô điện, tổ chức các bãi trông giữ xe, bố trí điểm bán hàng đối với các tuyến đường ngang có vỉa hè; xây dựng phương án quản lý hoạt động kinh doanh vận tải hành khách đối với xe điện, xe xích lô và mô tô nước. Lắp đặt camera an ninh tại các ngã 3, ngã 4 nhằm xử lý các lỗi về đậu đỗ và các vi phạm ảnh hưởng đến văn hóa du lịch như ép giá, ép khách, bỏ khách... đối với phương tiện xe điện, xe xích lô. Ngoài ra, Công an thành phố còn thành lập các chốt kiểm tra, kiểm soát ở đầu cửa ngõ vào thành phố để phân luồng, điều khiển giao thông tránh ùn tắc, đặc biệt là vào những ngày cuối tuần khi lượng khách du lịch và phương tiện về Sầm Sơn tăng đột biến; đồng thời tăng cường kiểm tra, xử lý các xe chở khách du lịch, quản lý tốt phương tiện đặc biệt là xe taxi, xe điện, xe xích lô, xe đạp đôi. Từ nay đến trước thời điểm khai mạc Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn 2021, TP Sầm Sơn tiếp tục rà soát, điều chỉnh, bổ sung các phương án quản lý dịch vụ du lịch phù hợp với thực tế, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, góp phần nâng cao hình ảnh du lịch Sầm Sơn trong mắt du khách. Quốc Hương

