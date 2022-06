Công an Thanh Hóa mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm ma tuý và tội phạm trộm cắp tài sản

Bắt đầu từ ngày 1-6-2022, Công an Thanh Hóa sẽ đồng loạt ra quân mở đợt cao điểm phòng ngừa, đấu tranh trấn áp tội phạm ma túy và tội phạm trộm cắp tài sản.

Toàn cảnh hội nghị.

Sáng 31-5-2022, Công an Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị triển khai đợt cao điểm phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp tội phạm ma túy và tội phạm trộm cắp tài sản. Đại tá Dương Văn Tiến, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh dự và chủ trì hội nghị. Hội nghị được tổ chức trực tuyến từ điểm cầu Công an tỉnh đến các điểm cầu của Công an 27 huyện, thị xã, thành phố.

Theo kế hoạch, bắt đầu từ ngày 1-6-2022, Công an Thanh Hóa sẽ đồng loạt ra quân mở đợt cao điểm phòng ngừa, đấu tranh trấn áp tội phạm ma túy và tội phạm trộm cắp tài sản. Trong đó, mục tiêu của đợt cao điểm là phấ đấu kiềm chế làm giảm 50% trở lên số vụ trộm cắp tài sản; tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ án trộm cắp tài sản đạt từ 70% trở lên.

Đối với tội phạm ma túy, quán triệt phương châm “chặn cung, giảm cầu, ma túy có thể vào được nhưng không sử dụng được”, lực lượng Cảnh sát phòng chống tội phạm ma túy chủ động triển khai các biện pháp nghiệp vụ, phòng, chống ma túy 3 lớp; làm tốt công tác nắm tình hình, quản lý đối tượng, quản lý địa bàn được phân công; tổ chức đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả hoạt động của tội phạm ma túy; triệt xóa, vô hiệu các điểm, tụ điểm ma túy, bóc gỡ các đường dây tội phạm ma túy lớn; tổ chức chuyển hóa địa bàn phức tạp về ma túy. Đồng thời, tập trung quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép ma túy, lập hồ sơ đưa người vào cơ sở cai nghiện bắt buộc…

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, tập trung phân tích, làm rõ những nguyên nhân, điều kiện làm phát sinh tội phạm trộm cắp tài sản và tội phạm ma túy. Đồng thời, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp tội phạm ma túy và tội phạm trộm cắp tài sản. Trên cơ sở đó đưa ra nhiều giải pháp phòng ngừa, đấu tranh nhằm kiềm chế và làm giảm dần tội phạm trộm cắp, tội phạm ma tuý.

Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tá Dương Văn Tiến, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh chỉ đạo, ngay sau hội nghị này các đơn vị cần tập trung triển khai đồng bộ, có hiệu quả các nội dung, biện pháp mà 2 kế hoạch cao điểm đã đề ra với tinh thần trách nhiệm, quyết tâm cao nhất, tuân thủ các yêu cầu về chính trị, pháp luật, nghiệp vụ.

Phó Giám đốc Công an tỉnh cũng yêu cầu các đơn vị Công an trong tỉnh phải chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cảnh báo về phương thức thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, nhất là tội phạm trộm cắp tài sản và tội phạm ma tuý với những nội dung, hình thức phong phú, hấp dẫn… thông qua đó góp phần nâng cao ý thức tự bảo vệ tài sản của các hộ gia đình, cơ quan, đơn vị, trường học. Các lực lượng Công an cần thường xuyên phối hợp tuần tra nhân dân, tuần tra vũ trang để canh gác, bảo vệ, phòng ngừa, phát hiện, bắt giữ các đối tượng trộm cắp tài sản, tội phạm ma tuý, góp phần kiềm chế và kéo giảm tội phạm, bảo đảm tốt ANTT trên địa bàn tỉnh.

Thái Thanh