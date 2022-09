Công an Vĩnh Lộc kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke

Ngày 16-9, Công an huyện Vĩnh Lộc đã tổ chức kiểm tra các cơ sơ kinh doanh dịch vụ Karaoke trên địa bàn toàn huyện.

Lực lượng Công an huyện đã tiến hành kiểm tra hồ sơ quy định về PCCC, niêm yết nội quy PCCC, điều kiện giao thông, nguồn nước phục vụ chữa cháy, điều kiện thoát nạn, hệ thống điện, trang bị phương tiện, kiến thức cơ bản về PCCC (thao tác, sử dụng và xử lý tình huống sự cố cháy, nổ... ) tại cơ sở kinh doanh karaoke Hùng Thắng, thị trấn Vĩnh Lộc.

Qua kiểm tra, cho thấy chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke Hùng Thắng đã vi phạm lỗi không trang bị đầy đủ phương tiện PCCC, không có cửa thoát nạn. Công an huyện đã xử phạt hành vi vi phạm hành chính 2 lỗi này với số tiền phạt gần 3 triệu đồng. Trong quá trình kiểm tra, công an huyện đã lồng ghép tuyên truyền, vận động chủ cơ sở nâng cao ý thức, trách nhiệm chấp hành các quy định về an toàn PCCC trong quá trình hoạt động kinh doanh.

Từ nay đến ngày 30-9, Công an huyện Vĩnh Lộc sẽ kiểm tra toàn bộ 28 cơ sở kinh doanh karaoke trên địa bàn để kịp thời chấn chỉnh những tồn tại, thiếu sót; xử lý nghiêm vi phạm của các cơ sở kinh doanh karaoke.

Trịnh Thu