{title} Công an huyện Thiệu Hóa xử lý gần 250 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông Thực hiện kế hoạch cao điểm đấu tranh phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh - trật tự và trật tự xã hội, đảm bảo an toàn giao thông dịp Tết nguyên đán Nhâm Dần 2022, Đội Cảnh sát giao thông, Công an huyện Thiệu Hóa đã phối hợp cùng các ngành chức năng tập trung tuyên truyền, phổ biến để người dân nắm bắt được những nội dung, quy định của pháp luật về TTATGT. Đồng thời huy động tối đa lực lượng, phương tiện tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm luật về TTATGT, nhất là các hành vi vi phạm về quá tải trọng, cơi nới kích thước thành thùng; lái xe sử dụng rượu, bia, chất kích thích, không đội mũ bảo hiểm khi điều khiển phương tiện và các vi phạm khác là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông… Qua nửa tháng thực hiện, Đội Cảnh sát giao thông Công an huyện Thiệu Hóa đã bố trí tổ công tác tập trung tại tuyến đường có phương tiện thường xuyên vi phạm, kiểm tra, phát hiện, lập biên bản 15 trường hợp xe vi phạm quá tải, 20 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, và trên 200 trường hợp người điều khiển mô tô, xe máy không đội mũ bảo hiểm… phạt tiền nộp kho bạc nhà nước gần 200 triệu đồng. QUỐC HƯƠNG

Từ khóa: An toàn giao thôngKhông đội mũ bảo hiểmĐội mũ bảo hiểmVi phạm nồng độ cồnThiệu Hóa