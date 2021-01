Công an huyện Như Xuân phát động phong trào thi đua "Vì an ninh tổ quốc" năm 2021

Sáng 4-1, Công an huyện Như Xuân đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ và phát động phong trào thi đua “Vì an ninh tổ quốc” năm 2021.

Năm 2020 an ninh - trật tự trên địa bàn huyện cơ bản ổn định, không có đột xuất, bất ngờ. Công an huyện tập trung chỉ đạo điều tra khám phá nhanh các vụ án nổi cộm, phức tạp gây bức xúc trong dư luận. Tham mưu cho Ban ATGT huyện ra văn bản chỉ đạo công tác đảm bảo trật tự ATGT, trật tự công cộng; triển khai các đợt cao điểm đảm bảo ATGT, xử lý nghiêm và làm giảm cơ bản tình trạng xe quá khổ, quá tải, vi phạm về mũ bảo hiểm, vi phạm hành lang, lòng lề đường; quản lý tốt hoạt động của cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh - trật tự trên địa bàn.

Đại tá Khương Duy Oanh - Phó Giám đốc Công an tỉnh và Chủ tịch UBND huyện Trần Mạnh Long trao thưởng đột xuất cho các tâp thể thuộc Công an huyện Như Xuân đã có thành tích xuất sắc phá thành công các chuyên án.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Đại tá Khương Duy Oanh - Phó Giám đốc Công an tỉnh và đồng chí Trần Mạnh Long - Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện đã biểu dương những thành tích, kết quả mà Công an huyện Như Xuân đạt được trong năm 2020; đồng thời chỉ rõ những mặt còn tồn tại, hạn chế.

Các đồng chí nhấn mạnh năm 2021 là năm có ý nghĩa hết sức quan trọng, để đảm bảo công tác ANTT, TTATGT, Công an Như Xuân cần chủ động nắm chắc, dự báo đúng tình hình, từ đó tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ bảo đảm ANTT, tuyệt đối không được để xảy ra bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Tập trung xây dựng và triển khai có hiệu quả các phương án, kế hoạch cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, nhằm đảm bảo ổn định tình hình, tạo môi trường thuận lợi, an toàn để thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội.

Nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về ANTT, đảm bảo trật tự ATGT; chú trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, xây dựng hình ảnh CBCS Công an đẹp trong lòng Nhân dân, giỏi và tinh thông về nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác công an trong tình hình mới.

Nhân dịp này, Đại tá Khương Duy Oanh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa và Chủ tịch UBND huyện Trần Mạnh Long đã trao thưởng đột xuất 20 triệu đồng cho các tập thể Công an huyện Như Xuân có thành tích xuất sắc phá thành công chuyên án đấu tranh các đối tượng lừa đảo qua mạng xã hội Facebook và chuyên án đấu tranh với các đối tượng đánh bạc trên mạng interne; trao Giấy khen cho 5 đơn vị quyết thắng và 5 đơn vị tiến tiến năm 2020.

Quỳnh Nga