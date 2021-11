Công an TP Thanh Hóa: Bắt giữ các đối tượng mua bán trái phép chất ma túy

Sau một thời gian theo dõi và lập án đấu tranh, sáng ngày 4-11-2021, bằng các biện pháp nghiệp vụ, đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Thanh Hóa đã phối hợp với Công an phường Đông Vệ bắt quả tang đối tượng Lê Phi Hùng, sinh năm 1986 ở phường Quảng Đông, TP Thanh Hóa là đối tượng chuyên gom tiền của người nghiện sau đó đi mua ma túy về cung cấp cho họ. Tại chỗ, lực lượng Công an đã thu giữ trong người Lê Phi Hùng 4 gói heroin.

Công an TP Thanh Hóa bắt quả tang đối tượng Lê Phi Hùng đang đang gom tiền của các đối tượng nghiện.

Qua đấu tranh mở rộng vụ án, Công an TP Thanh Hóa đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Đình Tuấn, sinh năm 1980, ở phường Quảng Thắng, TP Thanh Hóa đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy tại nhà riêng. Tại chỗ, lực lượng Công an đã thu giữ 6 gói heroin đã được đóng sẵn để bán cho người nghiện. Đây chính là đối tượng đã bán ma túy cho Lê Phi Hùng.

Bắt giữ đối tượng Nguyễn Đình Tuấn đang bán ma túy tại nhà riêng.

Theo kết quả điều tra ban đầu của Công an TP Thanh Hóa: Thời gian gần đây do nắm bắt được một số đối tượng đến cai nghiện ma túy tại Trung tâm điều trị ma túy bằng Methadone đóng trên địa bàn phường Đông Vệ vẫn có nhu cầu sử dụng ma túy nên Lê Phi Hùng đã móc nối, gom tiền của hàng chục đối tượng nghiện, sau đó đến nhà Nguyễn Đình Tuấn mua ma túy về chia ra sử dụng. Để đối phó với lực lượng Công an, các đối tượng này thường bố trí một đối tượng trong nhóm người nghiện đứng ra gom tiền sau đó đến gặp người bán giao tiền rồi chỉ nơi cất ma túy để giao cho người mua.

Để tiếp tục phòng ngừa, đấu tranh xử lý dứt điểm tình trạng mua bán trái phép chất ma túy tại các khu vực cổng Trung tâm điều trị ma túy bằng Methadone, trong thời gian tới, Công an TP Thanh Hóa sẽ tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng chống tội phạm và tệ nạn ma túy; vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, tố giác tội phạm, quản lý đối tượng nghiện tại gia đình và cộng đồng dân cư. Riêng lực lượng Công an TP Thanh Hóa mà nòng cốt là lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy sẽ tiếp tục tập trung bám nắm địa bàn và đấu tranh xử lý nghiêm các đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, góp phần bảo đảm ANTT trên địa bàn.

Thái Thanh