Công an tỉnh Thanh Hoá s ơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2022

Công an tỉnh Thanh Hoá sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2022

Ngày 9-7, Công an tỉnh Thanh Hoá đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Công an 6 tháng đầu năm 2022. Hội nghị được truyền hình trực tuyến từ điểm cầu Công an tỉnh đến các điểm cầu Công an 27 huyện, thị xã, thành phố. Thiếu tướng Trần Phú Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị.

Thiếu tướng Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Theo báo cáo, 6 tháng đầu năm 2022 do làm tốt công tác nắm tình hình, chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các Đề án, Nghị quyết, Chỉ thị, Kế hoạch, văn bản chỉ đạo công tác bảo đảm ANTT, nên tình hình an ninh trên các tuyến, lĩnh vực, địa bàn, mục tiêu trọng điểm tiếp tục được giữ vững ổn đỉnh, không để xảy ra “đột xuất”, “bất ngờ”, hình thành “điểm nóng”.

Công tác phòng, chống tội phạm đã được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và có nhiều chuyển biến tích cực; 100% tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố đã được tiếp nhận, thụ ly, kết quả giải quyết đảm bảo đúng pháp luật và yêu cầu đề ra. Phạm pháp hình sự giảm 24,5% so với cùng kỳ năm 2021, không có tội phạm hoạt động “lộng hành”, hoạt dộng theo kiểu “xã hội đen”.

Trong 6 tháng đầu năm, lực lượng Công an Thanh Hóa đã khởi tố 639 vụ, 1.357 bị can phạm tội về TTXH; 352 vụ, 463 bị can phạm tội về ma túy, thu giữ hơn 6 kg heroin, 19 g thuốc phiện, 59 g cần sa, 7,6 kg và gần 50.000 viên ma túy tổng hợp; 22 vụ, 37 bị can phạm tội về kinh tế, tham nhũng và buôn lậu; xử lý 126 trường hợp vi phạm về trật tự quản lý kinh tế, phạt tiền hơn 488 triệu đồng; 246 vụ, 212 cá nhân, 39 tổ chức phạm tội và vi phạm pháp luật về môi trường, phạt tiền gần 5 tỷ đồng.

Hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về ANTT tiếp tục được nâng cao. Việc triển khai thực hiện Đề án 06 “về phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn 2030” đã góp phần quan trọng trong quá trình chuyển đổi số Quốc gia cũng như đổi mới các mặt công tác của lực lượng Công an. Tình hình tai nạn giao thông giảm 2 tiêu chí so với cùng kỳ năm 2021, không để xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài và đua xe trái phép; trật tự công cộng, trật tự đô thị và công tác PCCC, CNCH được bảo đảm.

Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tiếp tục được phát triển sâu rộng với nhiều mô hình, điển hình tiên tiến được xây dựng, nhân rộng và phát huy hiệu quả, tác dụng cao.

Các đại biểu dự Hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đánh giá toàn diện những mặt công tác đã đạt được, phân tích, chỉ rõ những mặt còn tồn tại, hạn chế thiếu sót và đề ra những phương hướng nhiệm vụ trong những tháng cuối năm 2022.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Thiếu tướng Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh đã biểu dương và đánh giá cao những thành tích, kết quả đạt được của toàn lực lượng trong thời gian qua.

Sau khi phân tích, đánh giá tình hình, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân cần khắc phục, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo trong 6 tháng cuối năm 2022, Công an các đơn vị, địa phương cần tiếp tục bám sát, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chỉ đạo của Bộ Công an, cấp ủy, chính quyền các cấp và các phương án, kế hoạch, mệnh lệnh công tác của Giám đốc Công an tỉnh; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nắm chắc tình hình địa bàn để kịp thời tham mưu, phối hợp tổ chức thực hiện có hiệu quả.

Trên lĩnh vực an ninh, cần tiếp tục quán triệt thực hiện hiệu quả phương châm “An ninh chủ động”, phải chủ động nắm tình hình từ xa, từ sớm để tham mưu giải quyết các vấn đề, vụ việc nổi lên ngay từ cơ sở. Trong đó, cần tập trung làm tốt công tác phòng ngừa và bảo đảm vững chắc an ninh trên các tuyến, lĩnh vực, địa bàn trọng điểm, nhất là an ninh tuyến biển, an ninh biên giới, vùng miền núi dân tộc, an ninh tôn giáo, an ninh thông tin.

Tiếp tục tấn công trấn áp quyết liệt với các loại tội phạm, tập trung thực hiện có hiệu quả đợt cao điểm phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm trộm cắp và tội phạm ma túy nhằm kéo giảm phạm pháp hình sự một cách bền vững. Tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cảnh báo sớm về phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm bằng nhiều hình thức phong phú và đa dạng để kịp thời, nhanh chóng đến với người dân. Đồng thời tăng cường các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh làm giảm các loại tội phạm, nhất là tội phạm giết người, cố ý gây thương tích, trộm cắp, cướp giật tài sản, xâm hại tình dục trẻ em, lừa đảo trên không gian mạng; triệt xóa, bóc gỡ các đường dây ma túy lớn, các điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy; tăng cường quản lý người nghiện ma túy.

Tiếp tục triển khai, thực hiện tốt các mặt công tác thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp; đẩy mạnh công tác QLHC về TTXH, nhất là trên lĩnh vực quản lý cư trú, quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện góp phần phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với các loại tội phạm và vi phạm pháp luật về trật tự an toàn xã hội.

Trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tiếp tục tham mưu và triển khai các giải pháp nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền và toàn dân trong công tác bảo đảm ANTT, lựa chọn, xây dựng và nhân rộng các mô hình tự quản về ANTT thực sự có hiệu quả.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Thiếu tướng Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh trao Cờ thi đua của Chính phủ cho Công an huyện Nga Sơn.

Tại Hội nghị, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Thiếu tướng Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh đã trao Cờ thi đua của Chính phủ cho Công an huyện Nga Sơn; trao Bằng khen của Bộ Công an cho 3 tập thể, 6 cá nhân; trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 11 tập thể, 11 cá nhân và Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh cho 13 tập thể, 25 cá nhân có thành tích trong công tác.

Anh Phương - Minh Phương